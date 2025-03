Sebastián López: «Vamos a crear ciencia a medida de las necesidades empresariales»

¿Cómo se va a impulsar la investigación de excelencia en la ULPGC y qué mecanismos se van a adoptar para mantener y atraer el talento?

Este es un ámbito que para nosotros es importantísimo, el del talento científico, el talento investigador que, además, asegure el correcto relevo generacional en la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, es decir, tener la cantera de los nuevos investigadores. En ese sentido, vamos a aumentar significativamente el número de contratos predoctorales y posdoctorales que ofrecemos a través de convocatorias propias en la ULPGC. Asimismo, vamos a seguir apostando por un programa que ya pusimos en marcha en la legislatura pasada que es el de proyectos precompetitivos dirigido a pequeños proyectos de investigación que sirven como un primer proyecto para que los investigadores más jóvenes sean por primera vez investigadores principales, y así también impulsar que los investigadores postdoctorales puedan obtener la acreditación que les permite estabilizarse dentro de la universidad.

En las pasadas elecciones, anunciaron la creación de un plan integral de apoyo a los investigadores e investigadoras, jóvenes y senior, para avanzar en la captación de proyectos competitivos. ¿Qué pasos se van a dar en esta dirección?

Vamos a crear unidades de excelencia, mediante la aglutinación de investigadores de muy alto nivel de la ULPGC, o incluso mediante la creación de institutos mixtos, de hecho ya estamos trabajando en uno con la Universidad de la Laguna, porque es lo que nos permite ir a determinadas convocatorias a las cuales es imposible ir si no tienes los garantes de excelencia científica. Estamos hablando de convocatorias como las unidades de excelencia María de Maeztu o Severo Ochoa, en las que la ULPGC no cuenta actualmente con ninguna.

El equipamiento científico técnico juega también un papel vital en esa apuesta por la excelencia y la competitividad, ¿Cuál es la hoja de ruta en este sentido?

Nuestro equipamiento científico técnico es un componente fundamental de muchas áreas de investigación, y estamos trabajando en un plan que incluye tanto la adquisición, como la reparación y el mantenimiento, un plan muy ambicioso, que se va a poner por primera vez en marcha en la ULPGC, con una aportación bastante importante. Además, queremos que ese equipamiento científico no se quede dentro exclusivamente de un laboratorio de investigación, sino que una vez que hemos hecho un plan de adquisición, reparación y mantenimiento, se conviertan en servicios científicos y por lo tanto, de esa infraestructura científico-técnica de última generación se puedan beneficiar otros investigadores de la ULPGC, así como investigadores de otras instituciones, empresas y la sociedad en general. Por tanto, insisto, hay un plan para poner nuestro equipamiento científico a la vanguardia y convertirlo en servicios científicos para que se pueda beneficiar toda la sociedad.

¿Qué mecanismos contempla para incrementar la divulgación científica y elevar esa conexión con la sociedad?

Vamos a seguir apostando por un programa que ya es conocido que se llama Cientifícate, soportado por la ayuda del Cabildo de Gran Canaria, que está centrado, si bien no en exclusiva, en el público en edad infantil y juvenil, es decir, los menores de 18 años, porque eso nos parece la mejor manera para fomentar las vocaciones científicas del mañana. La idea es comunicar, no solo a estos chicos y chicas, sino a la sociedad en general, algo que se dice de manera muy sencilla y que los que entendemos de investigación lo tenemos muy claro, pero que quizás a lo mejor en la sociedad hay que seguir trabajando en este tema. Y es que la investigación claramente mejora nuestras vidas, es decir, que lo que se investiga tiene un impacto sobre nuestra vida, sobre nuestra economía, sobre nuestra sociedad. Asimismo también dentro de la parte de divulgación científica vamos a implantar una nueva iniciativa que son las excursiones científicas. Vamos a ir a un sitio fuera de la universidad y sobre ese terreno, determinados grupo de investigación nos explican qué investigaciones han aplicado sobre esa parte de la isla, por ejemplo. Con lo cual es una manera de ver también cómo impacta nuestra investigación en nuestros días.

