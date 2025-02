Unión escolar ante el cáncer infantil

Colgados de las ramas de los árboles, nacen numerosos lazos dorados. El símbolo que representa a los pacientes de cáncer infantil impregna un mural en el colegio concertado de primaria y secundaria San Miguel de Arcángel (Las Palmas de Gran Canaria). Ante él, más de 200 alumnos y alumnas forman un semicírculo y escuchan a seis de sus compañeros leer un manifiesto para conmemorar este 15 de febrero, Día Internacional del Cáncer Infantil.

La actividad forma parte de las iniciativas de concienciación y sensibilización planteadas por la Fundación Pequeño Valiente en varios centros educativos de las islas, durante la víspera de la efeméride. "La fuerza del lazo dorado es el lema de este año", ha explicado Montse Sánchez, vicepresidenta Fundación Pequeño Valiente y docente de Primaria en San Miguel de Arcángel.

Micro en mano, los estudiantes se turnaban para leer el manifiesto. "En esta fecha queremos destacar la importancia de cuidar la salud mental y física de los menores y adolescentes con cáncer y sus familias, comenzaba. En el momento en el que se recibe el diagnóstico, la vida de los menores y adolescentes cambia radicalmente: pasan de ir al colegio o al instituto a habitar en un hospital, sin poder ver a sus amistades.

"Esto puede provocar sentimientos negativos, como tristeza, angustia, miedo o rabia", proseguían. Ante ello, es importante "usar las palabras adecuadas para ayudarles", porque además del tratamiento médico, la atención psicológica especializada es fundamental. "Los centros educativos y el alumnado tenemos que apoyar a los menores y adolescentes con cáncer y sus familias, con gestos como ayudarles, mandarles mensajes de ánimo y hablar con ellos", continuaban.

"Hoy lanzamos estos lazos dorados para decirles a nuestros compañeros y compañeras que estamos aquí para acompañarles", concluyeron los estudiantes, ante el aplauso de sus compañeros. Acto seguido, alumnado de secundaria cantó una canción en inglés que ilustraba ese mensaje: "You are braver, braver than you think; you are smarter, smarter than you know; you are stronger, stronger than you see" (Eres más valiente, más valiente de lo que crees; eres más inteligente, más inteligente de lo que crees; eres más fuerte, más fuerte de lo que ves).

Esta acción ha ido acompañada de otras actividades que han diseñado los docentes en las aulas. Sánchez quiso trabajar con sus estudiantes de Primaria todo el vocabulario beligerante que se emplea cuando se habla del cáncer, cuando se identifica a los menores como superhéroes o luchadores. "El cáncer es una enfermedad que tiene un proceso (...) son niños como cualquier otro que están pasando por el proceso de una enfermedad a los que hay que apoyar y estar con ellos", indica.

Sánchez ha sido una madre afectada. Con apenas dos años, su hija fue diagnosticada con la enfermedad de Wilms (un tumor poco frecuente de cáncer renal). "Aquellos momentos fueron muy difíciles", recuerda, pero consiguió superar la enfermedad. Sucedió durante 2005 y apenas contaba con los recursos que existen hoy, sobre todo gracias a la Fundación Pequeño Valiente.

"La fundamos porque vimos todas las carencias que había en el Hospital Materno Infantil de Gran Canaria, en nuestras familias y nuestro entorno. Hoy en día tenemos trabajadores sociales, fisioterapeutas, logopedas, profesores… tenemos casi 30 trabajadores. Un equipo multiprofesional", subraya Sánchez. En este sentido, remarca la importancia de poder "hablarlo", de que te escuchen, que te apoyen y estén ahí, contigo (...) ojalá yo hubiera tenido todo lo que tienen las familias hoy en día).

Precisamente, ese es el foco de Pequeño Valiente durante la conmemoración este 15 de febrero del Día Internacional del Cáncer Infantil: la necesidad de una atención psicológica especializada tanto para los niños diagnosticados como para sus familias. Para ello, desde las 10.00 hasta las 12.00 horas, la Fundación organiza talleres, actividades infantiles degustación gastronómica y un sorteo en la Plaza de Santa Ana de Las Palmas de Gran Canaria.