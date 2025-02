Un buque de Jordania cargado de artillería, a cobijo en Galicia tras sufrir un "corrimiento" de su carga

Áqaba es una ciudad portuaria del extremo sur de Jordania. De su dársena industrial partió, con fecha del 14 de enero, el buque mercante HC Eva Marie, de 145 metros de eslora y 7.878 GT. Lo hizo con un centenar de contenedores cargados de obuses de artillería y con destino a la terminal alemana de Emden, donde tenía que haber arribado el pasado 28 de enero. Pero su singladura se vio afectada por la sucesión de temporales Herminia e Ivo, y no solo por una alteración de ruta derivada de la mala mar o los vientos intensos. El HC Eva Marie, que porta pabellón de Antigua y Barbuda —lo ofrece en chartering una compañía de Oststeinbek, de Alemania— sufrió un corrimiento de carga que lo forzó a solicitar escala en el puerto de Vigo (Galicia). Nueve de los contenedores han sufrido daños.

La mercancía del barco está clasificada como "materias y objetos explosivos" de Clase 1, división 1.1 y Grupo E. Por sus características son aquellos "capaces de producir una explosión en masa con la consiguiente liberación instantánea de energía ocasionando daños, por efecto de onda de presión con posibles proyecciones de fragmentos», de acuerdo a los protocolos de la Dirección General de Emergencias del Ministerio del Interior. Faro de Vigo contactó con este departamento para conocer si había participado en una evaluación de los daños de los contenedores, pero no obtuvo respuesta. El buque tenía previsto salir a las 12 horas hoy hacia Emden, pero ha pospuesto el viaje.

Desde la Autoridad Portuaria de Vigo han enfatizado que su atraque en la ciudad, en el muelle Transversal, "no presenta ningún tipo de riesgo para las personas". "Como sucede con cualquier escala de estas características, se han hecho los preceptivos análisis de riesgo y analizado los mejores atraques según el tipo de mercancía", han abundado. Puertos del Estado ha delegado la gestión de este procedimiento precisamente en Praza da Estrela. Fue una inspección del interior del HC Eva Marie la que permitió determinar la cantidad de contenedores afectados por el corrimiento de carga, esos nueve. El Puerto ha apuntado además que el contenido de los mismos no sufrió daños, que se limitaron a la estructura, si bien no se procedió a su apertura. Otras fuentes conocedoras de la operación han lamentado el proceder de las administraciones, incluso militares, al apreciar una "despreocupación" y un exceso de burocracia en la gestión de los riesgos.

