"España tiene muy poca divulgación científica seria y hay investigadores con mucho talento"

¿Cómo nació la idea de crear el pódcast Aprendiendo del Experto?

La idea del pódcast es sobre todo divulgar ciencia. España es un país que tiene muy poca divulgación científica seria y hay un montón de investigadores españoles de mucho calibre, de mucho talento, que realmente no tienen reconocimiento público y están haciendo trabajos formidables. Pienso que es casi una obligación de quienes nos dedicamos a la ciencia divulgar lo que otros hacen. Pero de una manera seria y poco frívola, es decir, ahondando un poco en los temas de investigación y en la vida profesional de cada investigador, que es una profesión muy dura, muy poco reconocida. Aunque está siendo cada vez más reconocida, es muy dura, porque económicamente y desde el punto de vista laboral, un investigador tarda mucho en abrirse camino y en ganarse la vida. Me parecía interesante y me he dado cuenta de que por parte de los investigadores hay mucho interés también en participar en este pódcast.

¿Fue una iniciativa particular o contó también con ayudas de otras personas?

Totalmente particular. A mí esto me cuesta dinero; poco porque afortunadamente el pódcast es un medio de discusión muy económico. Pero no tengo ninguna ayuda financiera. Lo hago por hobby y porque creo que contribuye un poco al ambiente científico y a mejorar el interés o la vocación en gente joven que pueda estar interesada en la ciencia. Yo aprendo muchísimo también cuando hablo con investigadores de temas muy diversos: de astronomía hasta antropología. No solamente de temas médicos, que es a lo que yo me dedico. Veo la ciencia como algo global, que no solamente estudia matemáticas, física y química, sino también lo veo como algo humanista; me gusta hablar de historia y de filosofía. No creo en las separaciones entre ciencias y letras, creo que es algo que debe ser conjunto.

¿Cuáles son las mayores dificultades que se enfrenta al comunicar temas científicos?

Intento hacer el pódcast como si fuera una conversación entre dos personas. No lo veo como una entrevista en la que yo hago unas preguntas. Si hablo con una persona que es experto en mitocondrias, por ejemplo, lo primero que hago es estudiarme un poco el tema. Intento que sea una conversación al mismo nivel y eso hace a la conversación interesante. Luego trato de hacer las preguntas que a mí me interesan. Entiendo que hay algunas veces que entramos en profundidades, pero eso es inevitable. Cuando alguien toca un tema muy específico, por ejemplo, hablando de los astrocitos, o del cerebro, lógicamente llega a algún punto en el cual mucha gente se pierde. Pero bueno, intento dar una visión global sobre el tema y poco a poco irnos centrándonos más ya en profundidades, pero sé que es difícil a veces conseguirlo.

¿Qué supone la divulgación para la ciencia?

Pues es muy importante, porque lo que no se conoce es como si no se hiciera. Muchos científicos están trabajando en temas muy importantes, que a nivel internacional tienen mucha repercusión, pero se queda, digamos, en la literatura científica. En los países anglosajones hay mucha más tradición de divulgación. El otro día me decía precisamente un invitado científico que los libros de divulgación científica en Inglaterra, por ejemplo, muchas veces son best sellers. Aquí es muy difícil que en España un libro de divulgación científica sea un best seller. Y los best sellers de divulgación científica suelen ser, entre comillas, bastante frívolos. No tienen la profundidad, realmente, que deberían. Entonces, eso es una cuestión cultural. Hay que intentar hacer programas, por ejemplo, en la televisión; prácticamente no hay programas científicos. Todo lo que uno pueda contribuir a la divulgación, creo que es en beneficio de la sociedad. Es cultura, en definitiva y todo lo que sea cultura es positivo. Siempre habrá gente que pase del tema y que no le interese para nada, lo cual me parece muy bien. Pero si un chico joven que está pensando en estudiar física y oye un astrofísico hablar, de alguna manera le mueve y le hace despertar su vocación, eso es muy interesante. Ese es uno de los objetivos del pódcast. Yo pienso que la divulgación científica crea cultura e interés por la ciencia. Y eso redunda en beneficio para todos, sin duda.

¿Qué programas destacaría?

He tenido muchos podcasts muy interesantes. Los que más me interesan son los temas de origen del Homo sapiens, de la Tierra o de la vida. Y también todo lo que es astrofísica. Uno de los podcasts que más me gusta es uno reciente que le hice a Carlos Briones, un astrofísico y biólogo y estudia sobre todo el origen de la vida. El último que hice es sobre la colonización de las Islas Canarias. Sobre un estudio que hicieron en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, de Jonathan Santana. Es un historiador que ha publicado en revistas americanas. Y explica muy bien, con los métodos actuales de DNA, quiénes fueron los primeros pobladores de las islas.

¿Hay respaldo de los oyentes?

Llevo ya casi unas 50.000 descargas en Spotify y sigue creciendo. A mí lo que me gustaría sería que tuvieran mucha más difusión. Veo que a la gente le gusta la ciencia, cuando se lo presenta de una manera amena y con gente interesante, que realmente tiene cosas que contar. Por ejemplo, si yo elijo un tema, busco a la persona que lo conoce y lo ha investigado a fondo. Alguien que ha dedicado su vida a investigar sobre ese tema en concreto. Y yo, como médico y científico, también trabajo en investigación y sé discriminar cuando leo un artículo científico, si tiene su valor.

¿Cree que en España en general, y en Canarias en particular, se valora lo suficiente la ciencia y la investigación?

Diría que no se valora lo suficiente. ¿Por qué? Pues posiblemente porque no haya sido un país que se haya incorporado a tiempo a la revolución industrial. Y eso lo dicen muchos investigadores cuando yo les pregunto. España es un país que ha preferido rentabilizar más el turismo, sobre todo en Canarias, que la investigación científica, que requiere de una financiación y de una estrategia a largo plazo. No es algo que crea una riqueza o un resultado inmediato. Hace falta una inversión y una estrategia a largo plazo. Uno de los problemas que hay en España es que los políticos buscan resultados a corto plazo. El modelo español se basa en servicios, en turismo y poco en investigación. Pero se puede cambiar.

¿Cómo?

Hay otros países en el mundo que nos pueden servir de ejemplo, sobre todo los países asiáticos, como China o Corea del Sur. Son países que hace 40 o 50 años tenían un producto interior bruto bajísimo y muy poca tecnología, pero ahora mira dónde están. Financiar la ciencia es una inversión que luego se traslada a la sociedad en general. Pero hay que apostar por ella. La gente tiene que reclamar al político que se financie la ciencia. Si la gente no le da valor, no reclama al político inversión, pues no invierte porque no es algo que produzca riqueza a corto plazo.

¿Cuál es el punto fuerte de España en la investigación científica?

En investigación, en España lo que no falta es talento. Es decir, hay muy buenos investigadores. El problema es que los buenos investigadores se van fuera. Muchos de ellos, porque aquí no tienen oportunidades laborales. Es decir, aquí se les enseña muy bien en las universidades, salen muy bien preparados, pero luego las oportunidades laborales son pocas. Entonces estamos produciendo una gran cantidad de talento para que luego se lo lleven a otros países. No sabes la cantidad de españoles que hay trabajando en universidades norteamericanas, inglesas, europeas... En España hay tan pocas posibilidades laborales en este sector que es difícil colocarse y lo hace muy tarde, ya con más de 30, 40 años. Ese es uno de los problemas fundamentales.

