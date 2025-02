Ana Suárez: «La Universidad puede lograr un uso más eficiente de los recursos que recibimos»

El 8 de febrero cumple su primer año al frente del Consejo Social, ¿cuál es el balance?

Ha sido un año intenso como presidenta del Consejo Social de la ULPGC, de puesta en marcha de nuevas iniciativas, algunas medidas de calado como la modificación de las normas de Progreso y Permanencia, y ha sido un año centrado en acompañar a la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la toma de decisiones en pro de una mayor excelencia en lo académico, en la investigación, en favorecer la transferencia y el conocimiento y una mayor vinculación y conexión con la sociedad que nos rodea, con el mundo de la empresa.

¿Cuál ha sido el factor clave en este primer año?

El equipo. Tengo que agradecer el trabajo, tanto del equipo que más directamente trabaja conmigo, que es el vicepresidente Jesús León Lima y el secretario Miguel Ángel Acosta, porque son pilares básicos, junto con todos los miembros del Pleno porque si este Consejo Social logra avanzar es porque cuenta con los miembros que tiene, dispuestos siempre a participar y colaborar. Esto es un trabajo de equipo, incluido el equipo rectoral que forma parte, a través del rector y el gerente, los representantes de los estudiantes, del personal docente, investigador. Es decir, hacemos una labor conjunta y para mí es un orgullo decir que casi la totalidad de las iniciativas salen por unanimidad. Siempre que hay una buena sintonía las cosas fluyen y salen. Quiero agradecer también la labor desinteresada del grupo de trabajo Canarias Importa en esta segunda etapa y la colaboración de los expresidentes del Consejo Social , siempre dispuestos a sumar. Desde Canarias Importa se está trabajando en el desarrollo de estrategias para contribuir a mejorar el bienestar social de todos los canarios , llevan meses de trabajo y seguro que nos sorprenderán en breve cuando dispongamos de sus conclusiones.

La ULPGC sigue con la misma estructura y organización que cuando se creó en 1989, debe renovarse

Lluis Serra acaba de renovar por seis años como rector, ¿cómo valora el que se haya apostado por un gobierno de continuidad?

Ahora tenemos por delante seis años de mandato, que es una legislatura amplia que te da para hacer cosas. Además, es un equipo que está rodado, que ya tiene la experiencia, el conocimiento y, entre ellos, hay una sistemática de trabajo, es decir que ya hay un conocimiento de cómo funciona el equipo. Hay retos importantes que se pueden poner en marcha y al frente hay un rector que ya conoce perfectamente lo que hay que hacer, porque siempre cuando se incorpora un nuevo equipo hasta que toma realmente las riendas pasa un tiempo, y ahora desde el momento uno ya hay una continuación. Me gustaron mucho las palabras del rector en su toma de posesión sobre que habían habido unas elecciones con tres candidatos, compañeros de la Universidad, y que no hay ni ganadores ni perdedores, han habido distintas propuestas, ha salido una de ellas y que todos sumamos y ahora todos a una. Es fundamental que esté alineada toda la comunidad universitaria, y lo mismo con el Consejo Social, porque para que una universidad prospere, debe tener un Consejo Social fuerte, como el que tenemos, y que trabajemos en equipo, cada uno desde su perspectiva porque lógicamente hay visiones distintas, pero que enriquecen. Alinearnos unos y otros es fundamental para que prospere y avance nuestra Universidad.

Uno de sus esfuerzos ha ido dirigido a reforzar el papel de los Consejos Sociales en la modificación de la normativa autonómica. ¿Se ha avanzado en este sentido?

Nosotros creemos que una buena universidad es beneficio para todos, y esto es un compromiso que tenemos tanto desde el Consejo Social de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, como desde la Conferencia de Consejos Sociales que aglutina a todos los consejos sociales a nivel nacional de universidades públicas y también alguna universidad privada. Creemos que hay cosas que hay que mejorar, como el sistema de gobernanza, que debería ser un poco más abierto, y Europa nos dice que tenemos que avanzar en ese sentido, pero todavía no ha llegado el momento, esperemos que en un futuro si se plantee y desde la Conferencia de Consejos Sociales porque lo impulsamos a nivel institucional y político. En cuanto a Canarias, nuestra intención es crear una conferencia de consejos sociales de Canarias, y estamos esperando a que la normativa a nivel regional se adapte a la LOSU, y dentro de lo que nos permite la Ley, darle las competencias que se requieren al Consejo Social para que pueda ejercer su labor, porque a día de hoy se le atribuyen muchas funciones que no están, o bien definidas y requieren una matización, o precisan contar con los medios necesarios para poderlas llevar a cabo.

¿Como cuáles?

