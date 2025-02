La ULPGC participa en el primer mapa genético de tiburones y rayas en España

Investigadores del Instituto de Sanidad Animal y Seguridad Alimentaria (IUSA) de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) participan en el proyecto The Shark Ray Map - Estrategias y Herramientas Científicas y Educativas para avanzar hacia una gestión sostenible de las pesquerías artesanales de tiburones-, del que saldrá el primer mapa genético en España de rayas y tiburones, especialmente de cuatro especies que se pescan para consumo humano: Raja undulata (raya mosaico), Prionace glauca (tintorera), Galeorhinus galeus (cazón) y Scyliorhinus stellaris (alitán) . Esta iniciativa, liderada por la Universidad de Oviedo, integra un equipo multidisciplinar de ecólogos, especialistas en pesquerías, veterinarios, químicos y genetistas pertenecientes a diez instituciones (Arena-Uniovi, ICM-CSIC, IEO-CSIC, Serida, IUSA-ULPGC, the NorwegianIMR, the Gijón Bioparc Aquarium, Rula de Aviles, NGOs Catsharks, y WWF).

«La mayor parte de las especies de pesquerías son los teleósteos, es decir, peces que tienen huesos y no cartílagos, y de éstos sabemos muchísimo y hay mucho control, sanitario y poblacional, en cuanto a favorecer la pesca sostenible. Sin embargo, en tiburones y rayas, hay un vacío de conocimiento muy grande, tanto en la comunidad pesquera que explota estas especies como en la comunidad científica, y este proyecto viene a tratar de paliar ese vacío», indicaron los investigadores del IUSA, María José Caballero y Ayoze Castro, coordinadores del proyecto en la ULPGC.

Objetivos

El estudio, que arrancó en enero y tiene tres años de duración, analizará el estado de las especies de elasmobranquios con el análisis de informes de pesca y de ADN ambiental realizadas por el equipo en dos áreas piloto del Cantábrico y el Mediterráneo. Además, se centrará en el etiquetado incorrecto y en el fraude en la comercialización de elasmobranquios basándose en estudios genéticos tipo código de barras, en el análisis de contaminación por metales pesados, y en el estudio de patologías y enfermedades emergentes en tiburones y rayas. Desde la parte biológica se están tomando muestras de ADN para determinar el genoma de estas poblaciones para aumentar el conocimiento tanto de la distribución, como de la abundancia y los tipos de especie y utilizar esa información para generar planes de gestión, particularmente pesquera, sostenibles y que no pongan en riesgo a las poblaciones.

Participación del IUSA

En cuanto a la participación de los investigadores del IUSA, por un lado se focaliza en el análisis sanitario, -«como veterinarios, hacemos una exploración del animal para saber que su carne es apta para el consumo, lo que es la inspección alimentaria»; y por otro, aporta los elementos científicos que determinan la calidad para el consumo de la pesca de especies de elasmobranquios que llegan al mercado, chequeando por primera vez la calidad y nivel de frescura del producto que luego va a llegar a la mesa de los consumidores.

Así, María José Caballero y Ayoze Castro lideran los estudios de diagnóstico patológico en las cuatro especies que se evaluarán en el proyecto y que se encuentran bajo presión pesquera en el Cantábrico. Desde el 27 al 30 de enero, los investigadores del IUSA-ULPGC se trasladaron a Oviedo para realizar 30 necropsias de cazón y alitán, cuyos resultados revelaron un buen estado sanitario de los tiburones examinados, y han determinado los primeros hallazgos post-mortem correlacionados con la forma extractiva de su pesca. Estos datos se complementarán con los análisis específicos que se llevarán a cabo en el IUSA, de cara a ampliar el conocimiento sobre los parámetros de calidad sanitaria y comercial de los productos pesqueros.

Estos estudios serán repetidos en dos ocasiones a lo largo del proyecto analizando un total de 80 tiburones y rayas, de forma que el IUSA-ULPGC reforzará la escasa información que existe a día de hoy sobre el estado de salud de los elasmobranquios, contribuyendo a su explotación sostenible y a la conservación en los océanos.