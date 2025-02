José Mazuelos: «Hay sectores políticos que no dan la talla con la emigración»

El inicio de su episcopado en Canarias coincide con el aumento vertiginoso de la migración, un drama del que usted se ha hecho eco ¿Qué valoración hace del punto en el que se encuentra el fenómeno migratorio?

Ya me han escuchado decir muchas veces que es una realidad muy plural, poliédrica digo yo, y hay que tener cuidado con hacer juicios rápidos. La migración es un fenómeno que no vamos a poder quitar porque tendremos que contar con ella mientras haya guerras, pobreza, y se esté esquilmando a ciertos pueblos, lógicamente la gente va a buscar la paz y el bienestar. En segundo lugar, la migración es una llamada al bien común y, por lo tanto, unos políticos que están más preocupados por el poder y por imponer sus ideas, la migración les obliga a sentarse para buscar el bien común. Hay que ponerse las pilas para dar respuesta, lo más humana posible a este tema y no vale esta disgregación con las comunidades autónomas. En tercer lugar, nos invita a sensibilizarnos. Me hace gracia cuando he oído: «El obispo está a favor de la migración ilegal». No. Hay que frenar la migración ilegal que se deja tantos muertos en el Atlántico y en el Sahara. Hay que buscar vías de solución. Los obispos, las Caritas y Pastoral de Migraciones de toda la ruta atlántica tendremos un encuentro en Senegal en mayo, organizado por el Vaticano, para intentar iluminar esta situación, conscientes de que no es fácil. No me canso de decir que si todo el dinero y esfuerzo político que trae la migración se dispusiera para ayudar a los países de origen en su desarrollo y formación de las personas, y que éstas vinieran sin necesidad de coger un cayuco, avanzaríamos. Porque necesitamos gente especializada capaz de ayudarnos en tantos sectores en los que no encontramos mano de obra. Y, de esta manera, el que no entre por esta vía entenderá que la ruta del Atlántico solo le lleva al retorno. Esto es un tema de política internacional. Y otro aspecto importante que también es global es atacar las mafias. Existe mucho negocio en este sentido y hay que dejar de hacer política con los migrantes. No debemos olvidar la dignidad que tiene todo ser humano. Lo que considero un sinsentido es que Caritas no tenga ni voz ni voto cuando se reúnen los políticos con otras instituciones para tratar este tema, porque al final la experiencia nos valida. Además de esa inmigración que viene en cayuco no podemos olvidar la latinoamericana, que nos está prestando un gran servicio. Vienen de Venezuela, Cuba, dejando atrás dictaduras y a ellos, también, hay que prestarles atención.

¿Considera que la sociedad y la Iglesia están dando respuesta a esta situación?

La sociedad canaria sí. Es una sociedad hospitalaria, paciente. De hecho, el Gobierno de Canarias, los cabildos y ayuntamientos están dando la cara. El Gobierno de Canarias está trabajando a una con Caritas y con la Pastoral de Migraciones. El problema es que ciertos sectores políticos no están dando la talla.

¿Qué destacaría de la acción caritativa y social de la Iglesia en la sociedad canaria?

El testimonio de Cáritas quedó patente cuando la pandemia, cuando los servicios sociales cerraban sus puertas y Caritas seguía dando de comer. Este testimonio lo sigue dando hoy con los migrantes, las familias empobrecidas a causa de la inflación y el problema de la vivienda. Su acción se manifiesta con los sintecho, en la rehabilitación de adicciones, en el comedor social al que acuden tantas y tantas personas. La acción de Caritas se manifiesta también en la sensibilización social a través de los informes que hace sobre la pobreza; sin olvidar su atención a las mujeres maltratadas o víctimas de la trata de blanca o de la prostitución, sin contar con subvenciones porque para recibirlas hay que someterse a la ideología de género a la que no estamos dispuestos. Gracias a Caritas estas situaciones salen a la luz. No me gustaría dejar de mencionar a los más de mil doscientos voluntarios con los que cuenta y a los que no me canso de transmitir mi gratitud.

José Mazuelos Pérez, en su despacho antes de la entrevista. / Juan Carlos Castro

Llega a Canarias en octubre de 2020, a punto de cumplir 60 años y después de su primera etapa episcopal. ¿Cuál fue su impresión de la Iglesia y la sociedad que encontró?