Por ejemplo, la LOSU te dice que tienes que velar porque las cosas se hagan de forma transparente y éticamente correctas. Y eso requiere de recursos, porque los recursos que disponemos en el Consejo Social son muy escasos, igual que todo lo que tiene que ver con la fiscalización, a día de hoy, los recursos que tenemos para fiscalizar a un ente como la Universidad son muy pocos. De hecho estamos pidiendo más recursos porque hemos llegado en algún momento a tener que suspender la fiscalización previa porque nos quedamos sin una sola persona en el departamento de control interno.

Uno de nuestros próximos objetivos es la creación de una conferencia de Consejos Sociales de Canarias

¿Cuáles son los retos de la Comisión Antifraude de la ULPGC que usted preside?

Realmente era una comisión que ya había sido creada hace unos años por la Gerencia de la ULPGC con motivo de un proyecto, pero no estaba funcionando y la hemos reactivado. Ahora es fundamental porque además la LOSU nos atribuye esas funciones y es competencia también de este Consejo Social el impulsarlo y el velar porque estas comisiones funcionen. Y aparte, tenemos que insistir en otras cuestiones, la gestión de los servicios, es decir, tenemos que velar no solo por la fiscalización económica, sino también porque los servicios que se prestan sean los adecuados y que todo se haga de forma ética y transparente.

La financiación es el principal caballo de batalla de las universidades públicas canarias, ¿cree que será posible el contrato programa que de oxígeno en los próximos años o habría que contemplar otras fórmulas?

El contrato programa te da un marco y una cierta estabilidad para saber en un futuro con lo que cuentas. En las universidades se desarrollan proyectos a medio y largo plazo y necesitan tener la seguridad de que hay una continuidad en la financiación. Yo entiendo también que los gobiernos no lo tienen fácil y que a veces, garantizar un presupuesto en un marco que no saben qué va a suceder dentro de dos años, pues dificulta las cosas. Entonces, hay que entender la casuística de un lado y de otro. Pero bueno, eso es una negociación que compete directamente al equipo rectoral y nosotros lógicamente apoyamos todo lo que dé una mayor seguridad y garantía a la actividad que se presta dentro de la Universidad. No obstante, también creo que hay un margen de mejora dentro de la Universidad, es decir, se puede conseguir un uso más eficiente de los recursos que recibimos, y ahí hay que hacer un trabajo a nivel interno, no solo es requerir más fondos al gobierno, sino también hay que decir, vamos a ver qué podemos mejorar. Y esto lo digo porque la Universidad sigue teniendo casi la misma estructura y organización que cuando se constituyó en 1989, hace 35 años, y hay que renovarse porque los tiempos han cambiado, se ha evolucionado mucho, tenemos ahora una digitalización que antes no teníamos, es decir, esto se puede organizar de otra forma. Hay cosas que ya me consta que le están dando vueltas el equipo rectoral y hay que trabajar en todas estas medidas, y en los cumplimiento de la docencia, por ejemplo, ciertos niveles de absentismo son circunstancias que requieren de una mayor contratación, que de otra manera a lo mejor no es necesario. Entonces, hay cuestiones que se pueden trabajar y es responsabilidad de todos los que estamos intentar, con los fondos que recibimos, sacar el mayor partido posible, sin tocar el nivel de excelencia y de resultados, que los servicios no se vean mermados.

El nivel de burocracia resta agilidad a las universidades para adaptarse a los continuos cambios

¿Considera que se están dando pasos hacia una mayor sintonía entre la oferta de títulos y lo que demanda la empresa?

Desde el Consejo Social insistimos muchísimo con esta cuestión, y creo que cada vez se es más consciente y se están dando pasos. Antes, de las nuevas titulaciones que llegaban nosotros pedíamos como requisito que vinieran respaldadas por un ente vinculado a esa titulación externo a la universidad, que avalara el interés social de la titulación. Ahora ya, las titulaciones vienen con este apoyo, en estos últimos años ya se ha trabajado en esta cuestión, se interactúa con los agentes vinculados y se les consulta.

Otra de las preocupaciones del equipo de gobierno es la lentitud en la acreditación de títulos en Canarias. La ULPGC tiene en espera grados y másteres aprobados en Consejo de Gobierno y Consejo Social, pero que se atascan en el Gobierno de Canarias. ¿Qué se debería hacer para agilizar estos trámites que enlentecen la respuesta de la Universidad a las necesidades del mercado?

Cierto, hay un problema también con la burocracia que se genera con las nuevas titulaciones y con la modificación de las actuales. Hay lentitud en eso y en muchos otros procedimientos que se suceden dentro de la universidad, hay mucha burocracia y es un problema que hay que abordar, aunque tenemos las normas que tenemos, hay que buscar una manera de agilizar. En el mundo empresarial, el cambio es abismal de un año a otro, estamos en un continuo cambio y te tienes que adaptar a los cambios, y a la universidad le está costando adaptarse a eso, no tiene esa agilidad por el nivel de burocracia que tiene y está perdiendo competitividad. Tenemos una maraña legislativa cada vez mayor, que nos complica, hay normativas generales como la Ley de Contratos Públicos, ha generado una burocracia adicional que sobrecarga todavía más y como eso muchas otras normas. Entonces, hay que trabajar en conjunto y dotar de herramientas para simplificar la burocracia y ser más ágiles. No es un problema específico de la universidad, lo tiene en general la administración pública.

