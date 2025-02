'Mucho que Ver', una serie para entender la cotidianidad de la discapacidad visual y la ceguera

Hugo está sentado alrededor de una mesa en la cafetería de siempre con sus amigos. Hoy les cuenta lo que le ha pasado en el trabajo con un compañero nuevo. «Estaba en la oficina y no se oía nada. Estaba solo, había llegado súper pronto y notaba una presencia», describe. Y relata con humor como se tropieza con una cajonera abierta y casi se cae al suelo, como se golpea con la silla. «Y cuando voy a darme contra la puerta del armario, me dice: ¡Para! Estás a punto de darte, macho'». Todos se ríen.

«Mucha gente cree que tenemos superpoderes. Pero, que no veamos, no quiere decir que oigamos mejor. Lo ideal es que os dirijáis a nosotros para saber quiénes sois y que haya alguien más en la habitación. Y cuando nos tengáis que indicar algo, por favor, voz firme e indicaciones claras», expresa una de las mujeres que comparte mesa con Hugo al final del vídeo.

Todo lo relatado ocurre en uno de los once episodios de la serie Mucho que Ver que la ONCE ha presentado hoy en su Delegación Territorial ubicada en Las Palmas de Gran Canaria. Una producción en la que un grupo de amigos ciegos o con discapacidad visual se reúnen para compartir las anécdotas de su día a día. Un desahogo entre risas para concienciar al público que les escucha a través de la pantalla de los desafíos a los que tienen que hacer frente en su cotidianidad.

Experiencias personales

Desafíos que serían muy evitables si hubiera más conciencia y sensibilización y de los que han hablado Natalia Afonso y Elisa Arencibia, dos personas afiliadas a la ONCE que han participado en el coloquio que ha tenido lugar después de la proyección de algunos episodios de la serie. Acompañadas por el delegado de la ONCE en Canarias, José Antonio López, y por la técnica de rehabilitación Ivanna Santana, ambas han relatado parte de sus experiencias personales.

«A lo mejor tú estás en un restaurante, buscando mesa con el bastón, te ve todo el mundo que está allí sentado y nadie es capaz de decirte que no hay», cuenta Afonso. Gente que no ayuda o gente que ayuda de más, a la que también se hace referencia en Mucho que Ver. «No os imagináis lo que me pasó ayer. Bajo las escaleras del metro y resulta que me coge alguien del brazo y me lleva como un muñeco por todos los pasillos, sin decirme nada, ni siquiera los buenos días», relata en uno de los episodios un amigo de Hugo.

Ayudar «mal»

Por ello es tan importante preguntar y utilizar el sentido común, interesarse por conocer la diversidad que hay dentro de la propia discapacidad. «Las situaciones cotidianas que presentan son la realidad de las personas con discapacidad visual. Muchos asumen que por llevar el bastón, eres ciego. Y no es verdad. Hay personas que tienen que utilizar el bastón en situaciones puntuales y otras en todo momento. Hay distintas formas de ayudar. Es importante que los afiliados enseñen también cómo se les puede asistir. Hay veces que ayudamos mal y estropeamos la situación y a esta persona le causamos una inseguridad tan grande que le cambia el día», expresa Santana, que gracias a su trabajo conoce esta realidad muy de cerca.

En otro de los capítulos de Mucho que Ver, Hugo sigue contando con gracia sus desavenencias: «Ha sido una detrás de otra. Primero un tío con el móvil pegado a la cara. Me lo he comido enterito. Y después, para rematar, bicicletas y patinetes como una plaga. Es que mira que tendrán carriles, pero no los utilizan». Una de sus amigas, también sentada alrededor de la mesa de la cafetería, coincide con él: «Bueno, lo de los patinetes es grave, pero es que es casi peor lo de los cubos de basura en mitad de la calle. Y luego, yo no puedo entender por qué la gente tiene que seguir aparcando en medio del paso de peatones», añade.

Problemas en el trabajo, en la calle, en el supermercado y también en el ámbito sanitario. A este último aspecto se refiere Arencibia, que cuenta como en las consultas de oftalmología está más normalizado que te llamen por megafonía, pero que en otros servicios no ocurre lo mismo y, a veces, personas como ella pierden el turno porque aparece el número en la pantalla y no lo pueden ver, o no saben a dónde dirigirse.

«De verdad que parece una cosa muy compleja, pero realmente es muy sencillo: lo que pedimos a las autoridades es que cumplan las normativas y las leyes que existen», expresa Afonso.

«Esto es una invitación para hacerles mirar el mundo desde otro ángulo», ha dicho al final del acto el presidente del Consejo Territorial, Miguel Ángel Déniz. «En estos vídeos vemos cómo se utiliza el humor y la alegría para enseñarnos algo tan serio y tan profundo. El humor sin duda elimina tensiones y creo que ofrece un gancho para podernos conectar como seres humanos y tener claro que esto tenemos que cambiarlo como sociedad. Lo que tenemos que preguntarles a estas personas es: ¿Puedo ayudarte? ¿Cómo prefieres que lo haga?», concluyó.