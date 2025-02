"España estaba en crisis y el país entero hablaba de política: así se gestó el 15M”

Gomer Betancor es doctor en Sociología (Mención Doctorado Internacional) por la UNED. En la actualidad es Investigador Postdoctoral en la UNED, y está especializado en el estudio de protestas y movimientos sociales. Recibió un premio del Centro de Investigaciones Sociológicas para la publicación de su tesis doctoral, que ha publicado en formato de <em>libro académico en la propia editorial del CIS</em>. En la actualidad reside en Las Palmas, lo que nos permite conversar con el a propósito de su reciente libro. Le preguntamos por su libro reciente y las posibles similitudes de su estudio sobre los movimientos sociales anteriores al 15M con la situación actual en España.

Tu libro se titula “Interrelaciones y difusión de la protesta entre movimientos sociales”. ¿Viviste el 15M en primera persona? ¿Qué impresión te dejó aquel movimiento y cómo ha influido en tu investigación?

Sí, viví el 15M y esa experiencia, tanto personal como académica, ha sido clave para mi investigación. Primero lo viví en Las Palmas, donde formé parte de la plataforma que impulsó la manifestación del 15 de mayo de 2011, Democracia Real Ya. También asistí regularmente a la Acampada de San Telmo, hasta su desalojo. En octubre de ese año me trasladé a Madrid para cursar un máster, lo que me permitió seguir de cerca las movilizaciones en la capital.

El 15M fue un movimiento que generó un interés enorme. España estaba en una crisis brutal y el país entero hablaba de política. En el ámbito académico, se realizaron numerosas tesis sobre el fenómeno. Y como lo que distingue a una tesis doctoral es la elección de un tema original, decidí retroceder en el tiempo y estudiar los diez años previos de movilizaciones en Madrid (2001-2011).

En el libro argumento que el 15M no fue un estallido espontáneo, como muchos medios señalaron en su momento, sino el resultado de una acumulación de experiencias activistas previas. Lo que me impactó del 15M fue su capacidad de movilización y la forma en que logró conectar diferentes sectores sociales en torno a un mismo marco de protesta. Se ha dicho que fue un movimiento de clases medias en declive que defendían el Estado del Bienestar. Sin embargo, aunque tuvo un fuerte protagonismo juvenil y universitario, incorporó una diversidad de demandas. De hecho, algunos autores hablan de una "re-materialización" del conflicto social, ya que la crisis y los recortes impulsaron la movilización sindical, la organización de asambleas de desempleados y el auge de iniciativas de economía cooperativa. Un buen ejemplo de esto es la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), que había sido fundada en 2009 en Barcelona, pero que adquirió gran fuerza tras el 15M y se expandió por todo el país.

En tu libro demuestras que el 15M no surgió de la nada, sino que fue el resultado de una acumulación de experiencias activistas previas. ¿Qué movimientos y redes fueron clave en ese proceso? Y en el caso de Canarias, ¿hubo precedentes que facilitaron su impacto aquí?

Voy por partes. Por un lado, el 15M fue a la vez una gran movilización, un movimiento social y un ciclo de movilización (algún autor habla incluso de un estado de ánimo colectivo). En lo que se refiere a lo que he investigado para el caso de Madrid, el 15M se apoyó en una serie de movimientos previos que fueron generando una cultura activista y creando redes que luego se activaron en 2011. Entre ellos, el Movimiento por una Justicia Global (heredero del altermundismo), el movimiento estudiantil contra Bolonia, Juventud Sin Futuro, V de Vivienda o los movimientos autónomos y centros sociales autogestionados. También las redes digitales que comenzaron a articularse desde 2009-2010 tuvieron un papel fundamental. Ese magma activista fue fundamental para cuando Democracia Real Ya preparó con mucha antelación una manifestación el 15 de mayo, que terminó rompiendo todas las expectativas y significando el hito fundante de un nuevo momento político.

