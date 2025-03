El último aliento del invierno tiñe de blanco la cima de Tenerife y La Palma

El último aliento del invierno tiñe las cumbres de Tenerife y La Palma de blanco y descarga abundantes lluvias en toda la provincia occidental. Tras un fin de semana pasado por agua, los chubascos volvieron a protagonizar la jornada de ayer lunes en las islas de la provincia tinerfeña. Las lluvias han sido tan fuertes y persistentes en algunas horas del día que llegaron a inundar barrancos, rebosar alcantarillas e, incluso, anegar centros comerciales. También destacan las bajas temperaturas en las cimas de Tenerife y La Palma, con termómetros que rondaron o bajaron de los 0 grados (-1,6 en Izaña, -0,4 en el Roque de los Muchachos y +0,4 en las Cañadas del Teide).

Tenerife se despertaba con unos amplios claros que dejaron contemplar la imagen de un Teide nevado. Sin embargo, no recibió tantos copos como en la anterior de diciembre. Según David Suárez, delegado de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), en esta ocasión apenas se han acumulado 6 o 7 milímetros de nieve en las cumbres de Tenerife, frente a los 25 milímetros que se registraron a las puertas de la pasadas navidades. Hay que esperar no obstante a la actualización que se hará hoy pues ayer seguía nevando en lo más alto de la Isla.

Cierre de carreteras

Ante esta situación, el Cabildo de Tenerife ha decidido cerrar los accesos al Parque Nacional por la presencia de placas de hielo en la calzada. En concreto, se encuentran cerradas al tráfico la TF-24 (La Esperanza), TF-21 (La Orotava) y TF-38 (Chío), las tres entradas por el Área Metropolitana, el Norte y el Sur. Además, la TF-445 de Buenavista al Faro de Teno también se encuentra cerrada como medida preventiva. El cierre de las vías permanecerá vigente hasta que las condiciones sean seguras para la circulación.

La presidenta del Cabildo tinerfeño, Rosa Dávila, explicó que se tomó esta decisión después de ver que la previsión era que se mantuvieran las «lluvias intensas durante todo el día y la madrugada». La situación se reevaluará la mañana de hoy y la Corporación insular irá informando del estado de estos tres accesos, y en general de la red de carreteras de la Isla y de la situación del tiempo, a través de los perfiles oficiales de sus redes sociales.

Asimismo, como consecuencia del frío intenso y la nieve, anoche permanecían cerrados los siguientes senderos del Parque Nacional del Teide: el número 7, de Montaña Blanca al Pico, en concreto el tramo entre la cima de Montaña Blanca y el punto de contacto entre los senderos 7 y 11 del Mirador de La Fortaleza; el número 9, Teide-Pico Viejo-carretera TF-38, en concreto el tramo entre la confluencia de dicho sendero con el 38 (Cuevas Negras) hasta su contacto con el 12 (Mirador de Pico Viejo); así como en su totalidad el número 10, Telesforo Bravo; 11, Mirador de La Fortaleza; 12, Mirador de Pico Viejo; 23, Regatones Negros; y 28, Chafarí.

Senderos y pistas forestales

El Cabildo tinerfeño prohíbe asimismo la circulación y acceso a las pistas forestales y senderos que siguen afectados por el incendio forestal de 2023, ya que persiste un elevado riesgo de desprendimientos, a lo que se suma la prohibición de acceso y circulación por el mismo motivo en las siguientes vías: Pista del Lomo Atravesado, en el tramo desde la carretera TF-24 hasta el GR-131; la pista de Siete Fuentes; el Camino a Candelaria (tramo de Aguamansa a la Crucita) desde el GR-131 hasta la TF-24; y la pista del PK-29, en el tramo desde la carretera TF-21 hasta la Piedra de los Pastores.

También nevó en las cumbres de la Isla Bonita, donde se acumularon hasta 20 litros por metro cuadrado de nieve, dejando una cima tan blanca como las calles de Santa Cruz, aunque en este último caso fue por el paso de los Indianos y la acción de los polvos talco. Precisamente esta fiesta carnavalera tan peculiar se pudo desarrollar sin problemas por el buen tiempo que hizo en la capital palmera.

Pese a que el día amaneció despejado, a medida que avanzaba se iba encapotando y llenando de nubarrones. La Palma fue la isla de la provincia más afectada por las copiosas lluvias. San Andrés y Sauces llegó a registrar 24,6 litros por metro cuadrado, convirtiéndose en la segunda estación más lluviosa de Canarias. En Tenerife, la zona entre los municipios de Arico y Güímar fue la más afectada por las precipitaciones, con más de 16,8 y 11,4 litros, respectivamente. En la isla de El Hierro, las principales precipitaciones se localizaron en el municipio de El Pinar, con 20,2 litros por metro cuadrado.

La mayor parte de los chubascos cayeron en apenas dos horas. Entre las 13:00 y las 14:00 se registraron acumulaciones horarias de hasta 9 litros por metro cuadrado, una situación que, según el meteorólogo de la Aemet, tiene que ver con «las pequeñas células convectivas que van y vienen de un lado a otro de las Islas generando fuertes pero muy localizadas tormentas».

Las fuertes lluvias provocaron distintas incidencias en las Islas, en especial en el municipio de La Laguna y la parte alta de Santa Cruz de Tenerife. Bomberos de Tenerife con base en La Laguna fueron activados sobre las 13:00 horas para achicar dos domicilios que se vieron afectados por el desbordamiento de imbornales en el barrio de Geneto. También en el municipio de La Laguna se intervino en otras dos viviendas anegadas del Camino La Hornera. Además, se produjeron dos caídas en la vía pública (calle El Juego y avenida Los Menceyes) y se tuvo que intervenir por el desborde de alcantarillas en zonas de Los Baldíos, Los Andenes y Las Chumberas. Los chaparrones, algunos de cierta intensidad, provocaron por otro lado desperfectos en el pavimento en la calle Tijarafe.

Achique de agua en el Sur

Ya en el sur de Tenerife, sobre las 12:50 horas, bomberos del parque de Güímar y de Santa Cruz intervinieron en el achique de agua del aparcamiento de un supermercado en el Polígono Industrial de Güímar. En el servicio hubo que utilizar motobombas. También intervino la Policía Local de la localidad güimarera. Decenas de clientes tuvieron que esperar en el supermercado a que se retirase el agua del parking y un camión que se había quedado atravesado en la entrada para poder marcharse con sus vehículos.

Las lluvias persisitirán hoy especialmente en las vertiente norte de las Islas, donde la Aemet mantiene el aviso amarillo por lluvias. Sin embargo, los nubarrones negros se irán disipando en las jornadas de mañana miércoles y el jueves que, como explica David Suárez: «Serán de transición».

Las temperaturas podrán ascender estos días y se abrirán amplios claros, pero la situación no durará mucho. Ya llegado el viernes, la Aemet no descarta volver a activar los avisos por lluvias: «Una borrasca se va a situar al noroeste de Galicia y a Canarias llegará un frente», revela Suárez. Las lluvias, sin embargo, serán menos abundantes de lo que lo han sido este fin de semana. Los modelos nos muestran que la borrasca no bajará demasiado en latitud, así que no afectará tanto a Canarias como se pensó en un primer instante».