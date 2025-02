Claudia Lara Laguna, activista contra la violencia de género: "Para ser padre o madre nadie va al colegio"

Como trabajadora de Manos Unidas y socia local en Guatemala, Claudia Lara Laguna dedica su vida a combatir la violencia de género con el empoderamiento femenino como antídoto en comunidades vulnerables de Latinoamérica. En su visita a las Islas Canarias difunde el eslogan de la oenegé, Compartir nuestra riqueza, un lema que desafía la visión individualista de la sociedad actual y nos invita a reflexionar: ¿cómo podemos contribuir a la equidad global?

En una sociedad de consignas individualistas, ¿qué poso de consciencia despierta el lema escogido por Manos Unidas, Compartir nuestra riqueza?

La pregunta es, ¿cómo podemos combatir las desigualdades? ¿Qué podemos hacer para ayudar a otras personas de Latinoamérica, de África o Asia y que tengan más acceso a oportunidades? Hay que sensibilizarnos. No solo se trata de compartir el dinero que me sobra, sino de intercambiar experiencias, solidaridad. El lema trata de compartir como un acto de esperanza y rebeldía.

¿Qué le lleva a usted a involucrarse en proyectos de empoderamiento y reinserción social?

Siempre he creído en el bien común, como en la posibilidad que tienen todas las personas de crecer con acceso a sus derechos; de poder vivir de forma plena a pesar de las carencias. Cuando tenía 11 años estaba en un grupo de brigadas de salud. Íbamos casa por casa, visitando familias e incentivábamos a la gente a la vacunación. En una casa había un hombre amenazando a una mujer, pero no nos dimos cuenta hasta que ella pidió ayuda porque su marido la estaba queriendo agredir. Creo que es necesario primero evidenciar la violencia que las mujeres sufren; lo segundo es tratar de usar procesos para que ellas rompan con el silencio; y en tercer lugar, creo que el empoderamiento económico o integral puede dejarlas libres de violencia.

Como un tipo de violencia estructural, usted trabaja en países Latinoamericanos, pero el machismo es global.

No es solo para las mujeres de Latinoamérica, es para las mujeres de cualquier parte del mundo. Es importante que evidenciemos las violencias, y en un trabajo de comunidades o red, podamos romper con ellas.

¿Qué aprendió de aquella situación de violencia de la que fue espectadora con 11 años?

Fue un regalo en mi vida el haber estado en esas brigadas. Eran grupos organizados de 10 a 15 años. Esa experiencia me tocó a mí porque fue una casa que yo visité. Recuerdo que la que organizaba me dijo: "Claudia, ¿tú quieres hablar con este hombre violento". Fuimos tres personas a tratar de dialogar y la persona a cargo del grupo acompañó a la mujer. Tener esa experiencia creo que me marcó, porque cada vez que pienso por qué trabajo de esto vuelvo a ese episodio de mi niñez.

¿Cómo ha evolucionado su enfoque?

Considero que debe de haber programas que prevengan la violencia. A veces solo tenemos respuesta a la agresividad cuando ya está ahí. Creo en un enfoque multidisciplinario en el que haya diferentes personas tratando esta temática, pero también creo en una perspectiva de prevención. No podemos salvarnos como islas, sino que debemos de aprender a construir un tejido social que dinamice a las comunidades y permita que las mujeres salgan de círculos de escasez. La pobreza es una forma de violencia contra la mujer. Debe trabajarse en las redes donde no solo participen organizaciones no gubernamentales, sino el Estado. Es un deber que los ciudadanos gocen de unos derechos que a veces no pueden disfrutar.

¿Siempre pensó así?

Tejiendo redes a nivel de comunidad también se puede incidir en las políticas municipales, departamentales y de gobiernos de provincias, incidiendo en que los niños crecen. En los países de Latinoamérica y África se nos dice a las mujeres que no tenemos derechos ni somos personas. Romper con estos esquemas y estereotipos es fundamental. Ahí es hacia donde ha ido mi crecimiento. Si empoderamos a una mujer, ella puede animar a las que están a su alrededor. Por eso el trabajo de crear redes es súper importante.

¿Esas redes interinstitucionales qué rol desempeñan en la protección del menor?

En el marco de uno de los proyectos que ejecutamos con Manos Unidas tenemos una escuela de padres y madres para prevenir la violencia con los niños. Cuando se denuncia la agresión a un menor lo primero que se hace es separarle. Tenemos dos opciones: o le mandamos con un familiar, o lo enviamos a un hogar donde se tutelen sus derechos, que sabemos que no es la mejor opción. Normalmente, las familias son numerosas y no se le da una atención debida al niño.

¿Cómo funciona el proyecto?

Hemos creado todo un proceso en el que desaprendemos la forma en la que entendemos los cuidados y aprendemos una crianza más cariñosa. Un niño de cuatro años me dijo una vez que lo más bonito que le había pasado era que su padre le abrazara. Es importante visibilizarlo. Para ser padre o madre nadie va a la escuela. Qué importante es tener una crianza cariñosa para que el entorno permita a los niños crecer y traducir ese amor en respeto, seguridad y autoestima. Eso se traduce en una sociedad más armoniosa y solidaria.

¿Qué metodología aplican y qué cambios perciben dentro de las dinámicas familiares?

Tratamos una metodología participativa. Esto permite que, durante todo el proceso de ejecución, monitoreo y evaluación, las mujeres estén involucradas. Llevamos a cabo procesos para que puedan revisar cuáles son las necesidades que tienen como mujer, además de su comunidad. Se pueden proponer acciones o indicatores que creen familias resilientes y empoderadas que crezcan desde la equidad. Sobre todo que cambien las dinámicas patriarcales. También empleamos metodologías lúdicas porque hay mujeres con una escolaridad tan baja que ni pueden escribir su nombre.

¿Cómo abordan estos casos? ¿Incentivan la alfabetización?

Trabajamos temáticas desde el juego para romper con el miedo a expresarse. Son comunidades rurales que han silenciado históricamente a mujeres. Esto es fundamental. Otra cosa importante es que esta metodología incide positivamente en las dinámicas comunitarias. Sí tenemos experiencias de mujeres que reconocen la violencia y como conocedoras de las rutas de denuncia, transmiten el mensaje a otras personas que no son beneficiarias del proyecto. Creemos en el efecto multiplicador. Todo pasa por un empoderamiento integral y económico.

¿Cómo trabajan el primer contacto con núcleos patriarcales? ¿Existe reticencia a romper dinámicas violentas?

Una vez fui a una comunidad en la que tres meses antes de llegar yo, los hombres expulsaron a un par de enfermeros machete en mano porque los sanitarios hablaban de educación sexual y métodos anticonceptivos. Lo primero que a mí me dicen es: "Hay que tener cuidado con lo que se habla". Cuando nosotros vamos a una comunidad lo primero que hacemos es un diagnóstico. Luego empezamos con pequeñas capacitaciones de habilidades blandas para aprender a trabajar la autoestima. También les preguntamos a las mujeres qué consideran que es una violencia, o de cómo prevenirla.