¿Puede la inteligencia artificial sustituir al artista o al ingeniero?

¿Puede una máquina reemplazar el proceso creativo lleno de intentos, errores y descubrimientos? En torno a esta cuestión, los profesores de Ingeniería Informática e investigadores de Inteligencia Artificial de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC), David Freire-Obregón y Oliverio J. Santana Jaria, han analizado los pros y contras del uso de la IA en el arte, la ingeniería y la arquitectura, a través del artículo La revolución de los bocetos: del trazo a mano a la inteligencia artificial publicado en la plataforma de divulgación científica The Conversation.

Ambos investigadores ponen el acento en los bocetos, el primer paso de un proceso creativo tanto en el arte, como en la ingeniería y el diseño, donde se realizan dibujos rápidos que permiten probar ideas antes de construir algo grande. Aunque son el punto de partida de una obra, no son nada fáciles y requieren de muchos conocimientos, práctica y habilidades para realizarlos. En este sentido, los profesores Santana y Freire-Obregón, ponen como ejemplo que antes de pintar el Guernica, Picasso hizo 66 bocetos, y cada uno de ellos fue un paso para encontrar la mejor manera de mostrar el horror de la guerra. Es en este proceso creativo donde los investigadores de la ULPGC señalan el papel de la inteligencia artificial, a la hora de aportar herramientas que permiten crear los bocetos de forma rápida y sencilla, dibujando en segundos lo que a los grandes artistas les tomaba días o semanas.

Estrategias

En ese sentido, los autores definen dos estrategias principales que facilita la IA para crear y cambiar imágenes de diferentes maneras. La primera es texto-a-imagen, que crea imágenes a partir de una descripción escrita y en este sentido citan una serie de herramientas como DALL-E, «muy útil para artistas y diseñadores porque transforma ideas escritas en dibujos o bocetos», o Flux1.1, con la que es posible crear imágenes de alta calidad en poco tiempo.

La segunda estrategia es imagen-a-imagen, que crea una nueva imagen a partir de otra. Por ejemplo, puede cambiar el estilo de una imagen, agregar detalles o simplificar un dibujo. Algunos programas de IA pueden llevar a cabo estas transformaciones de manera efectiva, como CLIPasso, una herramienta útil para simplificar ideas rápidamente y para crear dibujos fáciles de entender que sirvan como base para proyectos creativos.

«Por eso, a la hora de analizar el papel de la IA hablamos de bocetos, porque la idea no es que esto venga y sustituya al artista, sino que sea una herramienta que el artista utilice para ir generando, o bien componentes que luego utilizará en su composición o simplemente imágenes que le vayan inspirando para cuando él quiera realizar la obra que vaya a hacer. Nos permitirá generar bocetos más rápidos que nos den la idea, de forma que podríamos conceptualizar las cosas más deprisa, probar más ideas y agilizar el proceso de creación, pero en ningún momento va a sustituir a la persona».

Límites

No obstante, también la IA tiene sus limitaciones, y las más importantes son que no tienen emociones ni recuerdos. «Cuando alguien crea arte, pone en él su corazón, sus sentimientos y sus errores, y esto es lo que hace que su obra sea especial. La IA no puede hacer esto porque carece de vida y de experiencias personales. Por eso, aunque esta tecnología puede ayudar a crear dibujos muy bonitos, el arte hecho por humanos siempre tendrá un valor especial que reflejará la creatividad, las emociones y la historia de cada persona».

Con estos ingredientes, los investigadores de la ULPGC defienden que la inteligencia artificial supone una revolución tecnológica que ofrece muchas oportunidades para los artistas, ingenieros y arquitectos porque les abre las puertas a probar cosas nuevas y crear de forma más rápida y sencilla. Sin embargo, no deja de ser una herramienta más, como lo fue en su día el Photoshop que tampoco sustituyó a los artistas. «La IA no va a sustituir al profesional, sino a ayudarle ser más productivo, para ir más rápido en las tareas y realizarlas con mejor calidad siempre que las utilicemos bien y para lo que son. Si tú lo que haces es pedirle algo a la IA y lo copias y lo pegas, como profesional no estás aportando ningún tipo de valor y en un momento dado te despedirán porque no haces falta».

Como conclusión, Oliverio Santana resume el papel de la inteligencia artificial en una cita del economista Richard Baldwin, que en 2023, en el Foro Económico Mundial advirtió de que: «El trabajo no te lo va a quitar la inteligencia artificial, pero te lo puede quitar una persona que sabe utilizar la inteligencia artificial».