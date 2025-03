ERIC F. SÁIZ | CONSULTOR FINANCIERO

En marzo de 2020 estudiaba un Erasmus en Estambul (Turquía)

"Lo que más me preocupaba era el cierre de fronteras"

Eric es un consultor financiero de 27 años al que hace cinco, cuando tenía 22, el confinamiento por covid le sorprendió en Estambul (Turquía), mientras cursaba su último año universitario como estudiante erasmus. "A mí sobre todo lo que más me rondaba la cabeza era el cierre de fronteras. Mi duda era: ¿Me voy o qué hago? Con el contacto permanente que tenía con mi familia me dijeron: ‘mejor vente’". Sus padres abonaron hasta dos billetes de avión de regreso que nunca salieron. A la tercera hubo suerte: "Pude coger uno que me trajo a España con escala en Bielorrusia".

El encierro turco no fue muy diferente al de otros países. "Te aburres, y en mi caso tenía trastorno del sueño, me dormía a las 6 de la tarde. Lo que me preocupaba eran las consecuencias de no confinarme o de que no se confinase mi compañero, o sea, contagiarme. Para ir a la universidad tenía que coger dos autobuses, tardaba casi una hora en autobuses que eran un foco de contagio, petados de gente [...]. A la universidad de Estambul le pilló por sorpresa todo esto, no tenía una estructura creada para poder impartir clases online. Yo veía que se me pasaba el tiempo y que ya íbamos por más de medio cuatrimestre". El último tramo del curso lo acabó en España.

Tu navegador no soporta el elemento de video.

"Cuando llegué a Bielorrusia nos recibieron militares con metralletas"

La familia, en cuarentena rigurosa e invadida a todas horas por partes de bajas, comparecencias institucionales y el número de muertos al alza, activó las alarmas en cuanto conoció por los medios de comunicación que algunos comercios en Turquía estaban siendo pasto de los saqueos.

Con España en cuarentena y el virus vagando por toda Europa, "cuando llegué a Bielorrusia nos recibieron militares con metralletas. Me renové el pasaporte justo para ir a Turquía y pensaron que era falso. Estuve una hora [metido] en una garita. Al final me dejaron salir y llegué a Alicante desde Bielorrusia vía Barcelona".

Lo peor, añade Eric, era la incertidumbre. En Estambul, con la información oficial difundida en píldoras, "yo no sabía tampoco el alcance [real] de la situación, en qué me podía repercutir en el presente y en el futuro. Más que miedo era preocupación, tienes la familia lejos, no sabes si se van a contagiar o no". Aquella ‘jibarización’ informativa en pleno estado de alarma hizo que, paradójicamente, el más tranquilo de la familia fuera él.