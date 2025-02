Carlos Briones, sobre la búsqueda de vida extraterrestre: "La humanidad nunca podrá viajar fuera del sistema solar"

Una de las preguntas por antonomasia de la ciencia y la ciencia ficción, es si estamos realmente solos en el universo. ¿Qué posibilidades hay de que encontremos alguna vez vida inteligente?

Fíjate si este tema es importante, y para mí lo es, que en el año 2000 publiqué el libro ¿Estamos solos? Es una pregunta que tiene mucho que ver con la curiosidad de la humanidad y con las ganas de sentirnos acompañados. El universo es muy grande y creo que a todos nos gustaría tener interlocutores, otros seres vivos, con los cuales poder establecer contacto. No hay ninguna prueba de que sea cierto todavía, no se ha detectado nada parecido a vida fuera de la Tierra. Pero sí que es cierto que en muchos lugares se dan las circunstancias químicas y geológicas para que pueda surgir algún tipo de vida. Si la vida es del tipo microorganismos o bacterias podríamos detectarla por sus moléculas o por las huellas que dejan en las rocas. Si la vida es más avanzada e inteligente, quizá tenga capacidad de mandarnos señales de radio como las que se ven en las películas de ciencia ficción. De momento no tenemos ninguna evidencia de que haya ningún tipo de vida, ni microbiana ni inteligente, pero estamos investigando para ello.

En Marte sí que se han descubierto algunos indicios relacionados con la vida

Lo que se ha ido descubriendo en Marte es muy interesante porque ha demostrado que en el pasado, más o menos en la misma época que la vida estaba surgiendo en la Tierra, hace unos 4.000 millones de años. En esa época Marte se parecía mucho a la Tierra. Tenía un gran océano de agua líquida y teníamos condiciones químicas y geológicas muy parecidas. La idea es que a lo mejor allí también se originó la vida. Eso es lo que está llevando a investigar los robots que investigan la química de las rocas para ver si puede tener que ver con esa vida pasada.

¿Qué han encontrado en el planeta rojo?

No se ha encontrado vida evidentemente, pero sí se han encontrado moléculas relacionadas con la vida. Marte sí que fue habitable y tuvo recursos para que surgiera vida a la vez que en la Tierra. Y eso es un hallazgo interesante porque abre la posibilidad de que allí se produjera. Lo siguiente que habría que encontrar son señales inequívocas de esa vida. Además de investigar en Marte, también nos interesan otros lugares del Sistema Solar, como son los satélites que tienen Júpiter y Saturno. Más allá todavía se piensa que puede haber vida en planetas fuera del Sistema Solar, que es un poco la siguiente frontera del conocimiento. Hasta ahora nos han llegado informaciones sobre más de 6.000 planetas fuera del Sistema Solar y están investigando a ver si en alguno tiene condiciones para la vida

Dice que la búsqueda de vida en los planetas extrasolares es un poco la frontera del conocimiento, ¿con qué límites se encuentra la ciencia para descubrir esa vida en otros planetas o en otros lugares?

Los planetas que están dentro del Sistema Solar los podemos analizar con robots porque podemos mandar naves. Así lo estamos haciendo a Marte, al sistema de Júpiter o a Saturno. A estos planetas se puede llegar con instrumentos o biosensores que nos permitan determinar si ahí hay vida. A los planetas extrasolares no se puede llegar con las naves. Están demasiado lejos, nunca podremos llegar. Entonces, lo que hacemos es apuntar con los telescopios y analizar cómo es la información que nos llega de ellos: la luz reflejada de sus estrellas y las características de su atmósfera. Analizando a distancia esos planetas extrasolares vamos descubriendo cuáles son más o menos habitables. Es decir, si podrían o no tener esas condiciones para que se dé la vida en ellos.

Hay una creencia popular de que en algún momento podremos viajar a otros planetas, pero usted sostiene que eso es imposible.

A mí me gusta mucho la ciencia ficción, disfruto mucho de las películas y novelas. Pero en la ciencia ficción todo es muy fácil. Desde Star Wars hasta Avengers o cualquier película de estas. Parece que en un tiempo razonable avanzas en un planeta fuera del sistema solar. Pero claro, hay que viajar a la velocidad de la luz. Y eso es totalmente imposible. Entonces, los expertos en esta investigación dicen que nunca podremos llegar a unos planetas extrasolares con naves. Tripuladas por supuesto, y robóticas tampoco.

¿Estamos preparados para recibir una señal de radio de vida extraterrestre?

Esa es una de las grandes preguntas que se están planteando estos días, en esta reunión. ¿Quién tiene que ser el interlocutor. Decía Carl Sagan, famoso, el divulgador científico y astrofísico: ¿Quién habla en nombre de la humanidad? Y claro, si te das cuenta, hoy mismo estamos viendo en el mundo quién es el que se considera el líder absoluto del mundo, ¿no? ¿Sería ese señor? ¿O serían Naciones Unidas? ¿Quién representa la humanidad? Pues no lo sabemos. Entonces hay que desarrollar en paralelo al ámbito científico de tecnología, de detección de vida, hay que trabajar en lo que ellos están llamando un poco la diplomacia interplanetaria.

¿Cree que en este ámbito de la ciencia las expectativas de la ciencia ficción han influido negativamente en esta investigación?

Esa es la responsabilidad que tenemos los científicos que trabajamos en temas relacionados con la búsqueda de la vida. Debemos separar claramente que es la ciencia ficción –y, por tanto, una visión artística de este problema–, y que es ciencia de verdad. Hay que distinguir lo que se puede hacer y lo que no; los sueños de las realidades. En este sentido, hemos de ser muy claros diciendo que no vamos a poder viajar fuera del sistema solar. Pero a nivel científico estamos en la primera generación de toda la historia en la que la búsqueda de vida sí es realmente una pregunta científica que podemos abordar.