Sin bajar la exigencia, modificamos las normas de Progreso y Permanencia porque es de sentido común no dificultar la continuidad de nuestros estudiantes

¿Qué les ha llevado a modificar las normas de Progreso y Permanencia?

Nosotros queríamos hacer un cambio porque en una visita a un centro de la ULPGC nos trasladaron que habían muchos problemas con las normas de Progreso y Permanencia para los estudiantes y el personal docente y administrativo de la Universidad, ya que les generaba una burocracia innecesaria muchas veces, por los trámites que había que realizar. A raíz de ahí, preguntamos al PDI -personal docente e investigador-, a los estudiantes, y al personal de administración y servicios, cómo veían las normas de Progreso y Permanencia, y las conclusiones a las que llegamos es que eran unas normas que se crearon con un fin y que a lo largo del tiempo, por adaptaciones, modificaciones, se habían complicado, eran difíciles para aplicar e incluso para entender, los procedimientos eran complejos muchas veces, y a los estudiantes se les complicaba la continuidad en la universidad. Ahora lo hemos simplificado, si no te presentas a una convocatoria, no corre convocatoria. Vimos que no tenía sentido que a nuestros estudiantes les estemos dificultando su continuidad en la Universidad. Por tanto hay cosas que se han hecho que yo creo que son de sentido común, para evitar burocracia, para mejorar el funcionamiento en los distintos centros educativos para facilitar la continuidad de nuestros estudiantes y no complicarles, pero sin bajar el nivel de exigencia. Aquí no se trata de que se perpetúen en una carrera si no dan el nivel que tienen que dar, esto son recursos públicos y aquí no puede estar un estudiante alargándose años y años porque está quitándole plaza a otro que sí saca en tiempo y forma sus estudios. Pero sí que entendemos que hay muchas casuísticas que se dan, momentos en la vida que a lo mejor pues tienen una complejidad para muchos estudiantes y hay que valorar esas situaciones.

¿Cómo valora los niveles de eficiencia y de calidad de la ULPGC, y qué margen hay de mejora?

Creo que siempre hay margen de mejora y el que se acomode y se quede como está, al final, en el medio o largo plazo se queda atrás. Para la dimensión que tenemos, somos una buena universidad aunque si creo que mejorable, porque en la cuestión de la eficiencia hay margen de mejora en todo lo que repercute, en los números, pero también en los servicios. Tenemos un gran profesorado dentro de la universidad, un equipo docente e investigador fabuloso, un equipo de administración y servicios que también acompaña y si potenciamos y ayudamos a que las cosas se gestionen mejor, a ellos les servirá de impulso para lograr en sus determinados ámbitos una mejora. Y después también ese conocimiento y ese mirar hacia afuera de la universidad, tanto en la parte docente como la parte investigadora, es decir, tratar de dar soluciones a las demandas que tiene la sociedad en el ámbito de la formación, porque muchas empresas siguen todavía diciendo que no encuentran los perfiles que necesitamos. Hay que preguntarse ¿por qué no los encontramos?, ¿qué estamos haciendo?, hay que hacer autocrítica, porque podemos mejorar. En definitiva, creo que se hacen cosas muy grandes, tenemos grupos de investigación fantásticos, grandes iniciativas dentro de la universidad, algunas no llegan a calar también y en eso estamos intentando trabajar conjuntamente con los vicerrectores y con el rector, porque una de las labores que tiene el Consejo Social es ayudar en esa transferencia del conocimiento y que los proyectos que surgen en el ámbito universitario lleguen a ser una realidad, que no se queden solamente en mero proyecto de investigación, que podamos llegar al final y aportar a la sociedad soluciones que ayuden a mejorar nuestro entorno y a las personas que viven en nuestra tierra. Ahora además, el Vicerrectorado que hasta ahora ha sido de Investigación y Transferencia, se le ha añadido una tercera pata que es Emprendeduría, la parte emprendedora, porque hay que ayudar a nuestros jóvenes a que emprendan, y no es fácil. Ahí necesitamos el apoyo del mundo empresarial que estamos tratando de atraer y de conectar, porque son dos mundos que han ido totalmente desconectados y eran muy pocas empresas las que se acercaban a la universidad. Tenemos una universidad con equipos de investigación maravillosos que están al servicio de nuestra sociedad y de nuestras empresas.