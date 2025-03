La asociación de mujeres que defiende a Palestina desde Canarias

María Rosa Halaby fue a Palestina en 2004 para reencontrarse con sus raíces. Su familia fue expulsada de Jerusalén tras la Nakba -catástrofe en árabe- de 1948, cuando se produjo un éxodo masivo de la población de esta tierra que, a día de hoy, sigue siendo un escenario de conflicto y disputas en el que se juegan intereses globales.

Este viaje dejó una huella en el interior de Halaby que con el tiempo se transformó en la Asociación Mujeres por la Paz y Acción Solidaria con Palestina, grupo del que es presidenta y que este sábado 8 de marzo, con motivo del Día Internacional de la Mujer, será reconocido con el premio Berta Cáceres que otorga la Red Feminista de Gran Canaria. «Ya recibimos el premio hace un montón de años, cuando casi nadie iba a las manifestaciones y teníamos que organizar cosas para animar la cuestión, cuando el premio era, con mucho orgullo, un trozo de papel», recuerda la activista.

Este segundo reconocimiento llega ahora después de casi 20 años de trayectoria, periodo en el que su labor principal ha consistido en concienciar a la población canaria sobre lo que ocurre en este territorio de Oriente Próximo que aparece y reaparece del campo de visión de la sociedad en base a los designios de la actualidad imperante.

«Asociaciones vecinales y culturales, bibliotecas y centros escolares de Primaria, Secundaria, Bachillerato y Universidad han sido lugares de visita habituales y damos las gracias al profesorado, compañeros y compañeras docentes que se implican ayudando a conocer, aprender y despertar conciencia ante la realidad del mundo», agradece Halaby.

En relación a la situación actual, la activista lo tiene claro: «Las cosas no empezaron el 7 de octubre», expresa haciendo alusión al inicio del conflicto armado en la Franja de Gaza que se activó a raíz del ataque de Hamás contra Israel a casi finales de 2023. «Quien se quede con esa foto fija, es que no entiende nada. ¿Qué ha pasado en estos más de 70 años? Que no se le ha dado importancia. La impunidad crea monstruos y los gobiernos israelíes ahora mismo lo son», defiende.

Un año y medio después, cuando casi 50.000 palestinos han perdido la vida por los ataques israelíes, los ecos de esta guerra con claros tintes de genocidio ya apenas resuenan. «Es normal que la gente vaya colocando las noticias que dejan de serlo tanto en un rincón. Y esto es lo que pasa, que llevamos muchos meses con muchas cosas. Y no siempre todo el mundo puede a todo. Aparte del cansancio, se coloca en el conocimiento como algo que pasa y ya está. Es lo que ha ocurrido con Palestina», añade haciendo alusión a la normalización de la violencia, la muerte y la destrucción por parte del mundo y de la comunidad internacional con respecto al pueblo palestino.

«Hace 20 años, la realidad de Palestina era prácticamente desconocida para una gran parte de la sociedad canaria; en el presente sólo se puede desconocer por voluntad propia», reflexiona.

Contar, contar y contar

En esta línea, iniciativas como Comprender Palestina, son necesarias en una sociedad que cada vez tiende más al individualismo y al olvido, que es capaz de hacer scroll sobre las imágenes de gente que día tras día lo pierde todo bajo las bombas. La asociación también ha llevado a cabo diversos encuentros interculturales así como la organización de tres jornadas de cine sobre Palestina, todo ello a la vez que han mantenido un convenio de colaboración con la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Medio (UNRWA, por sus siglas en inglés) que les ha permitido conocer el contexto de la población refugiada de esta tierra.

Volviendo a su viaje de 2004, Halaby recuerda como «conocer ciudades y aldeas palestinas en contacto directo con los habitantes, que asumen su vida como pura resistencia, significa respirar el dolor de la realidad diaria unido a la tenacidad de la permanencia». Fue esta realidad, la de «la dureza de aquel presente de puestos de control, muros y vallas» la que le permitió hacerse una idea «del terrible proyecto que se anunciaba para el futuro que vivimos hoy».

«Escuchar una y otra vez el ruego de que, por favor, contáramos a la vuelta lo que habíamos visto, se convirtió primero en una promesa y, más tarde, en una práctica de compromiso grupal. Y así se inició la tarea», rememora haciendo alusión a los inicios de la asociación que se incluye dentro de la Plataforma Canarias por Palestina.

A finales de marzo, con motivo del Día de la Tierra Palestina, tendrá lugar en el patio del Cabildo la presentación del segundo libro de Palestina en Canarias que, de la mano de la asociación que preside Halaby, recoge las historias de la diáspora de este pueblo que llegó a Canarias en el siglo XX huyendo de la ocupación israelí. Desde el río hasta el mar, para que nadie deje de recordar.