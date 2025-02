David Sánchez: «Nuestra mayor preocupación es reducir la tasa de abandono»

¿Cómo valora los malos resultados en las elecciones al Rectorado por parte del alumnado hacia la candidatura que defendieron?

Quizás el motivo es que nosotros como equipo de gobierno no supimos llegar a todo el estudiantado y plantearle nuestro programa electoral durante estos próximos seis años. De hecho, en los dos programas de las dos candidaturas que llegaron a la segunda vuelta la línea de acciones era muy similar en los dos Vicerrectorados de Estudiantes. Pero lo cierto, es que en estos próximos seis años nos vamos a enfocar en que el estudiante tiene que ser el punto central de la Universidad, pero no solo el que está ahora, sino desde las etapas educativas anteriores a la universidad, hasta después incluso que termine la carrera.

¿Cuál es el principal reto en el que ya ha empezado a trabajar?

La mayor preocupación que tenemos es reducir la tasa de abandono. Si que es verdad que antes teníamos una tasa de abandono del 24% para aquellos estudiantes que empezaron en el curso 2015-2016, y desde el 2018-2019 la tasa ha bajado en torno al 20%. Aún así, somos una de las universidades con la tasa más alta de toda España, seguido por La Laguna y por Baleares, las universidades que están en las islas, pues son las que más se ven perjudicadas por muchos factores, están enfocados más al tercer servicio, al turismo, y el nivel socioeconómico de las familias es inferior al peninsular. Pero aún así hay acciones que debemos mejorar para que ese estudiantado no abandone.

¿Qué tipo de acciones?

Acciones de orientación en los institutos, que ya se están haciendo, pero hay que mejorar en este sentido. Debemos incidir más, sobre todo, en etapas anteriores al bachillerato, como tercero y cuarto de la ESO, que es cuando los estudiantes empiezan a seleccionar las materias optativas, y hacer ahí una orientación, incluso con talleres y fomentando las titulaciones STEM, donde tenemos menos estudiantes, sobre todo en el área de ingeniería. Y luego, cuando ya entran en la universidad, la mayor tasa de abandono se produce en el primer y segundo año, que aunque la tasa está en torno al 13%, sigue siendo superior a la media nacional. Y ahí una de las cosas que hemos hecho en los últimos tres cursos con resultados muy positivos es el programa de mentoría, de acompañamiento. En el primer año tuvimos 1.100 estudiantes, en el segundo 1.800, y en este 2.300 estudiantes aproximadamente. Es un programa muy bien valorado en las encuestas por el alumnado, e incluso estudiantes que fueron mentorizados en su día cuando entraron, ahora son mentores, es decir, que ellos ven el beneficio que le aporta al estudiante cuando entra, y queremos potenciarlo aún más en colaboración con los centros y el profesorado. También, teniendo en cuenta nuestras limitaciones presupuestarias, queremos fomentar más las ayudas al estudio, porque siempre hay estudiantes que por motivos diferentes, socioeconómicos o de rendimiento, no pueden seguir los estudios y tienen que integrarse en el mercado laboral para autofinanciarse los estudios. Por ello, estamos trabajando en las ayudas sociales extraordinarias que convocamos cada año, y vamos a intentar mover algunos requisitos, algunas características, para llegar a más gente.

Hablaba de potenciar el programa de mentorías, ¿qué cambios se van a incorporar?

Hasta ahora el programa de mentoría ha estado enfocado en el acompañamiento en las primeras etapas, pero eso queremos llevarlo al último año. El objetivo es acercar a los estudiantes a la realidad de sus áreas de estudio de la mano de expertos, desde visitar obras públicas, la gestión del litoral..., con profesionales expertos que hayan sido egresados de nuestra Universidad y que contribuyan a vincular al estudiante con la realidad que le espera, tener un contacto más directo, que ya lo tienen con las prácticas, pero alguien que te oriente con una charla de cómo actuar si quieres emprender, si quieres ir a la función pública o si quieres trabajar en una empresa, pero con ese contacto directo de egresado, los alumni, que serán los encargados de darle esa formación o esos consejos a estudiantes de último curso. Por tanto, nos centramos en el estudiante desde antes de que decida ir a la Universidad hasta que acaba y mucho más.

