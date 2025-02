Los funcionarios denuncian en la calle el “limbo sanitario” de Muface

"No podemos seguir sin saber qué es lo que va a pasar con nuestra salud y la de nuestros familiares. Somos un millón y medio de personas, que estamos en el limbo sanitario”. Así lo han denunciado hoy miembros de la Plataforma Intersindical durante la concentración celebrada frente a la Delegación del Gobierno en Las Palmas de Gran Canaria en demanda de una solución urgente a la crisis que atraviesa Muface - Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado-, y que afecta a un millón y medio de funcionarios en toda España.

“Nos concentramos hoy nuevamente para reivindicar e instar al ministro de Función Pública a que, de una vez por todas, nos dé datos claros, precisos y con hechos fehacientes y saque una resolución en claro que confirme la continuidad de Muface, indicó Nadia Pajarón, portavoz nacional del Sindicato Unificado de Policía (SUP), miembro de la Plataforma Intersindical junto a Fedeca, ANPE, UFC, USO, SIAT, Usie, SPP, APFP y TAMPM.

Incertidumbre

Los afectados denuncian que toda la información que tienen en estos momentos, a casi tres meses desde que empezó el conflicto, les está llegando a través de los medios de comunicación, y solicitan que se realice “un ejercicio de responsabilidad” tanto por parte del Gobierno como de las aseguradoras médicas, que resuelva por una vez el conflicto de Muface y termine con este periodo de incertidumbre. “A todas las organizaciones sindicales que conformamos la Plataforma Intersindical, nos están llegando quejas y denuncias de compañeros a los que continúan demorándoles e incluso anulando sus citas médicas y sus tratamientos. Esto genera unos perjuicios para los mutualistas y sus familias que no podrán ser compensados de ninguna manera. Al sufrimiento que supone la enfermedad propia o de un familiar, hay que sumar la angustia frente a esta falta de certeza sobre algo tan esencial como es la atención médica”, señalaron.

Durante la protesta también reiteraron que Muface no es un privilegio de los funcionarios, “es una mutua que pagamos nosotros con nuestros sueldos, lo mismo que pagamos la Seguridad Social, pagamos esta mutua. De hecho, el gobierno con este sistema de mutua se ahorra muchísimos millones de euros. Además, es un problema que afecta a todos los ciudadanos, no solamente a los funcionarios, ya que absorber un millón y medio de funcionarios de nuevos clientes a la Seguridad Social colapsaría por completo el sistema sanitario de salud pública”.

Protestas

Al igual que lo han hecho en febrero, la Plataforma anuncia nuevas concentraciones los martes de marzo a las doce del mediodía frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno por todo el territorio nacional en defensa de sus derechos sanitarios. Este martes se han celebrado sendas protestas frente a las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno en la ciudades de Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Toledo y Logroño

Sobre el anuncio de SegurCaixa Adeslas de continuar en el concierto de Muface durante los próximos tres años, la portavoz nacional del SUP señaló que de momento sólo son palabras y exigen soluciones concretas. “Lo que tenemos en realidad es una declaración del ministro, una comparecencia que solamente son palabras y buenas intenciones. Lo que acaba de decir SegurCaixa Adeslas, según nos enteramos por los medios de comunicación, parece ser que continúa y que sí se presenta a esta tercera licitación de Muface, pero lo que nosotros solicitamos al ministro son hechos concretos, qué compañías aseguradoras continúan, cuáles se van, si es que se va alguna o si hay nuevas compañías aseguradoras que se suman a esta tercera licitación”. Y señalan que actualmente Adeslas es la compañía aseguradora que más porcentaje tiene de funcionarios dentro de Muface, si bien, insisten en que no les ha llegado ninguna confirmación por escrito de que va a continuar tres años más. “Son todo anuncios de prensa y meras palabras, no hay ningún comunicado oficial que nos asegure que Adeslas u otras compañías o incluso la viabilidad de Muface continúa en pie”.

Reunión

Al respecto, la Plataforma Intersindical denuncia que no han obtenido respuesta hasta el momento a la solicitud de reuniones con el ministro de Función Pública, con la directora general de Muface y con la secretaria de Estado de Función Pública. “En los tres casos el resultado ha sido exactamente el mismo, el silencio por respuesta”.