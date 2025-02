La brecha salarial entre hombres y mujeres en Canarias cae a mínimos históricos, pero con sueldos bajos

La brecha salarial de género en Canarias, del 4,5%, es la más baja de España, cuya media se sitúa en casi un 20%. Son datos correspondientes a 2022, los últimos disponibles, y supone el porcentaje más bajo de la historia en el Archipiélago, que el año anterior registraba casi siete puntos más. Sin embargo, esto significa que la igualdad de ingresos está a 1.013,72 euros anuales de diferencia, es decir, las mujeres perciben 84,5 euros menos al menos que los hombres.

Comisiones Obreras (CC.OO) ha matizado que, como es habitual en las comunidades con menores rentas medias, los salarios entre hombres y mujeres en las Islas se igualan a la baja. El sindicato detalla que tampoco representan una tendencia creciente hacia la igualdad, pues se trata de una situación temporal que es fruto, sobre todo, de la subida del Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y de la reducción momentánea de las rentas más altas de los hombres por las consecuencias de la pandemia.

"Los datos podrían parecer que nos llevan a un recorte de la brecha salarial, pero no creemos que sean sostenibles en el tiempo", ha explicado la secretaria de Mujeres, Igualdad y Juventud de CCOO en Canarias, Elvira Isabel Hernández, durante la presentación del informe Brecha salarial de género. No podemos esperar. Las progresivas subidas del SMI afectan más a Canarias al ser una de las comunidades con los salarios más bajos, algo que ha tenido más repercusión en las mujeres, puesto que incrementaron sus ingresos medios en un 20,2%, por el 12,2% de los hombres, ha especificado.

Hernández recuerda que esto se debe a que "una gran masa de mujeres" trabaja en sectores precarizados, como por ejemplo, en la restauración y el comercio. Además, también ha repercutido en el aumento de la renta el refuerzo de la Sanidad y la Educación tras la pandemia, sectores donde 7 de cada 10 personas trabajadoras son mujeres.

Por otro lado, en ámbitos masculinizados como la industria, la construcción o el transporte la actividad económica ha tardado más en recuperarse y ha afectado a las rentas más altas. "Es esperable, por consiguiente, que 2023 y 2024 traiga un ajuste de la brecha, pudiendo subir la misma hasta valores más próximos a 2021", vaticina el informe.

Pensiones

Una de las principales preocupaciones de Comisiones Obreras es la repercusión de esta brecha de género en las pensiones. De manera similar a como ocurre con las cifras generales, Canarias es la segunda comunidad con mayor igualdad entre las pensiones de hombres y mujeres, con un 30,6%, mientras que la media nacional se sitúa en un 46%. También se debe a que las cantidades percibidas son menores. "Canarias solo tiene por delante en bajas pensiones a Extremadura y Andalucía", recuerda la responsable de la Federación de Pensionistas, Adelina Jaén.

Al cierre de 2024, las mujeres percibieron 996 euros de media, mientras que los hombres sumaron 1.304 euros, es decir, una diferencia de 308 euros. En las pensiones no contributivas, la media entre las de jubilación y de invalidez en Canarias fue de 577 euros, similar a la media española. El informe destaca que más del 60% de las personas que perciben esta renta en las Islas son mujeres.

"Que las mujeres abandonen su trabajo para cuidar de sus hijos o de personas dependientes y demás tiene una repercusión que se ve en los datos del número de mujeres que cobran pensiones no contributivas", resalta Jaén. Además, recuerda que hay trabajos más feminizados, como las camareras de piso, que provocan que haya mujeres que lleguen a una edad de jubilación "con un deterioro físico".

Más precariedad

Para Comisiones Obreras, esto es resultado de diferencias que persisten entre géneros en el mercado laboral. Hernández expone que hay categorías laborales y salariales feminizadas que están menos remuneradas. Como ejemplo, asegura que un grado medio de electricista, una profesión masculinizada, tiene una retribución "mucho mayor" que el grado medio de atención domiciliaria, "cuando son formaciones equiparables".