Aunque la ULPGC en los últimos años ha mantenido el número de matriculaciones, lo cierto es que la tendencia es a la diminución de estudiantes de nuevo ingreso. ¿Qué acciones contemplan para revertir ese descenso?

Los estudiantes de nuevo ingreso en los últimos años ha ido creciendo muy ligeramente, en el curso 2024-2025 han ingresado en la ULPGC 4.200 estudiantes, es decir, estamos en cifras anteriores al confinamiento -en el curso 2019-2020 teníamos 4.088 y ahora estamos por encima con unos 4.220-. Pero sí es verdad que la cifra va a ir disminuyendo a partir del 2027, porque son los estudiantes que nacieron en el 2009 cuando la crisis de natalidad y ahí sí que se va a notar una bajada en el número de estudiantes canarios que nacieron a partir de esa fecha, ya que de unos 20.000 nacimientos anuales pasamos a 18.000 o 18.500. Ante esta realidad, queremos fomentar la captación de estudiantes, no solo de la Península con titulaciones atractivas como las que hemos ido incorporando últimamente -Grado de Ingeniería Física y Matemática, Ingeniería Biomédica, Biotecnología-, pero también queremos tender la mano hacia los estudiantes internacionales, sobre todo Latinoamérica, que por afinidad en el habla les será más fácil acceder, y también de nuestro entorno más cercano, de África -Marruecos, Senegal, Guinea, Cabo Verde-, que se puedan desplazar aquí con mayor facilidad. Vamos a hacer una campaña junto con el Vicerrectorado de Internacionalización para poder captar a esos estudiantes y elevar nuestras matriculaciones. Y entre los estudiantes de nuevo ingreso, también queremos incidir en el alumnado que hace su ciclo de FP superior para que luego continúen su formación en la universidad. Son estudiantes más maduros, ya con 20 años, que tienen una base de especialización, que se incentiva mediante créditos.

La mejora de las infraestructuras es una de las principales reivindicaciones del estudiantado, tanto para el estudio como en el aula. ¿Existe una hoja de ruta en este sentido?

Vamos a responder a la demanda de habilitar salas de estudio y de trabajo en equipo con horario nocturno. Con el Espacio Europeo de Educación Superior se fomenta más una formación transversal donde haya liderazgo, comunicación y trabajo en equipo, y hay que facilitar esos espacios para nuestros universitarios. Y además, vamos a crear la casa del estudiante. Ya tenemos en Tafira una zona debajo de los apartamentos de la residencia, que será habilitada para que los estudiantes puedan reunirse, tengan un punto de encuentro. Ya tenemos incluso material comprado, pero hay que habilitarlo. Yo espero que antes de que acabe el año ya podamos abrirlo.

¿Se va a elevar las cuotas de participación estudiantil?

Si, queremos elaborar un plan de participación estudiantil. Ya no solo nos referimos a que los estudiantes participen en los órganos de gobierno, que cada vez participan más-Claustro, Consejo de Gobierno, departamentos, juntas de centro-, porque en esos órganos se aprueban los proyectos docentes, horarios, etcétera, y eso le afecta a los estudiantes directamente. Pero nuestro objetivo no es solo llegar ahí, sino que participen en actividades universitarias, formación transversal o de extensión universitaria. El año pasado desarrollamos 56 cursos de formación transversal, donde participaron más de 1.500 estudiantes, para adquirir habilidades transversales que son, al final, lo que la empresa quiere, no sólo el conocimiento adquirido en sus estudios, sino las denominadas habilidades blandas, desde la capacidad de relacionarse, competencia digital, trabajar en equipo, liderazgo... Y dentro de ese plan de participación estudiantil, también vamos a impulsar el compromiso del alumnado con la sociedad a través del voluntariado, esa responsabilidad social que debemos tener todos y que al final impulsa un mayor desarrollo personal y profesional enriquecedor para el estudiante.

