Vanesa Concepción: «Alargamos la vida a los pacientes con tumores más agresivos»

Usted realiza una técnica relativamente nueva para operar a pacientes de cáncer en quirófano ¿cuál es exactamente?

Se llama cirugía oncológica peritoneal. El peritoneo es lo que recubre el abdomen por dentro y luego recubre todos los órganos abdominales. Esta cirugía sirve para tratar la carcinomatosis, que es cuando los tumores abdominales salen del órgano inicial y crean bolitas en todo el órgano. Es el estadio cuatro de muchos tumores, como el cáncer de colón, de ovario, de estómago o de páncreas. En su momento fue un tratamiento muy innovador que se describió en Estados Unidos. A principios de los 2000 empezaron a hacerlo algunos grupos en España cuando aún la evidencia no era muy potente, y de ahí se creó el Grupo Español de Cirugía Oncológica Peritoneal (GECOP), del que Canarias forma parte desde 2011, aunque empezamos a llevar a cabo esta técnica en 2009. A lo largo de los años la evidencia ha crecido y ya es una técnica muy establecida. Ahora, además, ya estamos incluidos como sección en la Asociación Española de Cirujanos (AEC).

Es ahora la encargada de presidir esta sección nacional dentro de la Asociación, ¿qué responsabilidades tiene?

Más que responsabilidad, es un poco tomar el relevo de la organización de cursos, impulsar la investigación de los diferentes estudios que se están haciendo dentro del grupo. La idea es una labor de unificación y organización, para que todo vaya bien y nadie tenga problemas.

¿Se hacen muchas cirugías de este tipo en Canarias?

Aquí en Tenerife hacemos alrededor de 30 al año, somos el único centro que lo hace y cogemos toda la provincia. En estos casi 20 años hemos ya operado a más de 300 pacientes de la provincia. En Gran Canaria se hacen tanto en el Hospital Insular como en el Doctor Negrín.

¿Cómo describiría una de estas cirugías?

Son cirugías muy largas, de 8 u 9 horas. Tenemos que abrir el abdomen y valorar bien dónde están esos nódulos que afectan al paciente. Pero no siempre podemos trabajar en ello. Hay veces que, si la afectación es muy grande, no se puede llevar a cabo porque tampoco va a ofrecer más tiempo de vida al paciente. Hay que recordar que estas operaciones se hacen a personas que se encuentran en el estadio tumoral más avanzado, que es el 4 o la metástasis, por lo que el objetivo no es curar, sino alargar el tiempo de vida. Por eso tenemos que garantizar al paciente calidad de vida.

¿Por qué hay casos en los que no se puede llevar a cabo?

El estadio 4 es el más avanzado, pero es cierto que la metástasis puede ser más o menos extensa. Cuanta menos extensión tenga, mejor. La cirugía se basa en intentar eliminar todos los nódulos que recubren la parte interior de la pared abdominal y a veces en el órgano afectado. Pero si hay demasiados nódulos o están muy escondidos, no vale la pena hacerlo. Por eso hay que seleccionar muy bien los pacientes, hay que valorar muy bien qué es lo que vas a quitar, cómo va a quedar el paciente después. Según el tipo de tumor, hay unas técnicas que valen y otras que no.

Antes de esta intervención, ¿el paciente tiene que pasar por quimioterapia?

Sí, esos son los protocolos. La mayor parte de los pacientes llevan quimioterapia primero, porque tenemos que tener la enfermedad controlada. Pero no podemos operar directamente después. Tenemos que dejar pasar un mes porque la quimio afecta a la cicatrización. El objetivo de esta cirugía es que el paciente quede libre de tumor, porque es la única manera de dar más tiempo de vida.

¿Y el tumor puede volver a aparecer aunque lo haya eliminado del todo?

La idea es eliminar toda la actividad tumoral quirúrgicamente, pero efectivamente, puede volver a aparecer. El riesgo de recidiva es mayor en el primer año, pero si no ocurre es vedad que el paciente puede vivir bastante tiempo sin necesidad de quimioterapia. Tengo a algunos casos, el 5 o 10%, que se curan del todo. Pero es muy raro y nunca puedes asegurarlo, porque depende de cada paciente, de la biología tumoral, de la respuesta de la quimio...de un montón de cosas.

¿Y si el tumor regresa, lo hace en el mismo estadio?

Sí. Una vez llega a estadio cuatro, ya no hay vuelta atrás. Cuando el tumor sale del órgano diana es un tumor metastásico y ya puede ocurrir en todas las células.

¿Qué cuidados tiene que seguir un paciente antes y después de la operación?

Antes de la operación, debe realizar una serie de ejercicios (respiratorios, físicos...) una valoración nutricional y una psicológica. Hay todo un equipo multidisciplinar que los valora. Como cirujana, yo me encargo de darles toda la información sobre la operación, incluido lo que le vamos a hacer y qué se van a encontrar cuando despierten y los días posteriores. De esta manera le quitamos todos los miedos. Después, el seguimiento, en parte, es nuestro y el único, y luego, para intentar recuperar al paciente, la media de ingreso son siete días, pero la media de recuperación física puede llegar a los seis meses, dependiendo del estado inicial. También tiene que pasar por rehabilitación fisioterápica

¿Cuál es el futuro de esta técnica? ¿Qué acciones se están llevando a cabo para que sea mejor?

El propio manejo perioperatorio del paciente ha mejorado mucho. El paciente va mucho mejor al quirófano porque la quimioterapia es mejor y también se le ha prescrito tener hábitos de vida más saludables por lo que tiene muchas más posibilidades de supervivencia. La técnica ha mejorado, pero más bien porque quienes la hacemos tenemos más experiencia. Pero si hay cosas que mejorar. Una de ellas es el estudio de la propia biología tumoral, para entenderlos mejor, porque cada uno es diferente. Hace poco, además, terminamos un estudio que ha tenido resultados muy buenos de utilizar quimioterapia intraoperatoria directamente en el abdomen en pacientes en estadio 3. Con esta quimio se tratan las células que se hayan podido diseminar y que a veces no son visibles

