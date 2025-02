Las clínicas ilegales de estética, un negocio fuera de control: "La inspección sanitaria no puede llegar a todas las denuncias"

Es un goteo constante de casos. Un fenómeno alentado por las redes sociales. Peligroso e imparable. También fuera de control, denuncian los médicos. La proliferación de clínicas ilegales donde se realizan procedimientos de medicina o cirugía estética. Madrid ha sido el escenario de una de las últimas operaciones policiales con el desmantelamiento de una "clínica de los horrores" en Carabanchel. "A día de hoy la inspección sanitaria no puede llegar a todas las denuncias que se les presentan", admite el presidente de la Sociedad Española de Medicina Estética (SEME), el doctor Juan Antonio López-Pitalúa.

A comienzos de este mes de febrero, la SEME presentaba 'Tu cara ya no me suena', una potentísima campaña divulgativa que busca, precisamente, proteger al paciente de la mala praxis en la era de la desinformación. La directiva de la sociedad médica exponía una crudísima realidad: el 65% de los procedimientos estéticos se realizan por perfiles no médicos y en lugares no certificados.

En peluquerías, en pisos clandestinos, en trastiendas de zapaterías, en cafeterías... Alertaban de la existencia de mafias que se mueven por toda España y trafican con productos, como el bótox, procedentes del mercado negro y que carecen de trazabilidad. "Es un nuevo tipo de delincuencia", aseguraban los médicos.

Quirófano clandestino

Esta misma semana se ha conocido que la Policía Nacional ha desmantelado, en el madrileño distrito de Carabanchel, un quirófano clandestino donde, presuntamente, se realizaban tratamientos y cirugías estéticas de forma ilegal. La investigación, que contó con la colaboración de la Dirección General de Inspección y Ordenación Sanitaria de la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, constató que las cuatro mujeres detenidas ofrecían sus servicios sin las condiciones higiénico-sanitarias exigidas y sin la titulación necesaria.

Al quirófano se accedía por la trastienda de una clínica que colindaba con el domicilio de una de ellas, donde se localizó gran cantidad de medicinas y aparatos médicos. Dos mujeres tuvieron que acudir a centros hospitalarios para ser asistidas de urgencia no descartándose que aparezcan nuevas víctimas, señala la Policía Nacional.

Entrada camuflada

Dada la gravedad de los hechos, los investigadores realizaron las primeras averiguaciones y descubrieron que había gran afluencia de pacientes y que, algunos de ellos, accedían por la puerta principal de la clínica pero la abandonaban por un portal contiguo. Utilizaban una conocida red social para publicitarse y dar a conocer sus tratamientos estéticos comprobando los agentes, posteriormente, que el personal sanitario no contaba con la titulación exigida para la realización de los mismos.

Como se ha dicho, es tan solo el último caso conocido. Porque son constantes. Operaciones que se realizan por toda España. "Actualmente, en torno a la Medicina Estética se está creando una delincuencia que afecta a suministradores, productores, ejecutores y pacientes que diferencian dos mercados: el legal, que va con IVA y todos los requerimientos legales (médicos, sanitarios, laborales, fiscales, etc.) realizado por médicos, y otro alternativo que va sin IVA, sin garantías, que intenta saltarse todas las normas establecidas y que está fuera de todo control por parte de la administración, y donde solo las fuerzas de seguridad pueden actuar", se queja el doctor López-Pitalúa.

Los datos que aporta la sociedad médica "distan mucho de la realidad, puesto que esos tratamientos se realizan en locales diversos, en casas, incluso en baños de bares; a día de hoy la inspección sanitaria no puede llegar a todas las denuncias que se les presentan", añade el presidente de la SEME. "La valoración es que la población ha de implicarse y ser más consciente en sus decisiones a la hora de realizarse un tratamiento médico", enfatiza.

Una denuncia anónima

En el caso del quirófano clandestino desmantelado en Carabanchel, desde la Consejería de Sanidad señalan que la Comunidad de Madrid recibió una denuncia anónima a través del Colegio de Médicos. Se realizó una inspección conjunta con la policía el 6 de febrero, cuando se constató que "existían indicios reales de la veracidad de los hechos denunciados. Al tratarse de un domicilio particular se tramitó de forma urgente una orden judicial para poder acceder", indican.

A las 17.30 de ese día se consiguió dicha orden y se confirmó que en el interior de la vivienda existía equipamiento (mesa quirófano, autoclave, aspirador, medicación) e historias clínicas en el ordenador propias de la realización de actividad quirúrgica sanitaria no autorizada por la Consejería de Sanidad y por profesionales no cualificados, continúa el departamento que dirige Fátima Matute.

Así, se procedió a precintar el servicio sanitario donde se realizaba la actividad no autorizada y la Policía Nacional, en el ámbito de sus competencias, realizó las detenciones oportunas. En la actualidad, añaden, se ha suspendido la actividad sanitaria del centro (medicina estética y quirúrgica). "No obstante, la actividad no sanitaria (la actividad estética no sanitaria) no se ha suspendido. Esto ya no es competencia de la Consejería de Sanidad, sino del Ayuntamiento de Madrid", indican.