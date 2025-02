¿Tienes antojo de comida rápida? Un experto explica lo que tu cuerpo intenta decirte

¿Alguna vez te has preguntado por qué de repente sientes un deseo irresistible por comer chocolate, pan o frituras? Según el Doctor Alexandre Olmos, no es solo un capricho, sino una señal de que tu cuerpo necesita algo más. “Los antojos no aparecen porque sí, son mensajes que nos envía el cuerpo cuando le falta algún nutriente”, explica en su cuenta de TikTok (@dr.alexandreolmos).

Sin embargo, la mayoría de las veces interpretamos mal estas señales y acabamos comiendo justo lo contrario de lo que realmente necesitamos. “Si entendemos qué nos está pidiendo el cuerpo, podemos hacer elecciones más saludables”, asegura el especialista.

1. Antojo de pan, galletas o pasteles

Si no puedes resistirte a los carbohidratos refinados, es posible que tu cuerpo te esté pidiendo magnesio y triptófano, dos nutrientes esenciales para la producción de serotonina, la hormona del bienestar. En vez de caer en el pan o los dulces, "opta por alimentos como aguacate, frutos secos, plátano o chocolate negro”, sugiere el doctor Olmos.

2. Antojo de chocolate

Si te apetece chocolate constantemente, no es solo amor por este alimento. “Tu cuerpo te está pidiendo magnesio”, indica el médico. Este mineral es clave para la relajación muscular, la producción de energía y el control del estrés. “En lugar de chocolates ultraprocesados, sustituyelo por chocolate Negro con más del 85% de cacao, o también puedes probar almendras, espinacas o semillas de calabaza”, recomienda.

3. Antojo de frituras o comida ultraprocesada

El deseo por papas fritas o snacks grasientos suele ser una señal de que tu cuerpo necesita grasas saludables y sodio. “Esto puede deberse a deshidratación o a la falta de ácidos grasos esenciales”, explica Olmos. En su lugar, aconseja probar con aceitunas, aguacate, frutos secos o pescado graso.