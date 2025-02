Los abrazos también alivian el cáncer

"Durante todo este proceso, me he dado cuenta que los abrazos ayudan un montón", reconoce Rafael Sosa (62 años). En 2021 fue diagnosticado con un cáncer de ojos. El impacto "fue horrible", recuerda. Empezó entonces un amargo trance de visitas periódicas al Hospital Insular de Gran Canaria, en el que tuvo que aprender a procesar que la enfermedad avanza por el organismo, que no hay cura y que solo se puede ralentizar. En ese momento en el que una persona es consciente de la incertidumbre que gobierna la vida, de su cercanía a la muerte en un camino flanqueado por el miedo y la esperanza, Sosa no tiene un atisbo de dudas al explicar que la compañía es lo que más valora. "Rodearte de la gente que más quieres, abrazarte, llorar..." expresa, con la voz quebrada.

A su lado, Carmen Nuez (61 años), su mujer, asiente y termina la frase: "Es fundamental la ayuda, tener un hombro en el que apoyarte y un oído que te escuche". Ambos residen Gran Canaria, en el municipio de Valsequillo, pero durante la conversación, que se desarrolla por teléfono, se encuentran en casa de uno de sus hijos, en el sur de Tenerife. "Con ayuda, uno puede ir tirando hacia adelante", agrega.

Desde el ámbito psicológico, el acompañamiento y el apoyo a un paciente con cáncer resulta sumamente importante. "Muchas veces lo único necesario es ese abrazo, ese acompañamiento, esas manos; estar ahí y en ningún caso juzgar, estar para escuchar, acompañar y lo que pueda necesitar", explica Ismael González, psicólogo de la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC) desde 2018.

En este sentido, matiza que la forma de acompañar también marca diferencias. Por ejemplo, González ilustra que "en algún momento sí que viene bien ese mensaje esperanzador" de "tranquilo, todo va a ir bien", pero en ocasiones "no es necesario" porque "no hay una frase mágica para solucionar nada". Es mucho más efectivo "simplemente estar ahí, que la persona pueda saber que cuentas con él".

Impotencia

Una visita al oftalmólogo cambió la vida de Sosa. Le había salido un pequeño bulto en el ojo, en una especie de lunar que siempre había tenido, "del tamaño de una lentejita, negro", y el oculista le recomendó que le realizaran una biopsia. Se sometió a una intervención quirúrgica y cuando analizaron el bulto que le extrajeron, escuchó las temidas palabras.

"Un varapalo. Una sensación de impotencia... Uno asocia el cáncer a la muerte y se me vinieron muchas cosas a la cabeza", recuerda Sosa. "El cielo y la tierra se te hunden", añade Nuez. Comenzaron entonces las visitas periódicas al servicio de Oncología del Hospital Insular de Gran Canaria, con la esperanza de que aún podía curarse. Pero en 2023, el cáncer se propagó de su lugar de origen en el ojo hasta las glándulas parótidas y luego invadió todo el cuello. Era un melanoma que se convirtió en metástasis y dificultaba las posibilidades de curación. "Esta enfermedad te va llevando, te va llevando y es como un pulpo, estás en el centro y te salen patas por todos lados", detalla Nuez.

"Ahí me vine abajo", indica, "es jodido, coño...". Cuenta que cuando recibió la noticia, su mujer estaba en Tenerife con su hijo. Él tenía planeado ir más tarde. Fue solo en su coche, en el barco y cuando llegó a la casa, prefirió no contarlo esa misma noche. "Esperé al día siguiente y que estuvieran juntos. Nos abrazamos... Es difícil de explicar ese momento", rememora. "Ese fue el día que más has llorado", le dice Carmen.

Cuando se recibe la noticia, todas las zonas de seguridad o de estabilidad construidas se tambalean. "Implica un impacto real en diferentes áreas de vida, pero muchas veces no es tan severo como se puede esperar", explica González. Aunque depende del diagnóstico y de las circunstancias de cada persona, el técnico en atención psicológica resalta la importancia de "que haya mucha información, que la persona pueda contar con los recursos y que sepa a qué agarrarse".

Ayuda psicológica

Sosa acudió entonces a la AECC y comenzó un tratamiento psicológico, al que poco después se sumó también Nuez. Ambos destacan que ha sido "fundamental" acudir a terapia y agradecen a la Asociación la labor que realizan. Ella, además, ha tenido que vivir recientemente la pérdida de dos de sus hermanos, que también fueron diagnosticados con cáncer poco después que Rafael.

Generalmente, durante estos procesos a los pacientes y a sus cuidadores-familiares les cuesta conectar con sus emociones para que puedan exteriorizar todo lo que necesiten y, a su vez, puedan entender numerosos porqués, principalmente por los miedos y la incertidumbre. "Con la terapia cognitiva intentamos orientar a la persona que se plantee diferentes proyecciones, que no sean en ningún caso idealizadas ni fantásticas, pero sí que permitan ver diferentes salidas", indica González.

Ve muy importante trabajar a nivel de pensamiento para que no todo gire en bucles negativos sobre la enfermedad y la muerte, que además pueden limitar las relaciones con la red de apoyo. "Desafiar esas ideas, que muchas veces son irracionales; ponerlas sobre la mesa y decir: vale, estas son las cartas que tenemos, con esto podemos jugar y esta es la realidad", añade.

Esta es una de las principales dificultades, tal y como reconoce Sosa, porque "la cabeza te juega malas pasadas". El deporte le ayuda, pero sobre todo, cualquier actividad que le permite desconectar o, al menos, una tregua con la enfermedad. Dibujar y pintar es la afición que más le ayuda a evadirse y durante su proceso es hasta terapéutico.