¿Qué retos se han marcado en transferencia de conocimiento?

Evidentemente, la transferencia de conocimiento es una labor fundamental de la Universidad, se considera su tercera misión, junto con la docencia y la investigación, y es la que conecta la investigación con las necesidades de la sociedad, del sector público y del privado. Ahí es importante para nosotros seguir con diferentes iniciativas que hemos puesto en marcha para conectar nuestra investigación con las necesidades de las empresas canarias, y vamos a apostar por el proyecto Innovamos, en el cual va a haber un programa de desarrollo de prototipos a medida de las necesidades empresariales, es decir, se trata de que en determinadas jornadas las empresas nos digan: «Oye, esta investigación que tienes y que está en una fase muy temprana, me interesa mucho, desarróllenla un poco más y vemos si la podemos transferir a la empresa». También me preocupa mucho dentro de la transferencia de conocimiento el poder «internacionalizar» nuestras tecnologías, es decir, que evidentemente el camino preferente tiene que ser la transferencia de conocimiento hacia las empresas privadas canarias del sector pero, ¿qué ocurre?, que hay determinadas tecnologías que por los motivos que sean, no tienen cabida en el tejido productivo canario, pero sí pueden ser transferidas al tejido productivo en Península o al tejido productivo en Europa, Estados Unidos o Asia. Por tanto, trabajamos en el objetivo de encontrar esos canales para que nuestras tecnologías sean visibles más allá de nuestras fronteras y que se puedan transferir a otras potenciales empresas privadas fuera de las islas, si bien, insisto, vamos a seguir apostando por las empresas canarias. Y también dentro de la transferencia vamos a trabajar mucho más, algo que quizás no me dio tanto tiempo en la legislatura anterior, que es la transferencia de conocimiento hacia el sector público. Vamos a tener foros de encuentro, -de hecho ya lo empezamos a hablar con el Cabildo-, entre la Universidad y el sector público para que desde las diferentes administraciones nos digan qué necesitan de nosotros y poder satisfacerlo. En ese sentido, por ejemplo, hay diferentes ranking que nos muestran como somos una de las universidades de España que sus investigaciones tienen más impacto en políticas públicas. Tenemos que seguir por ese camino.

¿Podemos decir entonces que la investigación que se desarrolla en la ULPGC está en sintonía con lo que demanda el tejido productivo en Canarias?

Si. En la legislatura anterior trabajamos intensamente en eso, es decir, ya nosotros tenemos un catálogo de tecnologías que le ofertamos al tejido productivo y son frecuentes los encuentros entre empresas y grupos de investigación a partir de los cuales se produce ese match, yo tengo esta investigación, tú tienes estas necesidades, ¿cómo podemos adaptar esto que yo tengo para cubrir unas necesidades tuyas? Ya de hecho se están haciendo contratos de transferencia de tecnología con empresas canarias potentes y que han surgido de este tipo de encuentros. El canal ese siempre es mejorable, pero yo creo que está bien engrasado con las diferentes empresas para dotarlas de soluciones.

¿Hacia dónde camina la ULPGC en el ámbito del emprendimiento?

El emprendimiento, sobre todo el científico, es una magnífica manera de hacer transferencia de conocimiento, porque más que transferirlo a un tercero, lo que hace es que se crea una empresa a partir de la propia universidad que es la que comercializa o la que explota un determinado resultado de investigación. Ahí vamos a seguir apostando por nuestro programa spinOn by ULPGC, para la creación de spin-off. Además, ya estamos trabajando e ideando con diferentes actores en un programa similar, pero para la creación y consolidación de startup. Para mí el gran objetivo es que la comunidad universitaria en general entienda que esta es una Universidad emprendedora y que crear una empresa es fácil, es cotidiano, tienes los mecanismos, y en ese sentido, vamos a poner un punto de información y asesoramiento para los estudiantes en el campus, con una zona de dinamización, talleres y diferentes actividades que fomenten eso, que esta universidad sea una universidad auténticamente emprendedora y que sea una fábrica tanto de startups como de spin-off.