El caso de Canarias no lo he estudiado, y hay investigadores como Juan Manuel Brito que lo han estudiado mucho, por lo que que habría que remitirse a ellos. Lo que recuerdo, más como activista, es que los diferentes colectivos organizados entorno al Café Despacio en las Palmas eran los que llevaban las iniciativas de las movilizaciones en Gran Canaria (Foro Social de Gran Canaria, ATTAC Canarias, colectivos feministas, Alternativa Antimilitarista MOC etc.), en estrecha colaboración con colectivos ecologistas. Y ahí fue clave Ben Magec, eso lo resaltábamos siempre. Como federación de colectivos ecologistas tenía mucha fuerza, recursos y estructura para apoyar las movilizaciones, dar cobertura de prensa etc. De hecho, recuerdo que estuve en la rueda de prensa en el Café Despacio para anunciar la movilización del 15 de mayo, y que solo vino un medio “grande” y una radio alternativa. Nos creíamos que podía ser un fracaso, pero domingo día 15 la asistencia fue multitudinaria. Los medios de comunicación habían envejecido mal y no eran conscientes del poder de amplificación de convocatoria de las redes sociales…

Dices que "los movimientos sociales nunca empiezan de cero". ¿Cómo se transmiten las experiencias entre generaciones activistas?

Las experiencias activistas se transmiten de generación en generación a través de redes formales e informales, espacios de socialización política, centros sociales y también mediante la memoria de luchas anteriores. En el libro analizo cómo ciertas estructuras de meso-movilización (como asambleas o colectivos autónomos) han servido como nodos de aprendizaje. Es interesante atender a diferentes generaciones activistas y ver cómo pueden dialogar entre ellas. Por ejemplo, algo muy revelador fue descubrir que muchas personas que habían participado en V de Vivienda en las movilizaciones de 2077 y 2008 venían de la Facultad de Sociología de la UCM, centro neurálgico en Madrid del Movimiento anti-Bolonia. Eso movimiento puse patas arriba en todo el estado la reforma de Bolonia (lo que es conocido como el “Espacio Europeo de Educación Superior”). Los “hermanos menores” que participaron en esos movimientos hicieron un giro estratégico tras la derrota de Bolonia, y fundaron el colectivo Juventud Sin Futuro (JSF). Este colectivo fue clave porque fue la principal red universitaria que ayudó a difundir la convocatoria del 15 de mayo de 2011, la que incluyó las demandas universitarias en las demandas del 15M. Fueron también los que iniciaron un nuevo ciclo de movilización estudiantil contra los recortes de Wert, con la plataforma de “Toma la Facultad”.

Los movimientos sociales aprenden unos de otros a través de mecanismos de imitación, adaptación y transferencia de repertorios de acción colectiva. En particular, los efectos de contagio permiten que la acción de un movimiento influya en otros, facilitando la propagación de estrategias, discursos y tácticas. Un ejemplo claro de este proceso es cómo las tácticas y aprendizajes de los movimientos previos al 15M (como el movimiento contra la precariedad, las luchas estudiantiles contra Bolonia o el movimiento de okupación) sirvieron para estructurar la organización de las acampadas y asambleas del 15M en 2011. La experiencia acumulada en estos movimientos previos dotó al 15M de una base de activistas con habilidades en autogestión, comunicación política y estrategias de protesta.

Los movimientos sociales a menudo combinan innovación con reciclaje de estrategias. En tu investigación estudias la reutilización de eslóganes, símbolos y tácticas de protesta en distintos ciclos de movilización. ¿Puedes darnos ejemplos recientes de esta “memoria de los movimientos sociales”?

