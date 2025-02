La ULL tira de sustitutos mientras resuelve sus ofertas de empleo

La Universidad de La Laguna (ULL) contratará sustitutos mientras resuelve las convocatorias de plazas para aumentar su plantilla de cara al próximo curso. La universidad lagunera pondrá en marcha este «balón de oxígeno» –permitido en la LOSU– para los departamentos que han sufrido en mayor medida las jubilaciones masivas que han venido mermando la plantilla desde hace más de un lustro.

La ULL podrá acometer esta medida extraordinaria después de que el Ejecutivo canario aprobara este lunes en Consejo de Gobierno la modificación de la relación de puestos de trabajo (RPT) de la ULL. Un trámite esencial para desbloquear varias ofertas de empleo que se mantenían en un limbo desde hace más de seis meses. La ULL iniciará así los trámites para sacar a concurso un total de 69 plazas de ayudante doctor –de la parte nacional del Programa María Goyri– y otras 47 de profesor asistencial, que vendrán a paliar la falta de profesorado en la Sección de Medicina.

Así lo ha adelantado el vicerrector de PDI, Alfonso Ruiz Rallo, quien se ha congratulado por poder avanzar en este proceso selectivo gracias al trámite realizado por la Consejería de Universidades, Ciencia y Cultura. No obstante, el vicerrector ha advertido que aún quedan al menos medio centenar de plazas de profesorado pendientes de aprobar por el Gobierno autonómico desde el pasado noviembre. Además, el Ejecutivo autonómico tendrá en su mesa en pocos días otras 42 plazas pendientes de aprobación de la parte autonómica del Programa María Goyri. «El mes que viene remitiremos al Gobierno una nueva modificación de la RPT para poderlas sacar a concurso a la mayor brevedad posible», insiste.

Aunque la decisión del Ejecutivo haya permitido desbloquear estos procesos selectivos que se encontraban en el limbo, la demora tendrá consecuencias. Para empezar, la ULL tiene dudas sobre si podrá cumplir el requerimiento del Ministerio de Ciencia, Universidades e Innovación para incorporar a los 69 María Goyri nacionales antes del inicio del próximo curso. «Este proceso tiene sus cauces y no todos los departamentos trabajan al mismo tiempo», revela el vicerrector. De hecho, Ruiz asegura que el tiempo «récord» para resolver una plaza es de tres meses. «Algunos podrán incorporarse antes de que termine el curso, pero es probable que con algunos no lleguemos a tiempo», sentencia.

De ahí que la ULL haya solicitado una reunión urgente con la Mesa de Seguimiento del Convenio María Goyri para poder informarles del retraso. En esta comisión se encuentran representadas ambas universidades, la Consejería de Ciencia autonómica y el Ministerio de Ciencia.

Pese a esta sustancial mejora en la perspectiva de contratación de la universidad, el retraso que aún afecta a un centenar de plazas de la Oferta Pública de Empleo (OPE) estructural también está suponiendo un problema. «Un total de seis de las 50 plazas que aprobamos en esa OPE son de profesores permanente laboral –antiguos contratados doctor–, para ayudantes doctor que deben ascender a un puesto superior», explica Ruiz. El problema es que muchos de estos ayudantes doctor cumplen este julio la duración máxima de su contrato (5 años) y, de no conseguir otra plaza antes, podrían quedarse en paro. «Haremos todo lo que esté en nuestra mano para no perderlos», adelanta el vicerrector, que insiste en que ya se está configurando un «plan b» para no perder talento. «Para nosotros es vital», sentencia.

Suscríbete para seguir leyendo