Nace una asociación para acercar la cultura a las personas con discapacidad

Casa cada fin de semana, Montserrat Medina debe renunciar a ir al cine o ir a un restaurante con su hijo. A pesar del deseo de ambos, la falta de adaptaciones y accesibilidad al trastorno del espectro autista (TEA) del menor les impide disfrutar de actividades de ocio, al sentir que pueden molestar al resto de asistentes. Esto comenzará a cambiar el próximo 21 de febrero, con un concierto en el Conservatorio de Música de Las Palmas, donde la luz estará encendida durante toda la actuación, se facilitarán cascos, se mantendrá la puerta de la sala abierta para que el público pueda entrar y salir y, además, se habilitará una sala antiestrés.

Con este concierto, la Asociación Enclave Artística, se da a conocer a la sociedad canaria. La actuación, totalmente gratuita y con aforo para 350 personas, correrá a cargo de la Orquesta de Cuerda de primer y segundo curso del Conservatorio Profesional de Música de Las Palmas de Gran Canaria; además, contará con la participación de alumnado neurodivergente del centro, quienes interpretarán piezas de forma individual.

Y para finalizar, la agrupación Onda 208 realizará su presentación por primera vez como la primera orquesta de acordeones de Canarias. Se trata de un proyecto innovador que nace del área de acordeón del propio Conservatorio de Las Palmas de Gran Canaria.

Será la primera de muchas actividades que la Asociación espera organizar y adaptar en beneficio de las personas con diversidad funcional y sus familias, para que puedan disfrutar de ofertas culturales sin problemas. "Todo esto surge al ver que los papás y las mamás nos vemos imposibilitados de llevar a nuestros hijos a entornos culturales", explica Medina.

Son numerosas las ocasiones en las que los familiares se ven obligados a abandonar, por ejemplo, una sala de cine porque las personas neurodivergentes necesitan adaptaciones por diversas situaciones. "A mi hijo le puede molestar demasiado un ruido, a otro el olor a detergente que han utilizado para limpiar la sala y a otro le puede molestar una luz brillante", enumera Medina.

Aunque cada caso tiene sus particularidades y especificidades, una de las situaciones más comunes entre quienes han sido diagnosticados con TEA es que tienen más sensibilidad a ciertos estímulos, es decir, su cerebro procesa la información de manera más intensa, lo que puede generar estrés, ansiedad e incluso dolor. "Cuando no puedes llevar a tu hijo a un acto cultural, tú tampoco vas. No vas al cine, no vas al teatro, no vas al restaurante. Eso me pasa todos los fines de semana (...) todas tus actividades sociales se van cerrando", agrega Medina.

En su caso, cuenta con casi dos décadas de experiencia como organizadora de eventos y, además, es profesora de piano en el Conservatorio. "Mi marido es trombonista y la música ha estado siempre presente en nuestras vidas (...) veo que la música le ayuda (a su hijo) y entonces nos planteamos llevar esto un poco más allá y hacer algo que no existe hoy en día, que es una oferta cultural adaptada, pero real", cuenta.

Más familias

Al detectar otras realidades, de familiares que incluso han renunciado a acudir a actividades sociales, la Asociación comienza a tomar forma. "Entonces, ha sido simplemente conocer otras experiencias y conectar con asociaciones que nos han ayudado a poner en marcha lo más importante para el público, que es la guía de apoyos visuales, porque todos estos chicos necesitan como una anticipación de lo que van a ir a ver", especifica Medina.

Una de las claves para que el concierto se pueda llevar a cabo, es que las personas neurodivergentes puedan conocer con todo lujo de detalles lo que verán durante el concierto, desde ve fotos del lugar a saber quien se hará cargo de la presentación. De forma paralela, se forma a los voluntarios, puesto que la colaboración de los estudiantes es altruista, para que sepan cómo tocar.

La asociación también controla el tipo de repertorio porque al haber público con hipersensibilidad auditiva, se evita la percusión o sonidos demasiado elevados y, sobre todo, que no haya sorpresas ni se escenifiquen elementos que no se esperen. Está todo está muy controlado, muy explicado, incluso hay músicos que no van a hacer todos los efectos que les permite su instrumento, sino que lo van a regular. Todo esto para también ir viendo cómo va reaccionando nuestro público", indica Medina.

La respuesta del público ha sido prácticamente inmediata. En una semana se han agotado casi 300 localidades. "Fue abrumador. Nos llamaban las mamás y los papás para darnos las gracias porque por fin tenemos un acto donde nos vamos a sentir cómodos, donde vamos a poder estar con nuestro hijo realmente y nadie nos va a mirar mal porque molestamos, entonces todo eso es de agradecer", celebra Medina.

Pero la idea de la asociación es abrir sus actividades "para cualquier persona con diversidad funcional y nosotros entendemos que la diversidad funcional es el estado de tu vida en el que tú dependes de otra persona", aclara Medina. Por ejemplo, al concierto también acudirán personas con discapacidad visual, con movilidad reducida y con epilepsia. Cada una necesita una adaptación, por lo que de momento la asociación enfoca cada acto en función del público que reciba. "Hemos empezado con poco porque no queremos tampoco crear una expectativa que no sea real", esclarece Medina.

Además del concierto, Medina anuncia que esperan celebrar una obra de teatro adaptada el 5 de abril en el municipio de Agüimes. Y la asociación ya baraja otro tipo de actividades relacionadas con formación musical. Pero el principal hándicap es la financiación. Aunque el colectivo se presenta oficialmente el 21 de febrero, ya ha organizado galas benéficas para poder sostener las actividades que quiere comenzar a realizar. "Con la ayuda de muchísima gente que nos está apoyando, de participar de forma altruista, pues con esto estamos por ahora saliendo adelante".

En este sentido, Medina demanda más apoyo por parte de las administraciones públicas. "Al frente de eso estoy yo, una pianista que se ha formado para ayudar a su hijo y a otros", lamenta. Hasta la fecha, ha mantenido encuentros con el Cabildo de Gran Canaria, a quien ha invitado al concierto, y al Gobierno regional, mientras que con el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria aún no ha podido concertar ninguna cita.

Medina espera que una vez se celebre el concierto, las instituciones tomen consciencia, tengan sensibilidad y presten apoyo. "Cuando hay un concierto o una obra de teatro adaptada, se suma una familia entera, la mamá, el papá, la abuela, el tío... todos van", remarca Medina.