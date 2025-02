La ULPGC suma una nueva spinoff de reparación de electrónica con inteligencia artificial

La Universidad de Las Palmas de Gran Canaria suma a su ecosistema emprendedor una nueva spinoff, tras ser aprobada en el pleno del Consejo de Gobierno de la ULPGC celebrado hoy. La empresa tecnológica, denominada Alternative Circuits, se dedica fundamentalmente al desarrollo de tecnología que permite, mediante inteligencia artificial (IA), acelerar los procesos de reparación de electrónicas industriales avanzadas, como es el caso de los parques eólicos, fotovoltaicos, o cualquier industria que lleve electrónicas de control.

Según destacó el vicerrector de Investigación, Transferencia y Emprendimiento, Sebastián López, durante su presentación en la sesión plenaria, Alternative Circuits se basa en «una innovadora combinación de inteligencia artificial y sistemas electrónicos, que abre nuevas posibilidades en el mundo de la tecnología», explicó sobre esta spinoff «que es un caso de éxito» del Programa Spin On que cada año organiza la ULPGC, y el resultado de una línea de investigación y de una patente registrada por el Instituto Universitario de Microelectrónica Aplicada (IUMA), y que actualmente está en proceso de convertirse en patente internacional.

Ventajas

«Nuestra tecnología nos permite, mediante IA, acelerar los procesos de reparación de electrónicas industriales de las cuales se carece de documentación», avanzó Aurelio Vega, uno de los fundadores de la spinoff, junto con Carlos Vega y Óscar Pérez. Como ejemplo de su importancia, destacó en Canarias aquellos parques eólicos de más de 20 años, en los cuales mucha de la electrónica que llevan los molinos se van averiando y con el paso de los años los fabricantes que la diseñaron, o ya no existen o directamente ya no dan soporte de las mismas. «Es necesario hacer un proceso de reparación en muchos sectores industriales, cualquiera que lleve electrónicas de control».

La tecnología de Alternative Circuits posibilita acelerar el proceso de reparación de maquinarias complejas de poner en funcionamiento porque se carece de la información necesaria para repararla. Cuenta con una parte software apoyada por algoritmos de IA y una parte hardware que consiste en una máquina compacta, orientada a pequeñas empresas o grupos de investigación que permiten verificar y automatizar el proceso de reparaciones que normalmente se hacen de forma muy manual.

Servicios

Actualmente cuentan con clientes en Canarias y en la Península, y no solamente desarrollan la tecnología, sino también dan servicio de reparaciones, «una experiencia que realimenta el proceso de desarrollo de la patente», indicó Vega, coautor de dicha patente junto con Carlos Vega, ambos investigadores del IUMA.

Una de las principales novedades de Alternative Circuits, respecto a lo que ya existe en el mercado, es que agiliza las reparaciones. «El sector industrial está orientado a grandes motóricas con coste de instalaciones de máquinas muy grandes y muy caras que están orientadas a fabricar a muy bajo coste, pero las reparaciones son procesos complejos y no existen en el mercado equipamiento de muy bajo coste que nos permita hacerlas».

Se trata de procesos manuales que se basan en la experiencia de la persona que se encarga de las reparaciones y son muy costosos en horas. Por lo tanto, no es rentable para muchos productos electrónicos, según apuntó Vega. «Nuestra tecnología es innovadora porque lo que hace es democratizar el proceso de reparaciones electrónicas permitiendo que esa tecnología se acelere de forma significativa para que el número de horas necesarias para hacer las reparaciones sean muchísimo menor».

Economía circular

También contribuye a impulsar la economía circular, facilitando las reparaciones electrónicas y así alargando su vida útil, al mismo tiempo que reduce los costes y los tiempos necesarios para la reparación. «Si un molino aerogenerador factura 10.000 euros al mes, por ejemplo, y lo tienes que parar tres semanas por falta de una pieza, se pierde una cantidad significativa de dinero, mientras que si lo puedes reparar in situ de forma eficiente y rápida, aportas ventajas al sector tecnológico y más en Canarias, que sufre los problemas de la aduana, donde importar cosas alargan los plazos. Reparar en las islas, de forma eficiente, electrónica de control in situ es un plus que van a tener las empresas de nuestro sector», concluyó Vega.

Servicios científicos

El Consejo de Gobierno de la ULPGC también aprobó tres nuevos servicios científicos: el Servicio de Diagnóstico y Asesoramiento para el control de Enfermedades Parasitarias Animales, ubicado en el Hospital Clínico Veterinario, dirigido a realizar tratamientos y control de enfermedades parasitarias de animales de compañía o silvestres, para evitar el contagio humano, optimizar producciones y favorecer el bienestar animal; el Servicio de Genómica Funcional, que ofrecerá tecnologías avanzadas y servicios especializados en análisis genómicos, epigenéticos y bioinformáticos, ubicado en el Instituto Universitario de Investigaciones Biomédicas de la ULPGC (iUIBS); y el Servicio de Animalario y Bienestar Animal, también en el iUIBS, destinado al alojamiento, mantenimiento y cuidado de animales de diversas especies, para fines docentes y experimentales.

Presupuesto

Asimismo, se aprobaron las directrices para la elaboración del presupuesto de la ULPGC 2025, y los baremos para la determinación de dotaciones presupuestarias de las facultades y escuelas, departamentos e institutos de investigación de la institución.

Para el 2025 las transferencias de carácter general procedentes del Gobierno de Canarias aumentaron en 2,7 millones de euros frente a las recibidas en 2024, por lo que para este año está previsto contar con 130,1 millones de euros, según destacó el delegado de Planificación Económica de la ULPGC, Arturo Melián. También explicó que en 2025 habrá un incremento en los gastos, superior a 800.000 euros, determinados por las nuevas 33 plazas de profesorado ayudante doctor integradas en el convenio para la incorporación de talento docente y por el incremento retributivo del 0,5% regulado en el Real Decreto-ley 4/2024, y aplicable a la plantilla de la ULPGC.

Con respecto a los baremos establecidos para dotar económicamente a centros, departamentos e institutos de investigación, Melián resaltó que el reparto se llevará a cabo analizando casi 40 indicadores, integrando tanto los que consideran la dimensión de cada unidad como los que se vinculan directamente a la mejora de la docencia, investigación y transferencia de conocimientos. Estos baremos son básicamente los mismos que en 2024, si bien con algún ajuste para determinados indicadores. El total de recursos a distribuir entre estas unidades sobre la base de estos baremos permanece inalterado frente a ejercicios precedentes (2,36 millones de euros), dada la situación presupuestaria antes descrita. .