¿Van a seguir creciendo en el desarrollo de patentes?

En primer lugar hay que decir que el apoyo del Cabildo de Gran Canaria para crecer en este ámbito ha sido fundamental, sin él no hubiéramos podido hacer nada porque patentar y mantener las patentes no es barato. Vamos a trabajar mucho más intensamente en esta legislatura con aquellas personas que han patentado ideas para que esa patente sea el germen de una spin-off, porque las empresas que nacen de una patente automáticamente en fondos de inversión multiplican su valor por un factor muy alto, es evidente, porque si tienes una patente tú solo puedes desarrollar esa idea. Y también está relacionado con nuestro objetivo de internacionalización de tecnologías para transferirlas al mundo, creo que debemos hacer un esfuerzo para que nuestras patentes, una vez correctamente protegidas, se produzca la explotación comercial, bien sea a través de una empresa propia por la creación de spin-off o para que la explote un tercero con determinados acuerdos. Por lo tanto, el gran objetivo que me planteo con el tema de las patentes, tras haber crecido en cuanto al número, es que ya estamos en predisposición de pasar a la siguiente fase que es lograr a través de empresas propias o de terceros una explotación comercial de esa patente mucho mayor. Es algo en lo que ya estamos empezando a tener resultados, pero creo que hay mucho margen de mejora. Y llegados a este punto me gustaría decir que, para fomentar la investigación y la transferencia de conocimiento y el emprendimiento, los recursos económicos son fundamentales, por lo que quiero dar las gracias al Cabildo de Gran Canaria, también al Gobierno de Canarias a través de la Agencia Canaria de Investigación, innovación y Sociedad de Información (Aciisi) de la Consejería de Universidades, al Banco Santander por sus ayudas predoctorales y postdoctorales, y por supuesto al Consejo Social de la ULPGC que contribuye a que avancemos en emprendimiento. Estos son nuestros principales organismos subvencionadores, sin los cuales ya podemos tener ideas muy brillantes, pero sin recursos económicos para impulsarlos es mucho más difícil.

¿Existe preocupación en algunas áreas de investigación por el envejecimiento de sus plantillas?

Mi objetivo como vicerrector de investigación es empezar a llenar la Universidad de personas que se formen con una tesis doctoral, con una etapa postdoctoral y que hagan currículum científico, de forma que estén preparados para cuando salgan plazas, tengan un currículum investigador brillante, que venga soportado por proyectos de investigación. Por lo tanto, hay una preocupación, eso es evidente, y lo que estamos haciendo desde el Vicerrectorado es fomentar al máximo, y casi que te diría que como nunca, las convocatorias predoctorales y postdoctorales propias para precisamente asegurar ese relevo generacional

¿Ha tocado techo la ULPGC en cuanto a la creación de nuevos institutos de investigación o se prevé nuevas incorporaciones?

Ahora mismo tenemos pendiente de aprobación por parte del Consejo de Gobierno un nuevo instituto de investigación en el área de Análisis económico. No obstante, yo creo sinceramente que tenemos que repensar en el sentido de que las nuevas creaciones de instituto o agrupaciones científicas tienen que venir muy comandadas por aglutinar la excelencia, probablemente de manera incluso interdisciplinar, para que esa aglutinación después me permita competir por fondos por los cuales actualmente no soy capaz de competir. Esa es la clave. No sé si institutos o agrupaciones de investigación de otro estilo pero, insisto, ya sea exclusivamente de investigadores de la universidad o con investigadores de otras universidades, evidentemente la primera que se me viene a la cabeza es la Universidad de La Laguna con la cual estamos trabajando por temas de cercanía, porque al fin y al cabo salimos ganando todos y debemos pensar que en las nuevas agrupaciones que surjan, sean las que sean, tienen que ser con el objetivo claro, desde el principio, de poder captar en un horizonte corto de tiempo esa financiación a la cual ahora mismo no estamos pudiendo llegar.