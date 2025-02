Pedro Mujica, ingeniero en Ciencias de la Computación: "La inteligencia artificial es un espejo de lo que somos, refleja lo que le pedimos"

En el nuevo Foro del Club Natación Metropole, en Las Palmas de Gran Canaria, ha protagonizado una charla y un debate bajo el título Inteligencia Artificial. Frontera entre humanos y superhumanos. ¿Cómo puede la IA llevarnos a trascender nuestras capacidades actuales?

El primer superpoder es el acceso en tiempo real a todo el conocimiento humano. Eso ya es una capacidad extraordinaria. Cuando necesitamos información, tardamos bastante en encontrarla y analizarla, al menos en comparación con la inteligencia artificial. Sin embargo, nuestro criterio sigue siendo clave: todo lo que la IA nos ofrece requiere validación, supervisión y seguimiento humano, especialmente en la elección de fuentes. La diferencia entre ser un humano y un superhumano es enorme, pero no tiene por qué ser algo negativo. La inteligencia artificial reduce muchísimo el acceso al conocimiento mundial e histórico. Si adoptamos estas herramientas de la manera adecuada, pueden beneficiarnos enormemente. Además, la también nos ayuda a desarrollar un pensamiento crítico y a conectar ideas de maneras nuevas y más eficaces.

¿Cuál sería el segundo superpoder?

La memoria. No se trata solo de acceder al conocimiento externo, sino de contar con una memoria extendida, que nos permita recuperar nuestros propios recuerdos y conocimientos de manera casi inmediata. Aunque todavía estamos en el inicio de alcanzar su máximo potencial, la IA puede convertirse en una extensión de nuestra memoria personal, facilitando el acceso a información relevante de forma rápida y eficiente. Esto nos permitiría generar nuevos conocimientos de manera mucho más ágil y efectiva.

¿Y qué se puede lograr con esos superpoderes?

Estas nuevas herramientas amplían nuestras posibilidades en creatividad, inteligencia, intuición y estrategia de conocimiento. Sin embargo, el problema es que el ritmo de adopción no es el adecuado. La tecnología avanza a gran velocidad, pero no se está comprendiendo ni integrando correctamente en la sociedad. Es fundamental sumergirse en esta revolución tecnológica con una actitud proactiva y crítica, en lugar de temerla o ignorarla.

¿Cuál es el mensaje principal que quiere transmitir?

Debemos superar el miedo, la pasividad y la resistencia al cambio. La tecnología digital ya está transformando nuestra realidad y es necesario asumirla con sentido crítico, empatía y ética. La IA está generando una brecha laboral global y quienes no se reciclen o crean que esto es una moda pasajera se enfrentarán a un cambio brusco e irreversible y quedarán rápidamente desplazados. La clave es actuar ahora, con una visión consciente y responsable, para integrar estas tecnologías de manera efectiva y ética.

¿Qué recomienda?

Voy a dar herramientas. Mi libro Superhumanos es el primero de una trilogía en la que quiero aportar mi granito de arena para despertar conciencias y motivar a las personas a ser activistas de su propia transición digital. No se trata solo de adaptarse, sino de liderar este cambio.

Desde el lanzamiento de ChatGPT en 2022, muchos expertos han alertado sobre los riesgos de la IA y la necesidad de una regulación. ¿Comparte esta visión?

Sí, la IA es peligrosa si no se regula. Lo he dicho en muchas conferencias y reuniones con legisladores. El problema es que la regulación es extremadamente lenta. La ley europea de inteligencia artificial, que se aprobó el año pasado, ya está obsoleta. La tecnología avanza mucho más rápido que la capacidad de regularla. Además, Europa está frenando la adopción de la IA con normativas unilaterales, mientras que potencias como Estados Unidos y China siguen desarrollándola sin restricciones similares. La regulación debe ser global y multidisciplinaria, pero para ello necesitamos que los legisladores trabajen con tecnólogos expertos.

¿Queda entonces la regulación en manos de las empresas privadas?

Las empresas privadas son conscientes de los peligros y muchas han pedido regulaciones, pero también responden a intereses comerciales. Los consejos de administración buscan rentabilidad y, en última instancia, delegan la regulación en los gobiernos. Sin embargo, los políticos y legisladores muchas veces desconocen los aspectos técnicos de la IA y no saben por dónde empezar. Esto crea una brecha enorme entre la realidad tecnológica y la capacidad de legislarla.

¿Qué es la industria 5.0 y en qué se diferencia de la 4.0?

La industria 5.0 pone a los seres humanos en el centro del desarrollo tecnológico. Mientras que la industria 4.0 priorizaba la automatización y la eficiencia, la 5.0 busca un equilibrio entre tecnología y humanidad. Incluye avances como blockchain, realidad aumentada, robótica, nanotecnología e inteligencia artificial, pero con un enfoque en la sostenibilidad, la economía circular y la mejora de la calidad de vida de las personas. Desde 2017, promuevo el tecno humanismo, que defiende que la revolución digital debe estar al servicio de la humanidad y no al revés.

¿Cómo podemos hacer este proceso más ético y sostenible?

Necesitamos una conciencia activa sobre el impacto de la tecnología en nuestras vidas. Ya hemos tenido un problema enorme con las redes sociales debido a la falta de regulación y la demanda de los propios usuarios. Ahora tenemos la oportunidad, quizás la última, de hacer bien las cosas. Si la sociedad demanda un uso ético de la inteligencia artificial, las grandes corporaciones lo reflejarán en sus desarrollos. En resumen, la tecnología es un espejo de lo que somos, refleja lo que le pedimos: si la usamos con principios y valores, el impacto será positivo. Pero si la utilizamos de forma egoísta, irresponsable o con fines oscuros, crearemos un mundo basado en esas mismas premisas. La clave está en la educación ética y en el uso consciente de estas herramientas.

¿Cómo cambiará nuestra relación con la tecnología con la computación cuántica?

La computación cuántica transformará por completo el manejo del conocimiento. Si hoy podemos generar un vídeo de diez segundos con IA, la computación cuántica permitirá simular infinitas versiones de un mismo concepto hasta encontrar la ideal, en cuestión de segundos. Este cambio será radical, pero antes debemos entender bien la IA actual. Estamos en una fase de transición que durará pocos años. Después, entraremos en un modelo cuántico que acelerará exponencialmente todo lo que conocemos.

Para quienes quieren especializarse en estas tecnologías, ¿qué consejo les daría?

Quien quiera especializarse, tiene que hacer un trabajo diario. Es duro porque existen muchas realidades de forma paralela ahora mismo y quien tiene un trabajo o está estudiando en un sistema del siglo XX, es complicado hacer ver a su entorno que hay un nuevo paradigma del siglo XXI que hay que adoptar. Yo recomendaría hacer un esfuerzo enorme, aunque sea complicado. Que siga la forma tradicional, porque no queda otra, ya sea en su trabajo o en su entorno, pero que tenga un trabajo individual en el que use la propia IA como tutor de ese nuevo aprendizaje. Nadie mejor que la propia IA le mostrará qué es lo que toca ahora mismo. Hasta que todos hayamos hecho la transición, aún deben ocurrir muchas cosas. No será fácil, pero quienes sean capaces de hacer este esfuerzo ahora estarán mejor preparados para lo que viene.