El informe indica que la tasa de actividad de mujeres (70%) es inferior a la de los hombres (77,5%) y, a su vez, la tasa de paro es mayor en ellas, lo cual refleja un menor acceso al trabajo. Y las que acceden a un empleo, soportan mayor precariedad laboral. Para demostrar este punto, CC.OO señala que as mujeres suponen el 70,5% de la población asalariada a jornada parcial y menos del 50% de la población asalariada a jornada completa. Solo el 10% de las mujeres que tienen un trabajo a tiempo parcial es por elección; el resto lo hace ante la imposibilidad de encontrar un empleo a jornada completa o bien para compaginar el cuidado de menores o de personas dependientes.

La temporalidad también es mayor en las mujeres (19,5%) que en los hombres (14,5%) y, también, tienen una menor permanencia en el empleo, habitualmente para asumir tareas de crianza y cuidados. Además, la proporción de hombres en cargos directivos sigue siendo ampliamente mayor, por encima del 60%. "Si tomamos como referencia la evolución de la brecha en la última década, la brecha tardaría al menos dos décadas en cerrarse, no antes de 2042", vaticina el informe.

Medidas

Ante este escenario, el sindicato aboga por una serie de medidas específicas que actúen, sobre todo, en dos ámbitos: repartir más los cuidados y los complementos salariales. En este sentido, CC.OO ha incluido más de un centenar de medidas en su Pacto Estatal Integral por los Cuidados. Entre las propuestas, incluye la financiación de escuelas infantiles de 0 a 3 años para facilitar la conciliación laboral o incentivar más las excedencias remuneradas.

"Las mujeres solicitamos estas excedencias por cuidados 13 veces más que los hombres, y esto es porque no se está remunerando de forma igualitaria la carga de la crianza de los hijos: el 87% de los permisos solicitados por crianza de hijos ha sido de mujeres. Mientras no se den estas alternativas, con corresponsabilidad de la conciliación de la vida laboral, personal y familiar, no llegaremos a terminar con la brecha. Y ya vamos tarde, con la subida del SMI no basta, tenemos que abordar otras medidas estructurales para acabar con esta desigualdad estructural", ha detallado Hernández.

Para reducir la parcialidad no deseada, CC.OO propone regular por ley "que a partir de un número determinado de horas complementarias, las jornadas parciales se conviertan en jornadas a tiempo completo", añade Hernández. A ello se suman otros planteamientos para reducir la brecha salarial, como incentivar la contratación de mujeres en sectores tradicionalmente masculinos, fomentar la igualdad de oportunidades en ascensos o regular el otorgamiento de complementos para evitar sesgos de género, entre otros.

"A nivel estatal ya hay un freno, que el SMI ya no va a bastar, va a llegar un punto también en Canarias que el SMI no sirva para seguir acortando la brecha. (...) Si no hay cambios estructurales, la subida del SMI tiene un efecto limitado, temporal, que puede maquillar los datos, pero que no se consolidan en el tiempo", reitera Hernández.

Absentismo

Ante la polémica suscitada desde que la CEOE de Tenerife creara un portal para denunciar posibles bajas fraudulentas, la representante de CC.OO ha lamentado que la patronal se empeñe en "manipular el término" y demanda un encuentro con sindicatos para analizar "qué es el absentismo". En este sentido, Hernández asegura que "se está abriendo algo muy peligroso" que es "cuestionar a profesionales sanitarios que otorgan bajas" y, a su vez, critica que se pretenda incluir a "las excedencias por motivos de cuidados".

A juicio de Hernández, la patronal intenta "distraer la atención" ante uno de los principales problemas del sector, que es la caducidad de los convenios colectivos, una de las razones que explica la brecha salarial y de las dificultades para aumentar salarios. "Nos encontramos con una patronal en Canarias muy reacia", reprocha. En lugar de atacar al absentismo laboral, demanda a las empresas que vean a los trabajadores como una inversión que contribuye a mejorar y diversificar el tejido productivo. "Tenemos muchas personas trabajadoras en condiciones lamentables y eso provoca más bajas laborales", concluye Hernández.