En su cuenta de instagram comparte sus obras, que últimamente selecciona en base a lo que haya visto y le ha llamado la atención. Sosa destaca la de un torero con un parche en el ojo, que le pareció una inspiración por su capacidad de volver al rueda a pesar de perder parte de su visión. También son visibles varios retratos del rostro del David de Miguel Ángel, una escultura que le ha "marcado mucho", por su "mirada profunda".

Hablar del cáncer

Carmen habla sin tapujos de la enfermedad. No entiende quienes lo padecen y lo esconden. "Nosotros hemos decidido hablar del tema. Es la realidad. No puedo decir que todo va bien, si la cosa va mal. Y si todo el mundo decidiera no hablar, habría mucha más soledad para transitar la enfermedad. Es triste. Eso angustia mucho. Entre más se normalice, mejor", relata.

Sosa reconoce que al principio le daba miedo hablar del cáncer, por su connotación negativa y su relación con la muerte. Pero durante su proceso también ha descubierto que hablar abiertamente sobre su enfermedad particular le ha ayudado a normalizarla y albergar, también, esperanza. Ahora quiere saber, informarse sobre su cáncer y los tratamientos existentes, todo lo que le pueda aportar alguna certeza, sea cual sea, porque "la incertidumbre me deja en una situación incómoda, es lo que me mata".

Este año, la campaña de la Sociedad Española de Oncología Médica pone el foco precisamente en la importancia de hablar sobre ello. Bajo el lema ¿Cáncer? ¡No! Tu cáncer, quiere visibilizar de forma rigurosa y contrastada la heterogeneidad en los distintos tipos de enfermedades existentes que se engloban en la misma palabra. Cada uno posee características biológicas propias y, por ende, un tratamiento y un pronóstico distinto para cada paciente.

González también advierte sobre los problemas que puede generar hablar del cáncer en términos beligerantes, como de una lucha constante. "Eso pone al paciente en una posición de constante expectativa y en los momentos en que flaquea puede sentir que lo está haciendo mal. Entonces no estamos dando pie o espacio a emociones que se consideran negativas o malas", detalla.

El rol cuidador-acompañante

Le enfermedad no solo afecta al que la tiene, también sus familiares más cercanos pasan por el proceso directamente. Nuez reconoce que se ha acostumbrado a decir que no está bien, pero a su vez, matiza que tampoco se siente mal. "A nivel anímico, como pareja y como madre, no estoy bien. Pero es como una montaña rusa, hay altibajos constantes, hay días mejores y días peores", manifiesta.

Por ello, remarca la importancia de hablar sobre ello, exteriorizarlo, buscar ayuda y acudir a terapia. "Tenemos que hablar y llevar las cosas a la realidad, no pensar que esto es positivo o negativo. No hay ni positivo ni negativo. Lo que hay, es lo que hay. Y se trata de aprender a vivir con la enfermedad", señala. En sus sesiones con la psicóloga, se ha dado cuenta que aún le cuesta mucho exteriorizar sus emociones respecto al proceso, así como detener las preocupaciones constantes y tener un espacio propio.

"Aún estoy trabajando para aprender a desahogarme. Antes era muy activa, hacía muchas cosas, pero ahora digo que no tengo ganas. Pero eso no me está viniendo bien. También, poder parar la cabeza. Ya no es solo la información que te dan, que te dicen lo que hay. Después tu cabeza va más allá y no merece la pena. ¿Va a pasar? Vale, pasará, pero esperemos el momento. De nada me vale pensar ahora que mi marido se va a morir. Veo todo el duelo y sufro mucho. Esa es la parte que más me estoy trabajando: parar un poco la cabeza respecto a la enfermedad", detalla.

La posición o el rol de familiar-cuidador en ocasiones lleva aparejada la adopción de una postura de fortaleza, como de pilar para el paciente, lo que también puede generar un efecto contrario al deseado, tal y como explica González. "Es fundamental que pueda tener sus espacios, que pueda hablar realmente de cómo se siente, que pueda poner en práctica espacios de autocuidado, que priorice sus propias necesidades. En ningún caso queremos que esa persona llegue a adquirir un rol de cuidador que implique quemarse. Porque para poder cuidar uno tiene que cuidarse uno mismo primero y estar bien", precisa.

Esperanza

Rafael y Carmen aún albergan una esperanza de poder ralentizar el avance de la enfermedad por su cuerpo y, de cierta forma, controlarla para permitir una cierta calidad de vida. Ha sido seleccionado para unos ensayos clínicos en Barcelona, que requerirá de estancias semanales en la ciudad para recibir un tratamiento. "Ya estoy invadido de cáncer. A esperar que me llegue a algún órgano vital y me fastidie la vida cotidiana. No me voy a curar, sería solo para pararlo y que no avance con tanta rapidez", cuenta Sosa. Pero supone una certidumbre en el proceso, un punto de apoyo de saber que se puede hacer ante algo que parece que no se puede hacer nada.

"La información, en ese sentido es poder, que puedas conocer a qué agarrarte, con lo que puedas contar, tanto a nivel profesional, de forma externa, como a nivel de tu propia red de apoyo. No cerrarse. Es importante que puedas contar con familiares y amistades. Sentir que tienes manos, sentir que tienes brazos que te pueden apoyar en este proceso. Que puedes mostrarte vulnerable sin sentir que en ese sentido estás perdiendo la batalla, sino que es parte del proceso en sí", resume González.