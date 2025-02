Seis de cada 10 jubilados creen que los hijos atienden "peor" a sus padres que en épocas anteriores

El Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) ha realizado un estudio sobre edadismo en el que revela que las administraciones o las empresas no siempre se lo ponen fácil a las personas mayores, hasta el punto de que el papeleo con las entidades públicas o las incidencias con proveedores de luz, telefonía o seguros figuran entre las tareas que les parecen más difíciles. Otro dato curioso que arroja el sondeo es que casi el 60% (el 58,6%) cree que los hijos atienden "peor" a sus padres que en épocas anteriores.

Al indagar sobre edadismo, el CIS ha encontrado que en la sociedad española hay ciertas dosis de discriminación hacia los mayores dado que el 62,1% está "muy de acuerdo o de acuerdo" con que se debería limitar la edad para renovar o tener carnet de conducir.

Esta percepción ha abierto un debate en España y en otros países, pero la DGT, precisamente para no caer en edadismo, no prevé quitar a los mayores el permiso a partir de cierta edad, de forma global, sino que apuesta porque los conductores que en los psicotécnicos muestren ciertas facultades mermadas obtengan un carnet con limitaciones que les impidan, por ejemplo, conducir de noche o hacer viajes largos. En 2023, 70.000 personas renovaron su carnet con limitaciones.

La encuesta no indaga sobre esta posibilidad, pero sí sobre la percepción en torno a las principales dificultades de las personas mayores. A este respecto, casi el 70% de los españoles considera que tienen "muchos o bastantes problemas", sobre todo insuficiencia económica para gastos cotidianos, falta de recursos públicos para ayudarles en casa o en las residencias y soledad y falta de contactos sociales.

La soledad

Frente a ello, 8 de cada diez considera que los jóvenes tienen "muchos o bastantes problemas", pero son de diferente índole: la vivienda, la precariedad en los empleos o las dificultades para independizarse.

Además, hay polarización en torno a si los jóvenes tienen más oportunidades que las que tuvieron sus padres. La mitad piensa que sí y casi la mitad está en desacuerdo. Pero, por amplia mayoría (casi el 90%), los españoles consideran que las personas mayores sufren más soledad que los jóvenes.

Sobre las medidas prioritarias para mejorar la situación de las personas mayores, los encuestados –en una escala de 0 a 10–, señalan: adaptar el entorno (transporte asequible, rampas…, con un 8,66), mejoras en la atención que empresas y administraciones les ofrecen para ayudarles en el día a día (8,58), fomentar lugares de ocio y convivencia (8,58) y políticas para reducir la brecha digital (8).

Los trámites

Los propios mayores también han sido sondeados y muestran cuáles son algunos de sus problemas diarios: un 54% afirma que le resulta “muy difícil o difícil” hacer trámites en organismos de la administración pública y un 47,2% que le cuesta mucho solventar contratos o incidencias con proveedores de electricidad, telefonía y seguros.

Además, el 48,1% de los encuestados reconoce que “en muchas o bastantes ocasiones”, hablando por teléfono con una administración, le han dicho que necesita cita previa y que no sabe cómo hacerlo y un 33,7% que “en muchas o bastantes ocasiones” le han dicho en una oficina pública que tiene que hacer por internet un trámite, sin darle la opción de hacerlo presencialmente.

Por el contrario, el 72,5% afirma que les resulta "muy fácil o fácil" pedir cita médica y, en términos generales, no sienten demasiado edadismo dado que el 64,5% no se ha sentido "ignorado" por su edad, casi el 80% no deja de hacer actividades por su edad y el 70% no recibe comentarios que le hagan sentir más mayor de lo que es.

Hijos y nietos

En el ámbito familiar, a pesar de que seis de cada 10 mayores creen que los hijos atienden "peor" a sus padres que en épocas anteriores, ello no les impide echar una mano: el 85% ha ayudado en alguna ocasión a sus hijos en el cuidado de sus nietos. El 28,6% lo hace todos los días y casi el 40% varias veces a la semana.