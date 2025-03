"Ojalá seamos más": mujeres conductoras de Las Palmas de Gran Canaria narran su experiencia como profesionales

Mujeres conductoras de Las Palmas de Gran Canaria narran, a través de un vídeo publicado en redes sociales, su experiencia como profesionales en un sector en el que, mayoritariamente, trabajan hombres.

Tres testimonios diferentes que comparten un mismo sentimiento: la pasión por el trabajo que desempeñan. Desde situaciones anecdóticas hasta felicitaciones de clientes. Las tres mujeres tienen una gran historia que contar.

Tres relatos y una misma pasión

Graciela es bombera del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canarias y asegura que es "la única mujer del cuerpo". Hace casi tres años que comenzó su andadura como bombera del Consistorio y ha sido "una experiencia maravillosa".

Asimismo, agrega que ha vivido numerosas anécdotas: "Un día estaba conduciendo y me paré en un semáforo. Al lado había un coche de la Policía Local y el copiloto me miró sorprendido. Era la primera vez que veía a una mujer bombera, pero ojalá seamos más".

Más de 20 años en el sector

"Desde hace 20 años soy conductora de taxi y desde hace más de 40 me dedico a la conducción", explica otra de las mujeres que aparece en la pieza audiovisual. Ha conducido taxis y guaguas y sus experiencias han sido gratas: "Siempre me han felicitado por mi trabajo. Me encanta conducir, me lo paso bien y estoy muy orgullosa".

A las dos historias anteriores se añade la de Carolina, que conduce las guaguas turísticas de Las Palmas de Gran Canaria. "Nos encontramos una variedad de situaciones en la calle, pero la mayoría de los clientes se bajan conformes con la conducción", expone.

Concluye, de manera anecdótica, que un día un turista de Finlandia le dijo que "si faltaba trabajo en las Islas fuese hasta Finlandia porque conducía muy bien".