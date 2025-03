La mitad de los canarios se 'plantan' en urgencias cuando no consiguen cita con su médico de cabecera

Casi la mitad de los canarios (48,8%) acude a urgencias ante la imposibilidad de conseguir una cita a tiempo con su médico de cabecera. Los canarios son los españoles que más aluden a esta circunstancia como motivo de no poder consultar un problema de salud con su médico. En un 25% de los casos y ante la tardanza para ver a un médico, los canarios deciden quedarse en casa al no encontrar ya motivo de consulta. No es de extrañar, pues tan solo uno de cada diez canarios (el 14,7%) es atendido en su centro de salud en un plazo de 24 horas, ya sea el mismo día (7%) o al día siguiente (7,7%) y hasta un 77% asegura que no ve a su Médico de Familia antes porque no han encontrado una cita disponible.

Así se desprende del Barómetro Sanitario de 2024, realizado entre abril y octubre de ese año por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), que también refleja que, de ese 77%, la mitad no pudo conseguir cita antes de una semana. Eso es, sin embargo, una media. Otros estudios han demostrado que, dependiendo del centro de salud en el que el paciente esté inscrito, la primera cita disponible puede sobrepasar las dos semanas.

Pese a sus recurrentes visitas a la atención urgente, los isleños son los que muestran mayor insatisfacción con los servicios de urgencias hospitalarios. El 10,8% de la población considera su visita a las urgencias insatisfactoria y hasta el 30% los suspende. No ocurre lo mismo con la atención urgente extrahospitalaria, es decir, el 112 y de atención primaria. Hasta el 14,6% ha tenido una experiencia muy satisfactoria con Gestión Sanitaria de Canarias (GSC) y la mayor parte de la población valora de forma positiva su visita a las urgencias de los centros de salud. Más de la mitad de la población aprueba ambos servicios con un notable o sobresaliente.

El motivo de consulta más frecuente entre los canarios es la aparición de síntomas o enfermedades nuevas, pero casi la mitad (47,3%) sigue acudiendo a su médico para la renovación de recetas. De hecho, esto ocurre en mayor proporción que aquellos que deben revisar su estado de salud al padecer una enfermedad crónica.

La peor puntuación

En general, Canarias es la comunidad que peor puntúa su sanidad. Solo un 11% (la cifra más baja de España) considera que el sistema sanitario «en general, funciona bastante bien», frente al 13,9% asegura que funciona mal y necesita cambios profundos. Además, otro 36,3% considera que necesita cambios fundamentales, pero que «algunas cosas» funcionan.

Cuando deben ponerle nota, la percepción de la sanidad canaria en general no es tan mala. De hecho, logra un notable. El 50% de la población isleña la puntúa con una nota mayor de 7. Por otro lado, la proporción de población que califica los servicios sanitarios con matrícula de honor es equivalente a la que la suspende: un 6%.

En cuanto a sus preferencias por la medicina pública o privada, la pública sigue siendo la opción favorita para los canarios. Pese a las largas esperas hasta el 69,7% de los isleños prefieren acudir a la sanidad pública para una consulta con su médico de cabecera o pediatra, el 74,3% también prefiere un ingreso por lo público antes que por lo privado y el 67,8% acude a las urgencias de centros de salud y hospitales públicos, pese a la insatisfacción que les genera.

Donde sí existe una mayor disparidad de criterio es a la hora de acudir a una consulta especializada. Y es que aunque el 49,2% de los canarios opta por esperar por la cita que la seguridad social le ha proporcionado con el especialista, hasta el 47,3% (el porcentaje más alto de España), opta por acudir a un médico privado especialista en el problema de salud que refiere el paciente.