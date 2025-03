El CSIC despide sin honores al 'García del Cid', vendido ya para su desguace

El 'Cornide de Saavedra' fue un emblema para la investigación oceanográfica en España. Construido a principios de los años setenta en Gijón y remodelado íntegramente en 1989 en Construcciones Navales Paulino Freire, el buque se fue a morir a Barakaldo, a orillas del río Cadagua y con más de 40 años de servicio. Antes de su adiós —fue vendido en subasta por escasos 20.000 euros— recibió un homenaje en Marín a cargo del Instituto Español de Oceanografía (IEO), hoy integrado en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC). Florituras y boato que no ha merecido el 'García del Cid', oceanográfico de la misma institución que pasará sus últimos días a flote en el puerto asturiano de El Musel.

La embarcación, en la que en septiembre de 2023 desapareció la tripulante María del Carmen Fernández Vázquez y a bordo de la cual denunció haber sufrido una agresión sexual, se ha vendido a la compañía DDR Vessels, especializada en desguaces. "El progreso de los trabajos de desguace y reciclaje dependen de la empresa", ha confirmado a Faro de Vigo la entidad que preside Eloísa del Pino.

El 'García del Cid', llegó a las instalaciones de DDR en abril del año pasado, como divulgó entonces este periódico. Un mes después, la docena de trabajadores que formaban parte de su plantilla —con categoría de personal laboral fijo y convenio propio— fue enviada a casa con un permiso retribuido. Nunca se licitó su amarre en la plataforma pública de licitación del Estado. En un documento publicado en una web de la institución científica este pasado 6 de febrero, titulado 'Análisis y propuesta para el plan estratégico de grandes infraestructuras del CSIC', consta una referencia al buque 'García del Cid'.

Aparece literalmente como activo «en desguace», aunque no hay ninguna referencia a que ha sido vendido. Preguntadas al respecto por Faro de Vigo, fuentes oficiales de la entidad se han limitado a apuntar que «el buque es propiedad del astillero, a través de un procedimiento en que se ha seguido la normativa vigente». No ha hecho público el precio de la operación o qué «procedimiento» ha seguido para su enajenación. En el BOE, como sí sucedió con el 'Cornide de Saavedra', no consta ningún proceso de subasta.

Según indicaron desde el CSIC, la decisión de desguazar el oceanográfico fue adoptada en julio de 2023, antes de la marea en la que desapareció la tripulante de Cangas. Arribó a DDR Vessels el 25 de abril del año siguiente. No obstante, el 'García del Cid' tenía pagados para todo el año 2024 servicios de aprovisionamiento tanto de lubricantes como de víveres. Dos semanas antes de llegar a El Musel le fue renovado el seguro. No se movió más desde que quedó abarloado a otro antiguo oceanográfico en fase de achatarramiento, el islandés 'Poseidon'.

Desaparición

Aunque suma una extensísima carrera de campañas oceanográficas, el 'García del Cid' —bautizado así en honor al científico Francisco García del Cid Arias– quedará amarrado para siempre a la desaparición de Mari Carmen (1980), madre de tres hijos y camarera a bordo. La denuncia por la agresión sexual fue cursada en 2019, aunque luego fue retirada por un acuerdo de conformidad con el varón denunciado. “Ambas partes consideran que se ha producido un malentendido [...] (el varón) procederá a pedir disculpas por escrito [a Carmen] comprometiéndose a no comunicarse y tratar de evitar todo contacto voluntario]”. La mujer estuvo un largo periodo de baja médica, con síntomas de estrés postraumático, y retornó al barco para una campaña en el Mediterráneo. Había solicitado, sin éxito, un cambio de destino. FARO ha investigado este caso desde el primer día.