Un ejemplo claro es la misma tipografía y diseño gráfico que utilizó V de Vivienda en 2007 con su afamado eslogan de “No vas a tener una casa en tu puta vida”, la utilizó el 15 M con su anuncio de “Toma la calle”. Y, a su vez, lo ha utilizado el movimiento de vivienda en Madrid con la manifestación de este 9 de febrero de 2025, donde podemos ver un cartel muy similar. Otro ejemplo paradigmático es la máscara de Guy Fawkes, popularizada por la novela gráfica V de Vendetta de Alan Moore y su adaptación cinematográfica en 2005. Originalmente, la máscara se asoció con la resistencia al autoritarismo y fue adoptada por el colectivo Anonymous en sus acciones de hacktivismo contra el poder corporativo y gubernamental. En España, su uso se intensificó con la llegada del 15M, donde se convirtió en un emblema de la protesta contra la élite política y económica, resignificándose como un símbolo de resistencia frente a esta élite. Sin embargo, en un giro inesperado de guion, la misma máscara fue utilizada en 2020 por el sindicato policial Jupol durante una protesta frente al Congreso de los Diputados para exigir la equiparación salarial de las fuerzas de seguridad del Estado. Este caso ilustra cómo un símbolo que en un ciclo de movilización representaba la resistencia a la autoridad puede ser resignificado en otro contexto por actores que tradicionalmente ejercen el mantenimiento del orden público (esa misma autoridad), demostrando que los repertorios simbólicos de la protesta no son estáticos, sino que pueden ser apropiados, resignificados e incluso invertidos dependiendo del contexto político y los actores que los emplean.

Más de una década después del 15M, ¿qué ha quedado de aquella ola de protestas? En Canarias, ¿siguen activas las redes y colectivos que participaron o han evolucionado hacia otros movimientos y espacios políticos?

El 15M dejó un legado duradero, aunque las formas de movilización han cambiado. Generó una transformación profunda en la cultura política, dejando como legado la normalización del asambleísmo, la deliberación colectiva y la democracia participativa en diversos espacios sociales y políticos. En el ámbito político, el 15M no solo contribuyó a la erosión del bipartidismo tradicional en España, sino que también facilitó la emergencia de nuevas formaciones políticas que canalizaron parte de su discurso y demandas en el ámbito institucional.

Por otro lado, la memoria del 15M sigue viva en los activistas que participaron en él. Muchos han continuado su trayectoria en diferentes movimientos sociales o han reorientado su militancia hacia nuevas causas, desde el derecho a la vivienda hasta la lucha climática o el feminismo. Es decir, la generación 15M vivió ese fenómeno político como un acontecimiento transformador de sus vidas, lo que les hizo plantearse de forma diferente sus horizontes vitales.

Como decía, no me siento legitimado para hablar en profundidad del caso de Canarias porque no lo he investigado. Pero está claro que para que se mantengan las redes y colectivos activistas es fundamental que haya una amplia red de colectivos organizados, con historia, con implantación territorial y relevo generacional. En algunos puntos del estado y a diferentes escalas territoriales (desde Barcelona, Pamplona, Euskadi o Vallecas), eso se ha conseguido con una tradición militante y activista que mantiene redes activistas en el tiempo, y cuya importancia es fundamental para las luchas locales. No parece que Canarias sea un caso de especial organización activista rica, aunque el caso del mismo Café Despacio, Ben Magec, Colectivo Gamá etc. son casos que ejemplifican la importancia de estructuras de organización que sean estables en el tiempo.

"Sin precariedad no hay 15M", dices en el libro. La crisis de 2008 fue un detonante clave, pero hoy la vivienda, la inflación y el desencanto político siguen generando malestar. ¿Ves similitudes con aquel contexto? ¿Podría haber un nuevo ciclo de protesta similar en el futuro cercano?

Hay similitudes estructurales: el aumento de la precariedad, la dificultad de acceso a la vivienda y la desafección con la política convencional siguen siendo problemas clave. Parece paradójico, pero el hecho de que partidos de izquierda estén en el gobierno estatal dificulta que haya una mayor movilización social, ya que suele haber mayor movilización y contestación cuando la derecha está en el poder (nuestra historia reciente muestra que los ciclos de protesta más potentes ocurren cuando la derecha gobierna y aplica medidas impopulares). Con la izquierda en el gobierno, aunque debilitada, parte del malestar se canaliza dentro de sus propias estructuras afines, desactivando grandes movilizaciones.

