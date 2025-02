Canarias refuerza su ciencia de aeroespacial para hacerse un hueco en el sector

Canarias aspira a convertirse en un referente en el sector de la aeroespacial y va a apoyarse en los avances científicos en los que ha estado trabajando el IACTec desde 2019 para conseguirlo. Tras lograr hacerse con el liderazgo del proyecto europeo Celeste (Cutting Edge Leap to Excellence in Space and Optics Technologies), el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC) ha recibido 24 millones de euros con los que cumplirá una de sus misiones: convertir a las Islas en un punto clave en el mapa europeo de la industria aeroespacial.

El primer paso para convertir a Canarias en un centro tecnológico de excelencia –en este caso, de tecnologías ópticas y aeroespaciales– se dio en la mañana de ayer. Desde primera hora, la sede del IACTec, en La Laguna, acogió la primera reunión de este proyecto de seis años de duración a la que acudieron representantes de las instituciones que participan, incluido el Instituto de Astrofísica de Canarias (IAC), el Centro Nacional de Investigación Científica de Francia y la Agencia Espacial Europea. También acudieron varias autoridades isleñas como la Consejera de Universidades, Ciencia e Innovación, Migdalia Machín y el Consejero de Innovación, Investigación y Desarrollo del Cabildo de Tenerife, Juan José Martínez.

No en vano, parte de los fondos con los que cuenta este proyecto provienen precisamente de estas dos instituciones canarias. En concreto, de los 24 millones que ha recibido el IAC para los próximos seis años, seis millones partirán del Gobierno de Canarias y otros seis millones lo harán desde el Cabildo de Tenerife. El resto proviene de la Agencia Ejecutiva Europea de Investigación (REA), que es además, la entidad que ha avalado el proyecto.

Tecnología de vanguardia

El objetivo de Celeste es fomentar las capacidades tecnológicas de la división del IACTec para convertirlo en un centro de excelencia mediante el refuerzo y la ampliación de la experiencia en tecnologías de vanguardia de detección en el visible e infrarrojo, microelectrónica y fotónica integrada, óptica adaptativa con algoritmos de IA, comunicación y distribución de claves cuánticas y tecnologías cuánticas aptas para el espacio, que crearán un avance en las capacidades de observación de la Tierra, en Astrofísica y en comunicaciones en el sector de Nuevo Espacio (pequeños satélites). Todo ello, con la vista en la posible transferencia industrial y comercial que incida en el fortalecimiento de empresas de base tecnológica.

Parte de esta financiación recibida a través de concurrencia competitiva se dedicará a la contratación de nuevo personal. Se espera, de esta manera, que en los próximos años se incorporen casi medio centenar de investigadores al Centro tecnológico. «Unos 20 se incorporarán con esta financiación a los que se sumarán 16 por parte del Cabildo a través del Programa de Desarrollo Tecnológico y entre 12 y 13 especialistas a través de financiación específica del Gobierno de Canarias», resaltó Rebolo.

Este proyecto ayudará a consolidar el papel de la ciencia canaria en dos vertientes del sector espacial: la construcción de microsatélites y las tecnologías ópticas. Trabajos que, como afirmó el investigador responsable de este ambicioso proyecto, Rafael Rebolo, no solo tienen cabida en el espacio. «Es un proyecto que esencialmente lleva adelante desarrollos tecnológicos nuevos en el ámbito de la óptica para su incorporación tanto a las necesidades de la ciencia y de la astronomía, como de múltiples otros sectores, como puede ser la biomedicina», destacó Rebolo.

Conexión con la sociedad

Precisamente esa «conexión con la sociedad» es una de las aspiraciones del IAC desde sus inicios. Así lo puso de manifiesto el director del IAC, Valentín Martínez, quien destacó que «Celeste va a conseguir cumplirla». «Tenemos tecnología que hasta ahora quedaba limitada al Astrofísico, y con este proyecto podremos conseguir que toda la sociedad canaria se beneficie de ello, incluyendo las empresas».

«Esto permitirá que Canarias se convierta en un punto clave en todo lo que tenga que ver con la óptica y la aeronáutica», afirmó Machín, quien puso en valor «la comunidad investigadora, las infraestructuras y la ubicación privilegiada» de Canarias a la hora de conseguir esta oportunidad por parte de Europa.

Martínez, por su parte, hizo hincapié en la oportunidad que significa para el desarrollo económico de Canarias la posibilidad de utilizar estas instalaciones como motor para el codiciado cambio de modelo productivo. «Esto nos va a permitir que toda esta ciencia que se desarrolla en las instalaciones del IAC se transforme en actividad productiva», destacó. Recordó, asimismo, que ya hay empresas que se han instalado en el Parque Científico y Tecnológico de Tenerife –donde también se aloja el IACTec– y que están muy vinculadas a las actividades del Astrofísico. De hecho, adelantó que «en los últimos tres meses hemos recibido solicitudes de dos empresas vinculadas al sector aeroespacial para instalarse aquí».

La consolidación del sector comenzará a dar frutos en poco tiempo. Adscrita a esta investigación puntera se encuentra, por ejemplo, el lanzamiento de la primera constelación de satélites diseñada y fabricada en su totalidad con tecnología canaria. También IACSAT, un telescopio espacial que Rafael Rebolo aspira a materializar en el plazo de tres o cuatro años. «Este proyecto está en línea y ya cuenta con el apoyo del Gobierno de Canarias, el Cabildo de Tenerife y la Unión Europea, pero nos falta el de la Agencia Espacial Española», destacó.

