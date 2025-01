Miles de citas a ciegas confirman que hombres y mujeres sienten más atracción por parejas más jóvenes

Incluso cuando no son conscientes, hombres y mujeres se sienten, por lo general, más atraídos por parejas más jóvenes. Esta es a la conclusión surgió de un estudio de la Universidad de California en Davis (EEUU) sobre 4.500 citas a ciegas de personas que buscaban una pareja a largo plazo.

"Después de una cita a ciegas, los participantes se sintieron ligeramente más atraídos por parejas más jóvenes, y esta tendencia fue igual para hombres y mujeres", señaló Paul Eastwick, del departamento de Psicología en esta universidad y autor principal del estudio, en un comunicado.

Pese a que indica que "las mujeres generalmente dicen que prefieren parejas mayores", en las citas "revelaron algo completamente diferente”.

Más de 6.000 participantes

Este estudio, que acaba de ser pubicado en la revista 'Proceedings of the National Academy of Sciences', tuvo más de 6.000 participantes de entre 22 y 85 años, aunque la mayoría eran de mediana edad.

Los investigadores analizaron los datos de personas a los que la empresa de búsqueda de pareja Tawkify les había ofrecido citas a ciegas. La mitad eran hombres (3.163) y la otra mitad mujeres (3.070). La mayoría tenían citas mixtas.

Los participantes informaron antes de la cita sobre si tenían un límite de edad a la hora de buscar una pareja romántica. "Pero, a veces, los casamenteros encontraron que, dentro del grupo disponible, las parejas que parecían prometedoras para el o la participante estaban fuera del rango de preferencia de edad informado, y entonces les asignaban a los participantes citas que excedían este límite superior", explican los autores en el trabajo.

Después de cada cita, los participantes completaron una encuesta de seguimiento que contenía tres medidas diferentes dependientes del deseo romántico. Una era la atracción, otra la calificación general de su experencia, y otra si estarían interesados o no en una segunda cita.

Escasa evidencia de ingresos

Los investigadores también analizaron si las mujeres con mayores ingresos podrían inclinarse a elegir una pareja más joven. Algunas de las mujeres del estudio eran bastante ricas. Sin embargo, hubo muy poca evidencia de que los ingresos (ya sean los de sus citas o los propios) influyeran en la (leve) preferencia de estas mujeres por la juventud, dijeron los investigadores.

El estudio no analizó si la atracción romántica en una primera cita conducía a relaciones más duraderas. "Estos hallazgos sugieren que los hombres y las mujeres encuentran a la juventud (un poco) más atractiva en el contexto de atracción inicial, ya sea que lo sepan o no", añadió Eastwick.

Esta es la primera investigación que examina el vínculo entre la edad de la pareja y el deseo romántico en una cita a ciegas entre personas que buscan una pareja a largo plazo.