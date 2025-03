Un profesor lleva al Estado a juicio por los trombos de AstraZeneca

Demostrar si la vacunación contra el covid-19 en 2021 fue un acto voluntario o no: en esto se basa el primer juicio en Cataluña por los trombos causados por la vacuna de AstraZeneca, que ha tenido lugar este lunes en el juzgado social número 31 de Barcelona. El afectado, Pedro García, un profesor de Física y Química vecino de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), reclama la contingencia laboral (es decir, el accidente laboral) y una indemnización al Estado. Ese fármaco, esgrime García, estuvo "100% vinculado" a su puesto de trabajo. Los demandados son el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), la mutua Asepeyo (era quien cubría las contingencias laborales, como las de accidente de trabajo) y el Consorci d'Educació de Barcelona (en este tipo de casos, es obligatorio demandar al empleador). El abogado de García es Francesc Feliu Pamplona.

Durante el juicio de este lunes no se ha puesto en duda que los dos trombos que padeció este maestro de ahora 50 años (uno en el pulmón y otro en el hígado; este último, incurable) fueron a causa de la vacuna de AstraZeneca. Se inmunizó el 24 febrero de 2021 e ingresó en la uci hace justo cuatro años: el 17 de marzo del mismo año. El Hospital del Mar (Barcelona),que trató a este paciente (García estuvo una semana en la uci y, en total, un mes ingresado en el centro) notificó su caso como "posible efecto adverso de la vacuna". La Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps) también reconoció la causa. Europa retiró esta vacuna del mercado el mayo pasado después de que la propia farmacéutica admitiera que podía provocar efectos secundarios como trombosis en "casos muy raros". Pero no es eso lo que está en cuestión.

"Casi me cuestan la vida"

Lo que el juez decidirá es si los trombos que sufrió García, que según él "casi" le "cuestan la vida", son responsabilidad o no del Estado. La parte demandada defiende que la vacunación es "voluntaria" en España y que, por tanto, García accedió voluntariamente a vacunarse. "Dicen que si me vacuné es porque quise y que no había nada que contemplara que los efectos adversos podrían ser estos", explica el afectado. Su versión es, pues, diferente.

La demanda, a la que ha tenido acceso EL PERIÓDICO, defiende que García, como profesor de instituto, fue "seleccionado como prioritario y con carácter preferente para el acceso a la campaña de vacunación diseñada por el Gobierno de España a través del Plan Estratégico de Vacunación frente al covid-19". "Por ello, los profesores y otros colectivos que conforman el colectivo de 'personal esencial' se les asignó la 'etapa dos', como grupo prioritario que comprendía los meses de febrero y marzo de 2021 para ser vacunados", recoge el texto. A ese grupo prioritario el Estado ordenó inocularle la vacuna de AstraZeneca y no otra, "sin derecho a escoger ninguna otra".

Llamamiento a la "responsabilidad social"

García, señala la demanda, "acudió al llamamiento de la responsabilidad social de la ciudadanía por parte del gobierno, comunidades autónomas, responsables sanitarios y demás autoridades para que se vacunasen, configurándose ese llamamiento como una obligación ética, moral y legal para el conjunto de la sociedad". El texto también pide no olvidar "los múltiples llamamientos realizados por las autoridades del país a fin de que todos y cada uno de nosotros fuésemos vacunados, con la finalidad de erradicar la pandemia".

Según recoge la demanda, el plan de vacunación estatal establecía que los docentes fueron un grupo "prioritario" a la hora de realizar esta campaña porque, inmunizándolos a ellos, también "se protege la salud de los niños y adolescentes", a la vez que se vela por "su derecho a la educación", algo sustancial "en democracia". Por todo esto, García accedió a vacunase. Y por todo esto la demanda sostiene que las patologías que sufrió y aún sufre son un "accidente laboral" y no una enfermedad común.

"Baja incidencia"

En diferentes países, de Alemania a España, hay demandas abiertas de ciudadanos contra los gobiernos por los trombos de esta vacuna. Se desconoce cuál es la cifra de afectados, pero los médicos, que reconocen el problema, defienden que es "muy baja" y recuerdan que infectarse de covid implica un riesgo mayor de trombos que este fármaco. En países como EEUU hay un "fondo compensatorio" para indemnizar a las personas afectadas por vacunas recomendadas por el Estado.

Existen otros afectados por esta vacuna que, en vez de trombos, han desarrollado encefalomielitis miálgica/síndrome de fatiga crónica (ME/CFS). Los investigadores sospechan que no es tanto que este fármaco provoque estas patologías, sino que más bien actúa como "desencadenante" de las mismas en pacientes muy concretos. Y que, dado que la vacunación contra el covid fue tan masiva, se han visto más casos que en campañas de otros fármacos.

