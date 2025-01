PLD Space ya ensaya los motores para su nuevo cohete Miura 5

El Miura 5 está un paso más cerca de despegar rumbo al espacio. La compañía ilicitana PLD Space ha iniciado ya en sus instalaciones de Teruel los ensayos de los motores que impulsarán su nuevo cohete, el primero capaz de transportar carga comercial al espacio. Se trata de un paso clave para que la compañía pueda cumplir con el calendario que tiene marcado y que le obliga a tener lista para la entrega la primera unidad del Miura 5 a finales de este año, de acuerdo con las condiciones establecidas en el Perte aeroespacial, por el que el Gobierno le adjudicó 42 millones para desarrollar este lanzador.

Posteriormente, las dos fases en que se divide el cohete deberán ser trasladadas al puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa, donde se integrarán ambas partes y se realizará el lanzamiento en el primer trimestre de 2026, si todo sigue según lo previsto.

Con todo lo aprendido con el lanzamiento con éxito del Miura 1 -que convirtió a PLD Space en la primera empresa privada europea en enviar un cohete al espacio-, la firma fundada por Raúl Torres y Raúl Verdú ha desarrollado toda una nueva generación de motores, que ha bautizado como TEPREL-C y TEPREL-C Vacuum.

Los primeros son los responsables de impulsar la nave en el despegue y se sitúan en la primera fase del cohete, la de mayores dimensiones -más de 26 metros-, que se separa una vez que llega a órbita. El objetivo es que, a medida que perfeccionen su tecnología, esta fase sea capaz de volver a tierra, como ocurre ya con los cohetes desarrollados por la norteamericana Space X.

En vacío

Por su parte, el TEPREL-C Vacuum es que impulsa la segunda etapa de la nave, la que debe llevar finalmente los satélites o la carga a su destino y su principal característica es la posibilidad de funcionar en vacío.

Según confirma fuentes de la compañía, las diferentes partes de estos motores y también los tanques de combustible ya se están sometiendo a todo tipo de pruebas de funcionamiento y resistencia en los bancos de ensayo que PLD tiene en el aeropuerto de Teruel. Unas instalaciones de más de 150.000 metros cuadrados que ha adaptado para albergar estas pruebas, tras haber acogido previamente las del Miura 1.

Así se separarán las dos fases del Miura 5 de PLD Space. / Cedida

Por ejemplo, hace unos dos meses finalizó la construcción de una torre de 20 metros -el equivalente a un edificio de siete plantas- que permitirá realizar ensayos de los tanques de combustible en posición vertical para analizar su capacidad de resistencia. Una capacidad que se mide mediante diferentes pruebas en la que se somete a este elemento a presiones elevadas o a temperaturas extremas. La nave utilizará dos carburantes, fuel y oxígeno líquido, según las mismas fuentes.

Las pruebas se van realizando por grado de complejidad, desde un primer modelo muy básico hasta el definitivo. Con cada uno de los ensayos se obtiene nueva información para mejorarlo. En total, el Miura 5 tendrá unas dimensiones de 35,7 metros y será capaz de llevar al espacio hasta 540 kilos a órbita SSO o el doble, 1.040, a órbita ecuatorial.

Turbobomba

En el desarrollo de los motores otro de los puntos críticos ha sido el diseño de la turbobomba. Este elemento es el que inyecta el combustible al propulsor y debe hacerlo a suficiente velocidad como para que la potencia desarrollada venza a la gravedad. De hecho, debe hacerlo a velocidad supersónica para lograr los resultados deseados, una tecnología al alcance de muy pocos.

PLD Space ha contado para financiar el diseño de este elemento con una subvención de 4,7 millones de euros la Generalitat Valenciana, a través del programa para el fomento de proyectos estratégicos para la Comunidad Valenciana del Hub de Innovación, según hizo público este miércoles el jefe del Consell, Carlos Mazón, durante una visita a las instalaciones de la firma en el parque empresarial de Elche.

Un acto en el que estuvo acompañado por el presidente de la firma, Ezequiel Sánchez; uno de sus cofundadores, Raúl Verdú; la consellera de Innovación, Marián Cano, y el alcalde de la ciudad, Pablo Ruz, entre otros.

Ezequiel Sánchez, Carlos Mazón y Raúl Verdú, en el interior de la cápsula Lince. / Áxel Álvarez

Durante la visita, fue el propio presidente de PLD Space quien recordó que «hay muy pocos países capaces de poder desarrollar este elemento del motor, en el que nosotros llevamos ya prácticamente tres años trabajando y la tenemos en fase muy avanzada».

Además, la subvención también servirá para financiar el proceso de electrodeposición con el que se recubren muchas de las piezas metálicas que formarán parte del cohete y para el sistema de inspección por rayos X que garantiza la calidad de cada componente.

Por su parte, Carlos Mazón puso de relieve la importancia de la compañía. «Estamos en la industria aeroespacial más avanzada, el orgullo de Europa. Estamos hablando de cohetes reutilizables y de una capacidad de gestión y de crecimiento que pocos hubiéramos imaginado», señaló tras el recorrido que realizaron por a las instalaciones, donde pudieron entrar en la cápsula Lince, que la compañía está desarrollando para poder realizar misiones tripuladas.

Nueva fábrica junto a IFA

Hasta la fecha, la compañía que preside Ezequiel Sánchez ya ha conseguido captar más de 170 millones de financiación para sus proyectos de convertirse en la alternativa europea a la americana Space X de Elon Musk.

Además de sus actuales instalaciones de Elche, donde producirán las primeras unidades del Miura 5, la firma también cuenta con un banco de ensayos en el aeropuerto de Teruel y ya trabaja en la construcción de un recinto específico para sus lanzamientos en el puerto espacial de Kourou, en la Guayana Francesa.

Sin embargo, para alcanzar el ritmo de lanzamientos que tiene previsto -unos 30 anuales de su Miura 5-, PLD Space necesita construir una factoría de mayores dimensiones, donde poder fabricar en serie estas naves. Una factoría que se prevé que se ubica en los terrenos que antiguamente estaban destinados a la ampliación de IFA-Firalacant, siempre que la compleja tramitación urbanística que debe seguir el proyecto permita ponerlo en marcha en un plazo razonable. En este sentido, Sánchez reconoció ayer que en las instalaciones actuales podrían construir hasta cinco de sus Miura, pero que a partir de la sexta sería complicado. Una previsión que daría a la compañía un plazo de «dos o tres años» para conseguir poner en marcha su nueva factoría.

En este sentido, el ejecutivo aseguró que PLD Space ya cuenta con un proyecto básico y con la declaración de proyecto estratégico de carácter autonómico, por lo que se mostró confiado en que los plazos puedan cumplirse. Una afirmación que secundaron tanto el presidente de la Generalitat -que afirmó sentirse «optimista» al respecto- como el alcalde de Elche, Pablo Ruz, que asintió con la cabeza.

Miura Next

La compañía anunció recientemente sus planes para desarrollar toda una nueva línea de cohetes de mayor tamaño y capaces de llevar mercancía hasta la Luna e, incluso, Marte, los denominados Miura Next, que tendrán una versión normal, otra con tres propulsores (Miura Next Heavy) y otra con cinco (Miura Next Superheavy). Además, también ha presentado su cápsula Lince, con la que transportará hasta cinco astronautas al espacio exterior en cada viaje.

Suscríbete para seguir leyendo