No conocía la Iglesia en Canarias. Tenía poco conocimiento de las islas y al llegar lo que me enamoró desde el primer momento fue la Catedral. Aprecié una Diócesis en la que existía diversidad de realidades y me pareció emocionante. Desde el primer momento me invitó al trabajo pastoral para el que había venido. Encontré a gente que se parecía más de lo que yo pensaba a los de Andalucía occidental, tanto que yo solía decir «Somos primos hermanos, más hermanos que primos». Gente abierta, simpática, cercana, que le gustaba la calle, el diálogo. Era a lo que yo estaba habituado. Por eso no me sentí extraño, al revés, me encontré como en casa. Hoy, casi cinco años más tarde, mi impresión con respecto a la sociedad canaria continúa siendo la misma. Me encanta la manera de ser de los canarios, su folklore, la expresión popular que aquí existe tan parecida a Sevilla. Al mismo tiempo descubro, ahora que estamos en el año jubilar, mucha esperanza porque aquí nos encontramos con una Iglesia que tiene unos resortes vivos y que siente la necesidad de salir fuera, evangelizar en medio de una sociedad cansada de la secularización. Es verdad que somos pocos los sacerdotes y laicos con los que la Diócesis cuenta pero, al mismo tiempo, veo mucho potencial y una gran ilusión y eso es signo de esperanza.

¿Dejar Jerez fue un momento de sentimientos encontrados?

En Jerez pasé momentos maravillosos. Yo quería mucho esa tierra y me hubiera gustado estar un par de añitos más allí, pero cada Pentecostés he renovado mi ofrecimiento a Dios para que disponga de mi donde El quiera, porque mi vida esta en sus manos. Creí que yo seguiría en Jerez cuando, en el momento más inesperado, el Nuncio me llama y me dice que me iría para Canarias.

A mi madre le acababan de diagnosticar un cáncer y tenía 90 años. Estaba habituada a estar en Jerez, donde vivió conmigo desde que pasó la pandemia, por lo que venir a Canarias con ese diagnóstico y la edad que tenía, para ella suponía un mundo y a mí me preocupaba, pero descubrí que el camino de salvación quien lo conoce es el Señor y para ella, fue un camino de salvación maravilloso, disfrutó mucho de estas islas.

Hoy, mirando atrás, puedo decir que fue el mejor momento para trasladarme de Diócesis.

Usted procede de Andalucía donde la religiosidad popular está muy arraigada ¿cómo valora este aspecto en los diocesanos de Canarias y que importancia le da?

Nunca imaginé que tuviera tanta fuerza la devoción a María como la que estoy percibiendo . Me impresiona la devoción de los canarios a la Virgen del Pino, cómo en medio de tanta secularización y tantos alejados de la Iglesia, la Virgen del Pino sigue estando ahí y, en ella, los canarios encuentran consuelo, aliento a pesar de las dificultades. Saben que en Teror hay un huequecito donde la mirada de una madre y un niño, les hace descubrir la vida de otra forma. Cuando voy al santuario de Teror y hablo con la gente noto una conexión a través de la Virgen con Dios. En ese sentido veo un gran porvenir.

¿Cómo se está viviendo la bajada de la Virgen del Pino en mayo?

Hay mucha gente que me ve en la calle y me pregunta que cuando viene Pinito. Me hace mucha gracia esa cercanía, de cariño. Es gente que está deseando que la Virgen venga a la Catedral y hay una gran expectación y esperanza. La Virgen, no solo estará en Las Palmas, irá a Vecindario y a Telde.

Cuando se planteó la bajada de la Virgen en el Año Jubilar se valoró la posibilidad de ir al Sur. Se optó por un sitio céntrico, que representase a toda esa zona y vimos que en Vecindario podíamos rememorar el Misterio de la Encarnación y se encarna en esta localidad de Gran Canaria por dos razones: la secularización existente, a la que tenemos que llevar un vaso de esperanza, fe y amor de Dios y, al mismo tiempo, la migración porque en Vecindario hay más de cien nacionaliddes donde los migrantes conviven y se integran.

Luego vamos a Telde donde existe una gran devoción al Cristo . Queremos hacer ver cómo María nos lleva ante su Hijo, que es el que tiene la capacidad de curar las heridas y dar sentido a la vida. Y, por último, viene a la Catedral, símbolo de la Iglesia que sigue educando en valores. Este es el sentido que le estamos dando a la bajada de la Virgen del Pino.

Había esperanzas de que nos visitara el Papa.

El Papa tiene intención de venir, vamos a ver si viene tal y como está de salud. Yo siempre digo que una persona con la edad que tiene el Papa, con un pulmón menos y con infección respiratoria es complicado. Pero también es una persona con una naturaleza que, como salga de esta infección, vuelve a estar pletórico y a lo mejor cumple ese deseo que ha manifestado tantas veces de venir a Canarias para darle una vía de esperanza a toda esa problemática. Cuando escribimos al Santo Padre le dijimos que cuando él se sensibilizó con Canarias ante la migración parecía que se movían las cosas en búsqueda de soluciones, pues si viene, no solo pondrá el foco de este asunto en el ámbito mundial, sino que va a a ser una ventana abierta para que toda la Comunidad Europea y los políticos se aúnen para buscar la solución de un problema que no es pasajero, que lo vamos a mantener siempre. La migración va unida a la globalización y no vamos a dar marcha atrás, todo lo contrario.

