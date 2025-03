Medio centenar de alumnos canarios compiten en las Olimpiadas sobre la Unión Europea por un viaje a Bruselas

Medio centenar de alumnos de Secundaria y Bachillerato procedentes de doce centros educativos de Canarias han competido este 14 de marzo en la segunda edición de las Olimpiadas sobre la Unión Europea. Los ganadores se conocerán el próximo lunes y tendrán un puesto en la fase nacional, que se celebra entre el 4 y el 6 de abril en Asturias, donde participarán centros de 15 comunidades autónomas. Los ganadores podrán viajar a Bruselas a conocer las instituciones de la Unión Europea. Además, los tres mejores centros viajarán a Madrid el 9 de mayo y estarán invitados al acto institucional del Día de Europa.

El Centro del Profesorado de Las Palmas de Gran Canaria ha acogido la fase regional del concurso, que se celebra por primera ven en las islas de la mano de la asociación Equipo Europa, un colectivo juvenil comprometido con los valores de la UE . Durante el acto han intervenido los eurodiputados canarios, Juan Fernando López Aguilar y Gabriel Mato, así como el director general de Juventud del Ejecutivo regional, Daniel Morales. También han acudido la diputada en el Congreso de los Diputados, Ada Aguilera, y la Consejera de Juventud del Cabildo de Lanzarote, Aroa Revelo.

Alumnado participante en las Olimpiadas sobre la Unión Europea, junto al director general de Juventud, Daniel Morales. / AcfiPress

Los estudiantes participantes provienen de centros de Tenerife, Gran CanariaFuerteventuraLanzaroteLa Graciosa y Fuerteventura. "Las directrices e instrucciones las elaboramos a nivel interno y consisten en elaborar una disertación o ensayo sobre un tema europeo de interés actual", detalla Ruiz. En este sentido, abunda que en el marco del tema elegido, la sostenibilidad, también se aborda la movilidad forzosa de comunidades humanas como consecuencia del cambio climático.

Sostenibilidad

En una de las butacas, Alejandra Santos, alumna del IES Santa Brígida, sostiene su cabeza con una de sus manos, con la vista fija hacia sus apuntes escritos en hojas de papel cuadriculadas. Cuenta que lleva unas tres semanas estudiando sobre programas europeos relacionados con la sostenibilidad económica, social y ambiental, como el Pacto Verde Europeo, el Acuerdo de París o el proyecto Life. Además de la elaboración de un ensayo de interés actual, debe responder a una pregunta sobre un tema en concreto, pero sin saber cual. Santos no esconde que interará ganar, "como todos", añade riendo.

Detrás, uno de sus profesores la anima y de la unas últimas indicaciones. "Nosotros les dimos el área y la información, pero ellos han seguido investigando y se lo han preparado solos", explica Adexe Hernández, docente de Geografía e Historia en el IES Santa Brígida. "Hemos decidido inscribirnos porque es una manera de acercarse a toda la dinámica que está generando el programa Escuelas Embajadoras del Parlamento Europeo. Y para el alumnado supone una oportunidad de retarse, aunque les hemos dicho que lo importante es participar", aclara.

Morales ha recordado que esta legislatura Canarias ha asumido la coordinación de las autonomías en materia de juventud en el Consejo de la Unión Europea. "Es ahí cuando nos dimos cuenta de la importancia que tiene Europa para Canarias y Canarias para Europa. Que haya eventos como este, con asociaciones pro-europeístas o que trabajan con inquietudes en asuntos europeos, es de vital importancia apoyarlos".

Defensa del modelo social

Durante su intervención, López Aguilar ha ensalzado el valor de la Olimpiada Europea como espacio de integración supranacional y ha intentado transmitir motivación al alumnado. "El futuro les pertenece. Tienen que cogerlo con las manos", ha reiterado, "Ese futuro pasa no solamente por lo local o insular, que tienen su importancia, sino sobre todo por lo supranacional y global". En este sentido, recordó a los estudiantes el papel que a su juicio debe jugar la UE en un "momento crítico" como el actual, con el "regreso destructivo de Trump a la Casa Blanca".

"La UE está obligada definitivamente a salir de la cama, a levantarse y a ponerse en movimiento. Y esperamos que esto lo haga sin desdecir su razón de ser, que es su modelo social cohesivo, integrador, inclusivo y solidario, particular y singularmente con las regiones de frontera exterior y regiones ultraperiféricas. No se puede rearmar a Europa contra su modelo social y ese es el mensaje que me gustaría compartir con los jóvenes. Esa ciudadanía europea les pertenece plenamente y el Parlamento europeo les representa", ha agregado López Aguilar.

Trascendencia vital de la UE

Por su parte, Mato hizo hincapié en la necesidad de que los jóvenes aprendan sobre la UE y sean parte activa. "Todo lo que se decide en Europa tiene una trascendencia vital para nuestras vidas. Por eso es muy importante que actos como el de hoy involucren a los jóvenes, que tienen mucho que decir", ha destacado. En su discurso, compartió una visión general del funcionamiento y el trabajo de las instituciones de Bruselas, sobre todo, desde el punto de vista de Canarias.

"Muchas veces pongo el ejemplo de cuando uno pasea por cualquier calle y ve carteles de cualquier obra, siempre ve la bandera de la UE. Nadie concibe nuestro sector agrario sin la UE. Absolutamente toda nuestra vida depende de lo que se hace en la UE. Por ello, siempre hay que estar muy pendientes. Desde luego, en el Parlamento europeo lo estamos. Hemos logrado tener un grupo de diputados de las Regiones Ultraperiféricas de distintos grupos políticos, que trabajamos siempre muy unidos en defensa de los intereses de nuestras regiones", ha subrayado Mato.