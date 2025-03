La Red Feminista de Gran Canaria llama a movilizarse contra el fascismo el 8 de Marzo

"Contra el odio y el fascismo. ¡Más feminismos!". Es el lema que ha elegido la Red Feminista de Gran Canaria para la manifestación del próximo sábado, 8 de Marzo, Día Internacional de la Mujer, en Las Palmas de Gran Canaria. La marcha partirá a las 12.00 horas desde el Parque de San Telmo hasta culminar en la plaza de Santa Ana, donde se leerá el manifiesto y se entregarán los reconocimientos a personalidades y colectivos por su trayectoria en favor de la igualdad, así como los tradicionales premios Estropajo a quienes han hecho todo lo contrario.

"Ante el avance del fascismo y del odio a los derechos y libertades de las mujeres, la Red Feminista de Gran Canaria convoca un año más esta manifestación un 8 de Marzo. La ciudadanía tiene que ser partícipe, activa y protagonista para una sociedad próspera; por eso queremos que a esta manifestación vengan niños y niñas, adolescentes, jóvenes, mujeres y hombres para que el camino de la igualdad se haga juntos y juntas", ha demandado Patricia González, una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria.

"Los derechos de las mujeres nunca han sido concedidos, han tenido que ser conquistados. En cada crisis, sea cual sea, siempre se ponen en entredicho. Por eso no podemos bajar la guardia, tenemos que estar vigilantes, para que los derechos no se pongan en tela de juicio ni se vean menoscabados", ha explicado Patricia González, una de las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria.

Las portavoces de la Red Feminista de Gran Canaria Patricia González y Melody Suárez, durante una rueda de prensa en el Parque de San Telmo. / Efe/Elvira Urquijo A.

"Oleada de fascismo"

En este sentido, González abunda que el panorama nacional e internacional muestra una "oleada de fascismo" que amenaza a los avances logrados por el movimiento feminista. Aunque matiza que esa ideología "siempre estará ahí", con "unas épocas más pronunciadas que otras", el retorno de Donald Trump a la Presidencia en Estados Unidos, acompañado de Elon Musk y de su cruzada contra lo woke, entre otros acontecimientos, suponen una nueva amenaza.

La portavoz advierte que el patriarcado "no está desaparecido" y, ante ese escenario, el feminismo debe seguir velando para mantener sus derechos y avanzar hacia "una igualdad real y efectiva" en el día a día y en cualquier ámbito, como en los casos de acoso laboral, educativo o deportivo. "Cualquier institución debe tener unos protocolos de prevención, de detección y actuación. Lo más importante de estos protocolos es que hay que saberlos usar. No vale que estén escritos, ni que tal empresa o institución los tenga si cuando hay alarma o denuncia, no se sabe dónde está, cómo se ejecuta o cómo es el canal de denuncia", ha detallado González.

Reconocimientos

Cada 8 de marzo, la Red Feminista de Gran Canaria reconoce la labor de colectivos y personalidades tras la lectura de su manifiesto. Melody Suárez, una de las portavoces del colectivo, ha adelantado que el premio Berta Cáceres recae en la Asociación de las Mujeres por la Paz y en Solidaridad con Palestina, por su "defensa de los derechos fundamentales del pueblo palestino". Y el galardón Simón de Beauvoir reconoce los "más de 25 años de trayectoria" de Elena Suárez, coordinadora del servicio de atención a mujeres víctimas de violencia machista del 112.

"Queremos poner el foco en los premios positivos para no empañar la ideología y la intención de la Red Feminista, que es valorar y dar énfasis a la labor feminista de las compañeras", ha subrayado Suárez durante la rueda de prensa convocada este lunes en el Parque de San Telmo. Durante el próximo sábado, en la plaza de Santa Ana, también se darán a conocer los denominados premios Estropajo, que se otorgan a quienes tienen comportamientos machistas o actúan en contra de los derechos de las mujeres y de la igualdad, con tres categorías: esparto, brillo y verguilla.

Por ejemplo, el año pasado estos antipremios recayeron en el director de cine Armando Ravelo, "por aprovechar su posición como director de cine reconocido para acosar a mujeres"; en el Gobierno de Canarias "por los recortes presupuestarios en materia de igualdad y lucha contra la violencia machista" y en el Colegio de Arquitectos de Gran Canaria, por la invisibilización de las mujeres del sector durante un congreso.