En cuanto a la otra pregunta, los y las sociólogas no podemos predecir el futuro ni las tendencias que vienen. Eso se lo dejamos a ciencias con pretensiones de cientificidad positiva, como la economía. Más allá de eso, lo que sí es importante y la verdad es que no se está dedicando mucha atención desde la academia es la actual reacción conservadora, que también tiene mucha movilización en la calle (por el sesgo académico de atender más a los movimientos “progresistas”). Y en eso tiene mucho que ver la capacidad de amplificación y viralización de mensajes políticos (muchas veces no explícitos) de las redes sociales. En 2011, las redes sociales fueron clave para organizar la protesta y contrarrestar el discurso de los medios tradicionales. Hoy, plataformas como TikTok e Instagram han desplazado a Twitter y Facebook, pero su algoritmo favorece más la polarización y la cultura de guerra ideológica que la movilización política progresista. En España, como en otros países, hay una nueva generación que está siendo socializada en valores reaccionarios a través de redes sociales, bulos y discursos de ultraderecha, lo que complica la emergencia de un movimiento progresista de masas. Eso se puede ver si miramos los datos del Centro de Investigaciones Sociológicas en la distancia ideológica entre mujeres y hombres jóvenes, cada vez mayor. O en el creciente negacionismo del cambio climático o de las desigualdades de género. Los movimientos sociales tienen que lidiar con una agenda pública e informativa en donde tienen el juego trucado, y difícilmente tienen la oportunidad real de poner mensajes en la agenda política (salvo excepciones sangrantes, como la crisis de vivienda o el malestar con el turismo masivo).

En tu libro mencionas cómo las dinámicas del 15M pueden haber influido en las luchas feministas y en otros movimientos actuales. ¿Es el movimiento feminista el nuevo 15M? ¿Crees que hay una conexión real entre ambos ciclos de protesta?

Puedo contestar sobre la parte más referente al 15M, ya que del movimiento feminista hay otras autoras como María Martínez, Justa Montero, Carmen Galdón o Inés Gutiérrez que pueden hacer un análisis más adecuado (y legítimo). Uno de los principales legados del feminismo al 15M fue su modelo organizativo horizontal, descentralizado y asambleario, que ya se había desarrollado en espacios feministas autónomos desde la década de los 90 y principios de los 2000. Estas prácticas influyeron en la manera en que se estructuraron las acampadas del 15M, especialmente en Madrid, donde se adoptó un enfoque participativo y de deliberación colectiva. También la práctica de los cuidados aplicada a los movimientos sociales. De hecho, muchas activistas feministas que venían de estas redes sumergidas desempeñaron un papel clave en la difusión de estas prácticas dentro del movimiento.

Durante el 15M, se promovió la idea de un movimiento abierto que atendiera a múltiples sensibilidades y problemáticas, una forma de inclusividad que ya había sido ensayada por el feminismo autónomo. En este sentido, las activistas feministas dentro del 15M lograron que el discurso de género permease el movimiento, a pesar de las resistencias iniciales en ciertos sectores. Su labor de pedagogía y la interconexión entre generaciones de militantes ayudaron a consolidar el feminismo como una dimensión central en la cultura política post-15M.

Y conexión claro que ha habido. El 15-M fue crucial para organizar estatalmente el movimiento feminista y germinar la semilla de las huelgas del 8-M, cuya repercusión ha sido bestial. Mi sensación es que esas huelgas y movilizaciones han heredado y perfeccionado muchos de los elementos del 15M, como la autoorganización en asambleas, la transversalidad de las demandas y la capacidad de escucha entre diferentes generaciones de feministas. Pero a diferencia del 15M, el feminismo ha logrado una mayor incidencia política sostenida en el tiempo, logrando marcar la agenda pública y consolidar sus demandas en el debate político e institucional en los últimos años.