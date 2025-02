Alfonso Jiménez: «Hay que luchar contra el tsunami del sedentarismo»

¿Qué evidencia científica respalda los beneficios de la integración del ejercicio físico en el ámbito de Atención Primaria?

La investigación ha demostrado que los médicos tienen una gran influencia en los comportamientos de salud de la población y, por supuesto, en los hábitos que guardan relación con la incorporación de la actividad física al estilo de vida. Sin duda, Atención Primaria es un buen entorno de intervención para promover un comportamiento activo.

Usted ha trabajado muchos años en Australia e Inglaterra, donde la receta deportiva ya forma parte de la estructura de los servicios sanitarios desde hace tiempo. Además, en España ha colaborado como asesor en distintos proyectos piloto para implementar esta iniciativa. ¿Qué destacaría de su experiencia?

Hace muchos años, cuando estaba en la Universidad de Greenwich, en Inglaterra, arrancamos un proyecto muy bonito con la Xunta de Galicia y luego con el departamento de Salud del Gobierno de Victoria, en Australia. El reto de Galicia era muy interesante, porque allí desarrollaron un sistema descentralizado de promoción de la actividad física para acercar a la población las oportunidades de movimiento, teniendo en cuenta su contexto y sus circunstancias. Además, en España he colaborado con la Estrategia Nacional de Fomento del Deporte, que incorpora un capítulo específico sobre el rol de la promoción del ejercicio desde Atención Primaria. Todas estas experiencias han sido muy enriquecedoras.

¿En qué se ha basado la selección de los protocolos que se han utilizado para poder desarrollar esta propuesta?

Se ha basado, fundamentalmente, en lo que se denomina la aproximación sistémica a la promoción de la salud. Y es que el ejercicio físico aporta muchos beneficios, por lo que habría que preguntarse por qué la gente no lo practica. Como no se trata de prescribir una pastilla, hay que conseguir modificar el comportamiento de las personas a partir de la introducción de una nueva conducta que va de la mano de una serie de requisitos que son exigentes en las etapas iniciales. Lo que se intenta en los programas que se ponen en marcha es contar con todos los agentes de los ecosistemas de la salud y del deporte para que cuando a una persona se le paute la realización de ejercicio físico sepa dónde ir, cuándo puede ir, quién le puede ayudar y en qué circunstancias puede hacer las actividades. Por tanto, cuando se pone en marcha un programa de receta deportiva, no se cuenta solo con el servicio de Atención Primaria o los centros de salud de la comunidad autónoma en cuestión, también hay que conectar con todo el ecosistema de los agentes del mundo de la actividad física y el deporte.

¿Qué formación deben recibir los profesionales para la correcta prescripción de estas actividades?

Cada profesional necesita una formación mínima, pero a la vez suficiente. Hay que tener en cuenta que el médico no deja de ser médico para convertirse en entrenador y que el entrenador no deja de ser entrenador para ser médico. Por tanto, la efectividad de estos programas parte de unas intervenciones educativas básicas para que los profesionales del ámbito sanitario sean capaces de identificar cuál sería la recomendación de ejercicio más lógica para cada persona y cuáles son los ejercicios más eficaces para manejar las principales patologías crónicas. Los profesionales deportivos, en cambio, necesitan saber cuál es el cuadro clínico que presenta la persona que llega y las pautas de ejercicio que aplicarían en ese caso.

«Canarias es una de las comunidades del país con más retos en materia de salud pública»

¿Qué indicadores clínicos y funcionales se han utilizado para poder medir la adherencia y efectividad de los programas?

El indicador principal es el comportamiento. De hecho, los marcadores fundamentales se centran en conocer el número de pasos que da cada día el individuo, los minutos que dedica cada semana a la actividad física y los tipos de ejercicio que está practicando. En realidad, el seguimiento es sencillo, ya que el comportamiento es el que determina el efecto.

Teniendo en cuenta esto, ¿es importante recurrir a la tecnología para monitorizar a los usuarios?

Por supuesto. Muchas administraciones públicas ya están apostando por que sea posible obtener un seguimiento de lo que está ocurriendo a través de aplicaciones digitales integradas en cualquier teléfono móvil. Por tanto, no hace falta realizar grandes inversiones en programas sofisticados.

¿Cómo está avanzando la implantación de la receta deportiva en el país?

En general, las comunidades tienen muchas ideas y pocos recursos. Las políticas públicas se definen cuando existe una línea en los presupuestos que cuenta con una cantidad suficiente para que los programas se puedan implementar. Precisamente, es esa falta de recursos lo que está haciendo que la mayor parte de los proyectos aún esté en una fase muy embrionaria.

¿Cuál cree que será el futuro de esta práctica en el sistema de salud español?

Desde mi punto de vista, creo que se va a materializar porque no podemos permitirnos el lujo de no poner en marcha acciones para luchar contra el tsunami del sedentarismo, ya que está detrás del 12,4% de las muertes que se producen cada año en nuestro país, lo que se traduce en unas 52.000. Además, tenemos de nuestro lado el desarrollo de la tecnología, que permite a los usuarios, los médicos y los entrenadores obtener una serie de datos fundamentales a través de una aplicación que facilita la difusión de información.

¿Qué país puede actuar como un referente para España?

Reino Unido ha trabajado mucho en esto y es un buen ejemplo, a pesar de que el sistema público de salud esté en un proceso de deconstrucción por las políticas neocapitalistas que también sufrimos en lugares como la Comunidad de Madrid, por ejemplo. Lo cierto es que fue el primer país en Europa que apostó por los programas de ejercicio y llevó a cabo un análisis de efectividad en 2014. Además, tiene en marcha programas de educación para sanitarios y los centros deportivos reciben financiación por cada paciente que atienden. Esto se consigue a través del presupuesto que tiene asignado cada centro de salud.

¿Qué conclusiones extrajo de su participación en el Foro de Prensa Ibérica sobre los sistemas de prescripción de ejercicio físico, que se celebró en el marco de ExpoDeca 2024 el pasado noviembre?

Sin duda, fue una actividad muy interesante. Canarias es una de las comunidades del país con más retos en materia de salud pública y donde se registra una de las mayores tasas de inactividad física, sobre todo entre la población femenina. Es una gran noticia que esta región haya decidido pasar a la acción y que los profesionales estén dispuestos a aportar su talento y su esfuerzo para que la estrategia salga adelante.

Suscríbete para seguir leyendo