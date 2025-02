“Premio Extraordinario” para un alumno del Hispano Inglés

El Colegio Hispano Inglés de Las Palmas vuelve a situarse en la cumbre del éxito académico con un nuevo reconocimiento. Este curso escolar, el alumno Pablo Pérez Hernández ha sido distinguido con el Premio Extraordinario de Educación Secundaria que concede la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias a los estudiantes con los expedientes más brillantes.

Desde que supo de la existencia de este galardón, Pablo se propuso lograrlo. Ahora, con el premio en sus manos, confiesa que no lo esperaba, pero se siente profundamente realizado. “Siempre he sido trabajador y recibir este reconocimiento me motiva para seguir esforzándome en los próximos años”, declara con satisfacción.

Pablo Pérez

Actualmente cursa 1º de Bachillerato en la modalidad científico-tecnológica. Para él, esta elección fue clara, pues desde pequeño se sintió atraído por las Matemáticas y las Ciencias. Entre sus asignaturas destacan Dibujo Técnico, Física y Química. Aunque aún no ha decidido su futuro universitario, se siente inclinado hacia la ingeniería aeroespacial o alguna disciplina relacionada con la física y las matemáticas. Eso sí, tiene claro que quiere estudiar en el extranjero.

La organización y el equilibrio entre estudios y deporte son claves en su día a día. Practica kickboxing con seriedad, aspirando a competir en torneos importantes. Defiende que el deporte es compatible con los estudios y que, de hecho, mejora el rendimiento académico: “Tener menos tiempo te obliga a aprovecharlo mejor, y entrenar me ayuda a desconectar”, afirma.

Pablo llegó al Colegio Hispano Inglés con apenas tres años y, desde entonces, ha crecido en un entorno que define como exigente pero enriquecedor. “El colegio me ha enseñado disciplina y constancia. Gracias a ello, he podido desarrollar tanto mis capacidades académicas como personales”, explica.

Presente y Futuro

Los requisitos para optar al Premio Extraordinario exigen un expediente académico de sobresaliente tanto en nota media como en las asignaturas clave de Matemáticas, Inglés y Lengua de 4º ESO. Pablo reconoce que las pruebas finales, sobre todo la de Matemáticas, resultaron desafiantes por su enfoque más analítico. Una forma de abordar el pensamiento matemático con el que ya estaba familiarizado en su colegio, gracias a la asignatura de “International Mathematics” del currículo británico.

Recibir el premio, siendo uno de los cuatro galardonados de la provincia de Las Palmas, le llena de orgullo. Considera que el trabajo constante y el apoyo de su familia han sido determinantes para alcanzar este logro. “Por mucha facilidad que tengas, sin esfuerzo no se consigue nada”, reflexiona.

Con la Selectividad PAU en el horizonte, Pablo encara los próximos dos años con la misma determinación. Este reconocimiento supone un impulso de confianza, pero no baja la guardia: “Tengo claro que hay que seguir trabajando muy duro”.

6 premios consecutivos

El CHI suma ya seis cursos consecutivos con alumnos galardonados en el palmarés oficial del prestigioso Premio Extraordinario que otorga el Gobierno de Canarias. Este logro subraya la constante excelencia educativa de esta institución multilingüe.

El presente curso escolar, Pablo Pérez ha sido distinguido con el galardón por su brillante expediente académico de 2024. En ediciones anteriores, Gara Herrera y Roque Negrín lograron un doble reconocimiento en 2023, Ismael Betancor fue premiado en 2022, Daniela Díaz se alzó con el galardón en 2021. En 2020 no se convocó el premio debido a la pandemia. Finalmente, en 2019, Sara Bolaños inauguró esta destacada trayectoria. Todos ellos, distinguidos alumnos del Colegio Hispano Inglés de Las Palmas.

2 currículos y 4 idiomas

En el centro en el que estudia Pablo, los alumnos cursan de forma integrada los sistemas educativos británico y español, con altas exigencias académicas. Esta formación les lleva a obtener tanto las titulaciones oficiales británicas como la Selectividad PAU, lo que exige disciplina y esfuerzo, pero se traduce en una doble titulación que abre puertas a un futuro académico y profesional despejado y prometedor.

Además, junto al español e inglés como lenguas vehiculares, el colegio enseña alemán y chino mandarín desde edades tempranas, logrando que los estudiantes finalicen su escolaridad dominando cuatro idiomas, objetivo real y constatable que muy pocos centros educativos logran en España.

Alumnos del Colegio Hispano Inglés con Premio Extraordinario de Secundaria

Sara Bolaños, Premio Extraordinario de Secundaria en 2019

Sara Bolaños, Premio Extraordinario de Secundaria en 2019 / La Provincia

Daniela Díaz, Premio Extraordinario de Secundaria en 2021

Daniela Díaz, Premio Extraordinario de Secundaria en 2021 / La Provincia

Ismael Betancort, Premio Extraordinario de Secundaria en 2022

Ismael Betancort, Premio Extraordinario de Secundaria en 2022 / La Provincia

Gara Herrera, Premio Extraordinario de Secundaria en 2023

Gara Herrera, Premio Extraordinario de Secundaria en 2023 / La Provincia

Roque Negrín, Premio Extraordinario de Secundaria en 2023

Roque Negrín, Premio Extraordinario de Secundaria en 2023 / La Provincia

Nota: En el año 2020 no se celebró el premio debido a la pandemia.