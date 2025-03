Escudos contra la soledad no deseada de las personas con discapacidad

Ponerse en la piel de las personas en situaciones de soledad no deseada desde las aulas. Cuando se habla de un problema social, la educación se suele alzar como un valor fundamental para cambiarlo. Precisamente, la ONCE ha desarrollado su 41 concurso escolar de sensibilización sobre esta lacra que aumenta cada vez más, especialmente en la tercera edad, pero también en la juventud y las personas con discapacidad. En la provincia de Las Palmas han participado 2.240 escolares de 52 centros con actividades y el diseño de escudos que plasmen los valores reflexionados.

En el Centro Privado de Educación Infantil, Primaria y Secundaria Los Ángeles, uno de los premiados tras el concurso, participaron todos los alumnos desde 4º a 6º de Primaria. Una de las actividades consistía en empatizar con personas en situación de soledad no deseada. "Les repartimos tarjetitas con la descripción de personajes ficticios, con un dibujito al lado y unas con características, del tipo: es muy tímido; le gusta el rock y vive con su tía. Luego se les repartía otra con distintas situaciones, como un niño que acaba de llegar a un colegio nuevo y siente que no tiene amigos", explica María Díaz, docente del centro, quien ha llevado a cabo este proyecto junto a la profesora Sonia González.

Durante esas sesiones, el alumnado respondía preguntas como: "¿Qué te sentirías tú, como reaccionarías, cómo podríamos ayudarle o cómo querrías que te ayudaran?”. Entonces, mostraban una empatía que incluso sorprendía a las docentes, porque exhibieron "mucha madurez", indica Díaz, y luego planteaban acciones para mitigarla en el marco del objetivo final: una actividad para combatir la soledad desde el colegio.

Una alumna elabora un escudo contra la soledad no deseada. / LP/DLP.

"Por ejemplo, ante niños o niñas que no les guste estar con tanta gente, pero tampoco quieren estar solos, propusieron hacer un rincón por el que todos pasáramos para acompañar, donde se juegue al ajedrez o se pinte, dependiendo de los gustos", detalla. También se llevaron a cabo otras dinámicas, como crear un avatar con sus preferencias físicas y de gustos, para luego ponerlos en común en el aula y compartir lo que a cada uno le apasiona y lo que no le agrade.

Para facilitar el desarrollo de las actividades, la ONCE facilitó material didáctico físico y digital elaborado por profesionales especialistas, adaptado a cada ciclo escolar, para reflexionar sobre cómo puede afectar la soledad a las personas con discapacidad y a sus propios compañeros. Además, también han contado con un videojuego educativo. Llamado Oncity, tiene como protagonista a Igu, que guía al alumnado a formar su equipo contra la soledad.

Crecimiento emocional

"La preparación de este proyecto ha sido un proceso largo y muy positivo. El tema de la soledad no deseada es complejo para niños y niñas de estas edades, por lo que, antes de diseñar una actividad para combatirla, participaron en charlas y dinámicas en las que exploraron qué significa la soledad no deseada y cómo todos podemos experimentarla en algún momento", abunda González.

A lo largo de esas sesiones, los docentes planteaban preguntas como: ¿alguna vez te has sentido así? ¿Cómo podemos ayudar a quienes se sienten solos?. "Ha sido impresionante observar el crecimiento emocional del alumnado a partir de estas conversaciones. Nos sorprendieron con ideas como ¡podríamos crear un club para hacer planes fuera del cole!; deberíamos visitar a las personas mayores en residencias", relata Díaz.

Escudos contra la Soledad no Deseada elaborados por distintos centros educativos, en el marco del proyecto de la ONCE. / LP/DLP.

La última fase del proyecto consistió en la elaboración del escudo contra la soledad no deseada de su liga, uno por curso. En 4º representaron lo que entienden que es y no es la amistad; en 5ª se centraron en la importancia de la lectura como punto de unión entre las personas, por lo que los libros tomaron un gran protagonismo en su diseño y en 6º plasmaron símbolos sobre la inclusión, como la paloma de la paz.

El centro ya ha participado en ediciones anteriores de concursos escolares de sensibilización de la ONCE. "El tema de la soledad no deseada captó nuestra atención por ser una problemática poco visibilizada en la sociedad. Queríamos sensibilizar a nuestro alumnado sobre su impacto y fomentar en ellos valores de empatía y apoyo hacia quienes la experimentan", recuerda González.

En el proyecto de la ONCE es de ámbito nacional y participaron más de 140.747 estudiantes y 2.768 docentes de 2.512 centros educativos de toda España. Se ha desarrollado en base a sesiones informativas con un equipo multidisciplinar de psicólogos especializados en población infantil, jóvenes del Centro de Recursos Educativos de la ONCE de Madrid y el informe sobre juventud y soledad no deseada en España de Fundación ONCE.

Estudios

Para la ONCE la soledad no deseada es una de sus preocupaciones, que ha llevado a la elaboración de un Observatorio para llevar a cabo diagnósticos y recomendaciones para prevenir, detectar e intervenir ante esta problemática que "afecta cada vez a más personas en Europa y en España". Esta situación tiene una especial incidencia entre las personas mayores, que "puede venir por muchas causas: porque pierden a su entorno o a su red de apoyo, sus propios hijos que no están con ellos o que no los han tenido y demás"identifica Natalia Afonso, jefa del Departamento de Servicios Sociales para Personas Afiliadas de la ONCE.

Sin embargo, también se extiende en etapas vivenciales anteriores, tal y como muestra un estudio de la ONCE, en el que se indica que una de cada cuatro personas de entre 16 y 29 años se sienten solas. Además, afecta especialmente a jóvenes en desempleo, en situación de pobreza, a quienes que han sufrido acoso escolar o laboral, a personas con discapacidad o la población de origen extranjero o del colectivo LGTBI. En concreto, la soledad no deseada aumenta hasta un 50% en las personas con discapacidad, una prevalencia que supera en un 30% al de la población sin discapacidad.

Escuelas inclusivas

Y una de las recomendaciones de la ONCE es, precisamente, contar con escuelas inclusivas que fomenten la educación emocional. El interés de la institución por esta problemática viene de sus afiliados, cuando acudían a hablar con los servicios de trabajo social. "Detectamos afiliados que además de discapacidad visual, también padecen soledad. Identificándolo, empezamos un proyecto que se llama A tu lado, siempre. Entonces, intentamos ayudarlas en todo lo que sea necesario", detalla Afonso.

Como ejemplo, expone la formación de grupos de personas que quedan y realizan actividades para conocerse; pero, sobre todo, resalta la importancia de la prevención. "Llamando mucho, llamando muchísimo a las personas afiliadas", subraya Afonso, pues hay ocasiones en las que "para las personas que las padecen, no es plato de buen gusto reconocerla". Además, la ONCE ha publicado una nueva normativa relacionada con la atención a la soledad no deseada, que refuerza esta parte en la institución, "permitiéndonos estar más atentos a la detección sobre todo de la soledad", señala Afonso.