Doctor en Teologia Moral, presidente de la Subcomisión de Familia de la Conferencia Episcopal. En 1985 dejó atrás el ejercicio profesional de la Medicina en Osuna, su localidad natal, y en el Hospital Militar de San Carlos de San Fernando de Cádiz, por los estudios eclesiásticos en el Seminario de Sevilla, donde es ordenado sacerdote en 1990. ¿Cómo recuerda aquel giro radical en su vida ?

Acababa de terminar el servicio militar y estaba preparándome para el MIR. Fue en aquel momento cuando sentí la llamada del Señor.. Pensé que eran cosas mías porque había empezado a retornar a la Iglesia a través del Camino Neocatecumenal, donde me habían enseñado a escuchar a Dios.

Al principio me decía que no podía ser. Experimenté un verdadero conflicto hasta que un día me decidí a resolver mi vida: o Medicina o sacerdocio.

Mi experiencia de fe me decía que lo importante era cumplir la voluntad de Dios porque era la que daba sentido a la vida. Me puse en oración y el Señor me confirma que me quiere, no para ser médico de cuerpos sino médico de almas. Mi respuesta fue: «Aquí estoy Señor, para lo que quieras». Recuerdo que en ese momento bajé del cuarto de estudio donde me encontraba y le dije a mi madre que me iba al Seminario. Ella, en un principio se sorprendió pero a partir de entonces, era el mes de mayo, me puse a trabajar en verano en un pueblo sustituyendo a médicos para ahorrar y pagar mis estudios.

¿Ha sido su formación como médico lo que ha impulsado su continua defensa de la vida?

Mi formación médica es la que me ayuda, evidentemente, a la defensa de la vida pero es mi formación cristiana la que me ha hecho descubrir que detrás de cada vida humana hay que encontrar a Dios. Como dicen los judíos: detrás de cada vida humana hay una página de la Torá. La Medicina tiene un camino que te ayuda a descubrir el misterio de la vida y a descubrir que no eres nadie o que lo vas a controlar todo gracias a ella. Por esa ruta se puede caer, fácilmente, en la soberbia. Sin embargo, cuando uno tiene la certeza de que Dios está detrás, que El es el creador, la Medicina nos ayuda a descubrir mejor el misterio de la vida y que el médico no lo puede todo. ¡Cuántas veces hay enfermos, que según los libros, tenían que estar vivos y están muertos y otros que, según los libros, tenían que estar muertos y están vivos!. Hay un plus que se nos escapa. Cuando tuve que realizar una autopsia descubrí que el cuerpo que tenía ante mi era idéntico a cualquier otro pero le faltaba la vida. Carecía de armonía. Eso me hizo pensar y concluir que ningún ser humano puede disponer de la vida de otro ser humano porque no es de su propiedad, ni siquiera un médico. Como siempre ha dicho la Medicina: «Curar y cuando no se pueda, aliviar».

¿Qué consideración le merece la evolución legislativa por el derecho a la vida y qué alerta indicaría a la sociedad ante la situación actual?

Como médico opino que se han hecho algunas legislaciones que suponen la imposición de una ideología y es muy peligrosa porque en ellas no hay objeción de conciencia sino objeción de ciencia y no se explican las consecuencias que ellas traen. Me estoy refiriendo a las consecuencias de la ley del aborto en las menores, que puedan abortar sin el consentimiento de los padres. Un aborto conlleva siempre unos riesgos, consecuencias, unas secuelas… Estoy hablando de la posibilidad de querer usar el aborto como un anticonceptivo, lo que es una barbaridad, y que se quiera promover el derecho a abortar sin ofrecer una formación. Los médicos creemos en la medicina preventiva, pero en este tema no existe. No hay formación ni información para los menores respecto al aborto, a pesar de que quienes sufren las consecuencias son las mujeres. Con respecto a la ley trans, se ofrece a los menores una hormonación contínua y permanente, lo que es una barbaridad médica. Lo raro es que muchos médicos no se rebelen contra esto. De hecho, gracias a Dios, en Suecia, Dinamarca, Holanda ya han dicho que no, que no se dan hormonas a los menores de edad y solo se hará si hay una disforia de género verdadera. Sin embargo, en nuestro país se hormona a menores sin investigar, suficientemente, si la disforia de género es fruto de un bulling, de un acoso o de una dificultad del menor. La ideología de género y el negocio de las multinacionales son los verdaderos beneficiarios de esta legislación que no tiene en cuenta las secuelas humanas ni médicas. De ahí sus incoherencias: no se puede tomar antibióticos ni Algidol sin receta y, sin embargo, la píldora del día siguiente o las hormonas se dan porque se consideran un derecho del menor.

