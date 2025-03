Canarias inaugura el primer hospital de día para trastornos de la conducta alimentaria

Canarias ha dado un paso más en la mejora de la atención a las personas con trastornos de la conducta alimentaria (TCA), con la puesta en marcha del primer hospital de día en las islas. Se trata de un servicio de carácter provincial, que arranca con capacidad para atender a 20 pacientes y que complementa la atención de la unidad de ingreso para los TCA inaugurada en junio de 2024 en el hospital polivalente anexo al Hospital Juan Carlos I, adscrito al Hospital Universitario Doctor Negrín. Ambos recursos forman parte de la hoja de ruta de la Consejería de Sanidad para mejorar la atención a esta patología, ya que hasta ahora, sólo se contaba con una unidad de hospitalización específica en el Hospital Universitario de Tenerife (HUC). Así lo indicó ayer la consejera de Sanidad del Gobierno de Canarias, Esther Monzón, durante su visita al nuevo dispositivo sanitario, puesto en marcha hace apenas 15 días, acompañada por el director general de Salud Mental y Adicciones del SCS, Fernando Gómez-Pamo, el gerente del Hospital Universitario de Gran Canaria Doctor Negrín, Miguel Ángel Ponce, y el jefe de servicio de Psiquiatría de la Gerencia del Negrín, José Luis Hernández Fleta.

Atención

"Este hospital de día va a suponer un antes y un después en la atención a determinados trastornos psiquiátricos como pueden ser los de la conducta alimentaria. Facilitan el tratamiento intensivo de las personas con TCA sin desvincular al paciente de su entorno sociofamiliar, contribuyen a reducir el tiempo y número de hospitalizaciones a tiempo completo y ofrecen un entorno propicio para intervenciones grupales y familiares”, indicó la consejera, destacando su papel para completar los dispositivos puestos en marcha en el Juan Carlos I para atender estas patologías.

Monzón reiteró su compromiso de seguir avanzando en el objetivo de priorizar los recursos dirigidos a la salud mental, anunciando que también tienen previsto antes de que finalice el año, abrir otro hospital de día siguiendo este modelo en el HUC, en Santa Cruz de Tenerife. “El objetivo de este gobierno es seguir acercando el servicio al paciente y no al contrario como se producía hasta hace bien poco, y por lo tanto sí que tendríamos en un futuro previsto abrir otros centros especializados”, anunció en referencia a otras islas, al tiempo que puso en valor el apoyo de las asociaciones como Gull Lasègue en Canarias o Alabente en Tenerife que prestan también un servicio en centro de día a sus pacientes y “siguen siendo un factor fundamental para el tratamiento de estas pacientes”.

Objetivos

Entre los objetivos del Hospital de Día para persona con TCA está la normalización de los hábitos alimentarios siguiendo un plan de nutrición equilibrado; disminuir los temores fóbicos a las comidas o a tener un índice de masa corporal dentro de límites saludables; ayudar a los pacientes a controlar los atracones, tanto impulsivos como planificados y a eliminar las conductas purgativas o compensatorias y las autolesivas y dar asistencia a estos pacientes para emplear procedimientos aceptables y saludables para mantener su peso estable dentro de límites de normalidad clínica, entre otros.

“Es el lugar donde damos servicio en régimen de hospital de día a personas con trastornos de la alimentación que, aún estando graves, no lo están tanto como para estar ingresadas. De hecho hemos podido dar el alta de alguna paciente estos días para poder seguir el trabajo aquí en Hospital de Día, y a la inversa, hay pacientes que pueden empezar a ser tratados aquí, pero si el pronóstico es grave, ingresarán en la unidad de agudos. Es decir, hay una interrelación muy importante entre la planta de hospitalización de 24 horas que ya abrimos en junio del año pasado y el trabajo que aquí se hace, desde las 8.00 hasta las 15.00 horas, donde las pacientes hacen aquí el almuerzo, trabajo psicoterapeútico, ocupacional y el trabajo con familias, todo lo que tiene que ver con la operación y la rehabilitación de trastornos tan graves como es este”, apuntó el doctor Hernández Fleta.

El jefe de Psiquiatría agradeció a la Consejería de Sanidad su apuesta por mejorar la atención a los TCA a través de los medios que se vienen habilitando desde el pasado año en el hospital polivalente anexo al Hospital Juan Carlos para atender a las pacientes de Gran Canaria, Fuerteventura y Lanzarote. “Hasta hace no mucho tiempo, poco más de un año, a las pacientes más graves, como no teníamos medios, las mandábamos fuera, a centros especializados en Madrid, en Cataluña, en Sevilla, con una trayectoria y una experiencia importante en este tema. Pero nos dimos cuenta de que eso era muy caro, y además no resolvía el problema, ni muchísimo menos, sino por el contrario, desubicaba a las pacientes y les alejaba de sus familias. Bueno, pues hoy contamos con un centro específico, me gustaría presumir que de alto nivel, y ya no tenemos nada que envidiar ni en estructura ni en el personal cualificado a ningún otro centro de los que hay en España en este momento”.

Estancias

El Hospital de Día para personas con trastornos de la conducta alimentaria está preparado para acoger tanto intervenciones individuales como sesiones en grupo de pacientes y sus familiares y de grupos multi familiares. Cuenta con dos salas comunes: una destinada a comedor y a terapias de grupo y otra sala de estar para pacientes, zona de reposo tras las comidas, ocio y actividades de Terapia Ocupacional; también hay dos despachos para atención individual y a pacientes con sus familias, así como aseos.

Plantilla

La plantilla que atiende a este nuevo servicio está compuesta por once profesionales, entre especialistas en Endocrinología, Psiquiatría, Psicología Clínica, Enfermería, técnico de Cuidados Auxiliares de Enfermería (TCAE), Terapeuta Ocupacional y Auxiliar Administrativo. La completan un médico interno residente en Psiquiatría y una enfermera interna residente en Salud Mental.

Hospitalización 24 horas

Por su pare, la Unidad de hospitalización de los TCA de Gran Canaria, puesta en marcha en junio de 2024, cuenta con dos despachos de atención clínica, comedor, sala de reuniones, sala de terapia grupal, ocho camas de ingreso, distribuidas en cuatro habitaciones dobles con baño, control de Enfermería y áreas de administración y de servicio. En estos casi nueve meses se han atendido a 17 pacientes -16 mujeres y un hombre-, de las que nueve ya han sido dadas de alta y ocho permanecen en ingreso.