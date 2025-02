Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia: «De mayor quiero ser vulcanóloga»

Tiene nueve años «para diez», se llama Leire Santana Medina y de mayor quiere ser vulcanóloga. Así lo anunció ayer en su clase de 4º de Primaria en el CEIP Hoya Andrea, en la capital grancanaria, durante uno de los talleres de la iniciativa DeMayorQuieroSer.org que imparte de forma gratuita la Fundación Cibervoluntarios en los centros educativos, con motivo del Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. El objetivoes contribuir a romper la barrera de género y despertar entre los y las escolares de 9 a 14 años, fundamentalmente entre las niñas y adolescentes, el gusanillo por las disciplinas STEAM -tecnología, ingeniería, arte y matemáticas-.

El anuncio de Leire llamó la atención, no sólo porque es de las pocas de su clase que tiene claro su vocación científica -la mayoría de los alumnos quieren ser futbolistas, policías e incluso tatuador, y de ellas hay pintoras, masajistas, cantantes y peluqueras-, sino porque lo tiene clarísimo desde muy pequeña. «De mayor quiero ser vulcanóloga porque me gustan mucho los volcanes desde muy pequeñita. Los descubrí viendo la tele, vi que el Vesubio explotó, hace un montón de tiempo, y desde ahí me gustan los volcanes», señaló con la madurez de quien sabe muy bien lo que quiere. Incluso tiene claro que el camino hacia esta profesión requiere de mucho esfuerzo y dedicación, pero eso no la va a detener. «Sé que tengo que estudiar muchísimo, matemáticas y todo, pero me gusta».

De sus amigas, sólo Alexia Santiago comparte sus gustos por la tecnología, ya que ambas están en los cursos de robótica que imparten en el colegio. A Alexia le gusta mucho la informática y hacer robots, pero no tiene nada claro si se va a dedicar a ello en el futuro. «Todavía no sé qué quiero ser de mayor, aunque me gusta hacer robots. Una vez vinieron unos profesores a la clase cuando yo estaba en tercero y nos dieron cosas que podíamos hacer allí y me acabé apuntando a los cursos de Robótica, sobre todo porque me gusta construir», señaló la estudiante que, no descarta estudiar ingeniería informática, pero tiene dudas.

Cotas de igualdad

De ahí la importancia del programa formativo DeMayorQuieroSer.org de la Fundación Cibervoluntarios en los centros educativos. En el caso del CEIP Hoya Andrea, participan en torno a 150 escolares de 8 a 12 años. Ayer le tocó el turno a los de tercero y cuarto de Primaria y hoy a los de quinto y sexto. «Hoy celebramos el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia y para nosotros es importante que las alumnas se empoderen con este tipo de profesiones científicas y tecnológicas, donde a día de hoy no existe igualdad de género, las mujeres son minoritarias», indicó Esther Ramírez, jefa de estudios del Centro, quien agradeció la iniciativa de la Fundación Cibervoluntarios. «Los niños y las niñas lo han acogido estupendamente, además este año tenemos un aula de ciencia nueva, para impulsa ese tipo de profesiones en las niñas sobre todo».

Proyectos

En este objetivo también trabaja desde hace años la Fundación Cibervoluntarios a través de éste y otros proyectos educativos como InnovadorasTIC.org o EITIC-EU, con los que aspiran a que en 2025 más de 25.000 niñas, niños y jóvenes españoles adquieran competencias en las áreas STEAM. A ello se le suma la iniciativa Erasmus+ EITIC-eu, que en colaboración con socios de Italia, Grecia, Rumanía y Bélgica, promueve y muestra buenas prácticas de mujeres emprendedoras entre niñas europeas de 10 a 16 años, con el fin de fomentar una cultura de emprendimiento e innovación social basada en la tecnología, mientras desafía los estereotipos e impulsa el STEAM entre las estudiantes europeas.

La Fundación Cibervoluntarios forma gratuitamente en competencias digitales a 7.500 personas en Canarias

«Cada año reafirmamos nuestro compromiso para seguir despertando la curiosidad por las carreras STEAM y concienciar a las adolescentes sobre la importancia de tener mujeres referentes en estas áreas. Prueba de ello es la larga trayectoria de nuestro programa InnovadorasTIC, que cumple este año una década», indicó Yolanda Rueda, presidenta de la Fundación Cibervoluntarios, una ONG española de ámbito internacional pionera en el voluntariado tecnológico centrada en facilitar la adquisición de competencias digitales a personas en situación de vulnerabilidad digital y eliminar la brecha digital, y promover el uso y conocimiento de la tecnología como un medio para paliar brechas sociales, generar innovación social y empoderamiento en la ciudadanía.

En Canarias, la Fundación ha formado, gratuitamente, a más de 7.500 personas en competencias digitales -5.300 en Las Palmas y 2.200 en Santa Cruz de Tenerife-, mediante más de 400 formaciones (85% de forma presencial). La ONG cuenta con más de 120 voluntarios activos en Canarias y más de 4.000 en toda España, donde formó a más de 100.000 personas en 2024 (un tercio en zonas rurales).

