Las nuevas oposiciones en Educación generan discrepancias entre los sindicatos

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias ha aprobado la convocatoria de una nueva oposición ordinaria, con 1.313 plazas. En concreto, son 330 plazas para Maestros y 982 para Secundaria, Escuela Oficial de Idioma, Artes Plásticas y Diseño y Especialistas de Sectores Singulares de Formación Profesional. La mayoría de las pruebas se celebrarán en 2025, aunque también habrá exámenes durante 2026. Así se ha acordado durante la reunión de la mesa sectorial celebrada el pasado viernes entre los sindicatos y la directora General de Personal y Formación del Profesorado, Mónica Ramírez, junto a otros miembros del departamento liderado por Poli Suárez.

Sin embargo, sindicatos como Comisiones Obreras (CC.OO) y STEC-IC han mostrado sus discrepancias por incluir en una misma convocatoria a los cuerpos docentes de Secundaria y a los Maestros, que agrupan a la mayor parte de los aspirantes. "Se rompe la rotación que se llevaba antes de las oposiciones extraordinarias de 2024, cuando se convocaba un año al Cuerpo de Maestro y otro, el de Secundaria y el resto. Se hacía de modo armónico en todo el Estado y se evitaba el efecto llamada", explica Gerardo Rodríguez, portavoz de STEC-IC.

Rodríguez asegura que la convocatoria para el cuerpo de Maestros solo se llevará a cabo en otras tres comunidades autónomas, lo que provocará que aspirantes de fuera de Canarias se presenten a estas pruebas y perjudiquen a quienes están en las listas isleñas. "Es una temeridad y eso hace que el año y en los sucesivos también convoquen en todos los cuerpos. Nos parece desacertado y erróneo".

Casi 50 especialidades

La convocatoria incluye un total de 49 especialidades repartidas en cinco cuerpos docentes. En Secundaria habrá nuevas plazas para 24 ramas: Filosofía, Geografía e Historia, Matemáticas, Física y Química, Dibujo, Inglés o Educación Física, entre otras. Mientras que en Maestros serán seis: Primaria; Inglés; Francés; Educación Física, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje. Los detalles de las fechas concretas se conocerán una vez finalice la tramitación del expediente y se publique la orden.

Fuentes de la Consejería de Educación aclaran que en Maestros se convocan 330 plazas, cuando normalmente rondan las 900 en las oposiciones ordinarias, dejando fuera a Infantil, Música o Alemán. Entienden que deben incluir a este cuerpo porque su oposición ordinaria de 2024 no pudo llevarse a cabo debido al proceso de estabilización y la última en la que fueron incluidos tuvo lugar en 2022. El personal interino, en base a la normativa del Estatuto Básico del Empleado Público, no puede permanecer en su puesto más de tres años y la Administración tiene la obligación de sacar a concurso esas plazas para reducir la temporalidad.

Reducir la interinidad al 8%

Precisamente, el año pasado se celebró un procedimiento extraordinario con 5.113 plazas para reducir la alta temporalidad entre el personal docente en Canarias. Fue convocado en 2022, en línea con el mandato europeo que obligó a España estabilizar a empleados del sector público antes del 31 de diciembre de 2024, hasta dejar el porcentaje de interinidad en el 8%. Tras ese proceso, la Consejería asegura que el porcentaje de profesorado en régimen de temporalidad bajó del 40 a un 27%.

En un comunicado lanzado por Educación el 31 de enero para anunciar la nueva oposición ordinaria, Ramírez subrayó que contribuirá a que los interinos canarios sigan consolidando sus plazas, puesto que según sus cálculos, más del 80% de quienes aprueban se encuentran en listas isleñas. Y es que una de las principales críticas al procedimiento extraordinario de estabilización fue que una gran parte de las de las 3.948 plazas convocadas por el concurso de méritos recayeron en docentes fuera de Canarias.

Anpe, sindicato mayoritario entre los docentes, ha insistido en que la convocatoria no perjudique al profesorado interino que ya está trabajando en centros públicos de Canarias y que tiene cierta experiencia. "En este sentido, entendemos que el número de plazas de la convocatoria se ajusta, en términos generales, a este requerimiento", ha señalado la organización.

Separar convocatorias

Sin embargo, CC.OO ha rechazado desde el inicio esa convocatoria conjunta de cuerpos de Maestros con Secundaria ante las consecuencias del concurso de méritos del proceso de estabilización. "La administración entiende que no ha tenido un efecto negativo y se ha lanzado a la piscina con esta convocatoria de todos los cuerpos y nosotros no estamos de acuerdo", ha expresado José Ramón Barroso, Secretario General de la Federación de Enseñanza de CCOO Canarias. Al igual que STEC-IC, es partidario de haber alternado la convocatoria para Secundaria y Maestros, ante los efectos que puede tener el resultado del concurso de méritos extraordinario, pues las plazas se ejercerán a partir de septiembre.

"El profesorado que ha entrado por concurso de méritos aún no se ha incorporado. Nos hubiese gustado esperar un periodo de estudio o de evaluación del efecto que puede causar", indica Barroso. "Ese proceso de estabilización no dio satisfacción a prácticamente nadie; se convirtió en un concurso de traslados entre interinos de distintas comunidades autónomas. Tal es así, que tenemos más de 2.000 plazas que han sacado docentes de fuera de Canarias con el concurso de méritos, que se suponía que era para estabilizar a los docentes de Canarias", agrega.

En cualquier caso, aclara que CC.OO no está en contra de la convocatoria de la oposición ordinaria y la Consejería de Educación "tiene su razonamiento legal para llevarlo a cabo, es lícito", pues entiende que debe publicar las convocatorias cada año para evitar que una misma plaza esté ocupada más de tres años.

Fraude de ley

Para los docentes interinos con más de tres años de antigüedad que no se han podido estabilizar, consideran que se encuentran en fraude de ley y ven injusto tener que pasar por otro concurso. Carmen Rodríguez es profesora de Filosofía en Secundaria y asegura que lleva más de una década encadenando contratos temporales en institutos de Gran Canaria y Tenerife.

"Queremos primero que se nos haga fijos, pues se ajusta a derecho europeo, y después que saquen las oposiciones que quiera", demanda Rodríguez. Junto a otros docentes en situaciones similares se han unido en grupos para ejercer medidas de presión, desde enviar cartas a los diputados del Parlamento de Canarias a elevar casos a los tribunales.

En este punto, Barroso matiza que "el fraude de ley en la contratación en la administración pública no está definido; aunque se definiese por un tribunal europeo, habría que establecer cuál es el procedimiento para que esas personas pudiesen obtener esa plaza. No estamos hablando de personal laboral, sino de personal funcionario, en la que no existe una figura que se pueda hacer fijo porque sí".