La suerte mira a Canarias: reparten 91.000 euros en Gran Canaria y Fuerteventura

El Super Once ha repartido en el sorteo del 6 de marzo 50.000 euros en un boleto del 5º sorteo, en Morro Jable (Fuerteventura), el 5 de marzo el Cupón Diario de la ONCE reparte 35.000 euros en un cupón premiado en Maspalomas y los días 1 y 4 de marzo, reparte 3.000 euros cada uno, en dos boletos de Mi Día, en la zona de Ciudad Alta de Las Palmas de Gran Canaria, lo que totalizan 91.000 euros en los primeros días del mes de marzo.

José Manuel García, fue el encargado de repartir los 50.000 euros del super Once, en su punto de venta en la calle Timón, 7 de Morro Jable – Pájara. El agente vendedor Juan Francisco Benítez repartió 35.000 euros en un cupón Diario de la ONCE en su punto de venta en la Avda. del Castillo, 1 (Cooperativa de taxis) de Maspalomas – San Bartolomé de Tirajana.

José Mecías Zamora repartió 3.000 euros en un boleto de Mi Día, en su zona de venta en la entrada superior y en el Stand del Centro Comercial La Ballena. Y la agente vendedora Carolina Ramos también repartió 3.000 euros en un boleto de Mi Día, en su zona de venta en Miller y en la entrada superior del Centro Comercial La Ballena.

Super Once es un producto formado por una matriz de 80 números, numerados del 1 al 80, y consiste en elegir entre 5 y 11 números de la matriz siendo su orden indiferente. Previa celebración de un sorteo se obtendrá una combinación ganadora formada por 20 números de los 80. Los sorteos de Super Once se celebran todos los días. Es un juego dinámico en el que se pueden ganar hasta 10 millones de euros. Un producto de juego activo, que ofrecer más opciones que los juegos activos de lotería estándar, ya que existen muchas formas de jugar, lo que lo convierte en diferente, con muchas probabilidades de ganar, pues con el Super Once el cliente decide cómo quiere jugar.

Premios

El Cupón Diario de la ONCE pone en juego un premio de 500.000 euros al número más la serie, y 49 premios de 35.000 euros a las cinco cifras del número premiado. Además: 450 premios de 250 euros a las cuatro primeras cifras y otros 450 premios a las cuatro últimas; 9.000 premios de 25 euros en el caso de tres últimas o tres primeras; y lo mismo para las dos primeras y últimas (6 euros), y reintegro de 2 euros a la primera o la última cifra del número premiado.

‘Mi día’ de la ONCE consiste en un juego en el que hay que elegir una fecha de entre las 36.525 fechas comprendidas en un periodo de 100 años. El periodo válido de fechas para un sorteo es el constituido por la fecha del vigesimoprimer día posterior a dicho sorteo y las 36.524 fechas anteriores.

Además, cada fecha llevará asignado automáticamente un Número de la Suerte comprendido entre el 1 y el 11. El importe por fecha es de 1 euro. ‘Mi día’ de la ONCE celebra sorteos todos los días.