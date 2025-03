La ULPGC da visibilidad al legado cultural de María Dolores de la Fe

La Universidad de las Palmas de Gran Canaria, a través de la Biblioteca Universitaria, ha dado un paso más en su objetivo de preservar y difundir el patrimonio cultural de Canarias, con la presentación del fondo documental personal de María Dolores de la Fe. Esta acción, que se enmarca dentro de la celebración del Día Internacional de la Mujer, está encaminada a dar visibilidad al legado de la escritora y periodista canaria, a través de una colección de sus textos, muchos inéditos, correspondencia, fotografías, borradores... que podrá ser consultada en el portal Memoria digital de Canarias (mdC) al que se integra, en un primer momento, con 1.131 documentos personales y profesionales. Así lo indicó ayer la directora de la Biblioteca Universitaria, María del Carmen Martín Marichal durante el acto de presentación de la nueva colección, en el que estuvo acompañada por el rector de la ULPGC Lluis Serra Majem, y una de las hijas de la autora, Cristina González de la Fe.

Fondos

«Incluye mucha correspondencia que intercambió con personalidades de la época con las que colaboraba a nivel creativo, como por ejemplo Carmen Laforet, Camilo José Cela, Pino Ojeda, Agustín Millares, Gloria Fuertes o Pedro Lezcano». También se incluyen textos inéditos, notas manuscritas o escritas a máquina, fotografías de su vida, tanto social como familiar, de viajes, etcétera. «Es una colección que va a contribuir a que la investigación sobre la literatura canaria, en concreto la literatura centrada en mujeres, pueda ser más conocida, de ahí que hayamos querido que esta presentación se convierta en el acto central de las actividades que la Biblioteca Universitaria ha organizado para celebrar el Día Internacional de la Mujer».

El portal reúne de momento 1.135 documentos y la descripción de los mismos, del archivo personal de María Dolores de la Fe ( Las Palmas de Gran Canaria, 1921-2012), donado por su familia en 2019, actualmente depositado en el Archivo de la ULPGC, y el objetivo es seguir digitalizando y describiendo el resto.

Vínculo con la ULPGC

Cristina González de la Fe, en representación de toda la familia, agradeció la importante labor de recopilación y digitalización de los documentos de la escritora para poner en marcha este nuevo portal, «que a toda nuestra familia le hace especial ilusión» porque su madre siempre mantuvo un vínculo muy fuerte con la ULPGC, apoyando su creación en las manifestaciones que se organizaron, hasta, incluso, siendo una de sus estudiantes de los cursos de Peritia et Doctrina. «Sabíamos de los libros que había editado, de sus artículos que íbamos viendo publicados, los premios que ganó, pero no sabíamos que mi madre había dejado tanta obra inédita. Nos pareció que esa obra había que darla a conocer porque María Dolores sigue siendo muy actual, tiene mucho que decir y merece la pena ser conocida y difundida».

Su bibliografía se inicia en el año 1972 con la publicación de su novela Happenings para Jacobs, aunque dos años antes publicó Tres veces menguado, una revista de poesía y crítica. Y así llegó a publicar hasta una decena de títulos. Entre sus reconocimientos destaca el de Hija Predilecta de Las Palmas de Gran Canaria, a título póstumo, en 2021. Fue miembro de la Sociedad Científica El Museo Canario y la primera mujer de la Orden del Cachorro Canario.

Talante

«Su obra está cargada de buen humor, igual que ella, pero no es una escritora que se la pueda calificar como de humorista solamente, ni tampoco de costumbrista, por más que las costumbres de la gente y los cambios de las costumbres siempre le llamaron mucho la atención y se ocupó de ellos de ellas muchos de sus artículos. María Dolores es más compleja, aunque parezca más sencilla. Y debajo de esos sencillos artículos de periódico, hay muchísimos asuntos de más calado, están las relaciones humanas, el amor, la muerte, el lenguaje y el habla, la condición femenina, la desigualdad de la mujer, las injusticias, la forma de pensar», subrayó Cristina González de la Fe, quien destacó que en sus artículos y en sus novelas «se narra con frecuencia cómo eran las cosas antes y cómo eran en el ahora de ella cuando los escribió, al tiempo que ella opina y ironiza sobre los cambios en los usos, costumbres y mentalidades de la vida social de Las Palmas de Gran Canaria. Ella ni enjuicia ni valora desde ópticas ideológicas, moralistas, religiosas, sino que utiliza una ironía bien intencionada, tira alguna puntita cuando hace falta, pero nunca es ofensiva, agresiva. Hace costar siempre desde su particular óptica, centrada en familiaridad, cercanía, cariño y ganas de hacer reír o si no, por lo menos sonreír», concluyó la hija de la escritora y periodista canaria.

«Con este fondo rendimos homenaje a esta destacada figura, pero también contribuimos a visibilizar el legado de una mujer pionera en el ámbito periodístico -colaboró con distintos medios de comunicación como Falange, El Eco de Canarias, Diario de Las Palmas, La Provincia, La Vanguardia...-, y literario de nuestra isla, cuyo legado ponemos a disposición de toda la sociedad, con acceso libre y gratuito», concluyó Lluis Serra, al tiempo que ofreció a la familia de la autora, el Servicio de Publicaciones de la ULPGC para ùblicar la obra inédita de María Dolores de la Fe.