¿Cómo afronta Canarias el cambio de modelo de acceso a la universidad este año, la PAU?

La PAU de este año ya se sabe cómo es, se hizo un gran trabajo de coordinación con todas las comunidades durante los meses de julio, agosto y septiembre, y se publicaron los modelos de exámenes, intentando de armonizarlos entre todas las comunidades, aunque en los ejercicios cada comunidad autónoma tiene su parte de contenido. Eso ya está preparado para esta PAU. Sin embargo, ya estamos trabajando para la del 2026. Desde CRUE se han nombrado coordinadores de todas las materias en todas las comunidades, de forma que cada una se encargará de dos o tres materias para organizar esa armonización e ir un paso más hacia una implantación completa de la PAU, teniendo ya preguntas más competenciales, definiendo mejor la optatividad. Por ejemplo, en la PAU de 2025 las preguntas competenciales están entre un 20 y un 25 %, pero de cara al siguiente año se ampliará. Estuve hace dos semanas en la sectorial de Estudiantes de la CRUE y el vicerrector que lleva esa parte, que pertenece a la comisión ejecutiva, nos dijo que esperaba que en abril o mayo ya tuviera una propuesta completa para debatirla en la sectorial, y se espera que en septiembre ya sean publicados esos nuevos modelos de exámenes para el 2026. En definitiva, ya hay un trabajo conjunto de los coordinadores de materias de todas las comunidades de los 17 distritos universitarios.

¿Cómo ha repercutido a la Universidad la gestión de las prácticas externas?

Respecto al tema de la Seguridad Social, ya está todo controlado, la mayoría de las universidades pagan las prácticas que hacen los estudiantes. En el caso particular de la ULPGC, 5.184 estudiantes hicieron prácticas en 2024 donde asumía la Universidad la cotización de la Seguridad Social y solo 54 fueron asumidas por empresa. En cifras, la Universidad ha destinado casi 80.000 euros a esa cotización. Pero ahora se está elaborando el estatuto de personal y formación práctica, el mal llamado estatuto del becario, donde se introducen una serie de modificaciones, como la compensación de gastos, es decir, que las empresas tienen que compensar los gastos que tengan los estudiantes cuando van a la empresa -dietas, desplazamientos-, y nos tememos que va a ser un tema muy complicado, dependiendo de cómo quede la redacción final. Desde CRUE se han hecho algunas alegaciones, como que sólo se haga compensación de gastos cuando la práctica requiera desplazamientos largos o jornada partida, que implique un gasto adicional. También se ha pedido que no afecte a las prácticas que se hagan en instituciones públicas. En nuestro caso, casi el 70% de las prácticas de nuestros estudiantes se hacen en administraciones públicas -Consejerías de Sanidad y de Educación, cabildos y ayuntamientos, principalmente-, y no creemos que esa compensación de gastos pueda asumirla la institución pública. Es un problema que nos viene y que va a ser un quebradero de cabeza dependiendo de cómo quede el Real Decreto.

¿Qué medidas se van a aplicar para mejorar la inserción laboral de los estudiantes?

Hay que seguir trabajando en convenios de prácticas con empresas, además de incidir más en la orientación del estudiante a través del programa de mentoría con los alumnis, egresados de la universidad que los puede orientar mejor, de tal forma que esa inserción laboral sea más fácil. En cualquier caso, hemos mejorado mucho en este sentido, según los últimos datos de la Viceconsejería de Empleo, ha bajado del 12 al 7% la cifra de titulados universitarios en desempleo, y eso significa que estamos haciendo las cosas bien.

La inteligencia artificial es una realidad arrolladora hoy en día. ¿Qué medidas se van a emplear para garantizar su buen uso por parte del alumnado?

Eso es algo que vamos a trabajar en conjunto con CRUE, para evitar plagios, o que la propia herramienta de IA elabore el trabajo, y como detectar esas cosas. Hay que hacer un seguimiento más minucioso de los estudiantes, aunque es algo más complicado. Pero hay que insistir en que la IA aporta mejoras, lo que pasa es que hay que diseñar una guía de buenas prácticas.