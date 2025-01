A por las cien donaciones en el colegio Teresiano

Braulio Bastos es un ejemplo del valor que tiene la jornada de donación de sangre que desde 2018 viene realizando el colegio Teresiano. «Yo soy exalumno, ya el año pasado participé en el proyecto, no pude donar porque era menor y ahora que tengo 18 años no dudé en venir y ayudar», indicó el joven, actualmente estudiante de la ULPGC. El tomó conciencia de la importancia de donar en el colegio, y ahora no duda en pedir a la población que done, «no cuesta nada, son sólo 20 minutos de tu tiempo y supone mucho para otras personas».