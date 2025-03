Los españoles van más al dentista que al médico de cabecera, se cepillan más los dientes y prefieren el dispositivo eléctrico

Los españoles van más al dentista que al médico de cabecera. Suelen acudir al odontólogo unas dos veces al año. Quienes más van son los mayores de 18 años y, en concreto, la franja por encima de los 50 años. El 60% de estos últimos van más de dos veces al año y dos de cada 10, más de cuatro. Los que menos van son los menores de 18: ocho de cada 10 solo se han visitado una vez o menos. El dentista es el profesional médico de referencia para las dolencias bucales, como encías inflamadas, sensibilidad dental, molestias en la mandíbula y manchas en los dientes. La limpieza dental es el tratamiento que más se realizan los españoles.

Estas son algunas de las conclusiones del 'Barómetro de la salud bucodental en España 2025', impulsado por Institutos Odontológicos, que cuenta con unas 38 clínicas repartidas por todo el país. El estudio, en el que han participado más de 1.600 personas, se ha hecho público este jueves con motivo del Día Mundial de la Salud Bucodental. "Más allá de los datos concretos, resulta interesante comprobar cómo el cuidado de la salud bucodental lo tenemos bien instaurado en nuestra rutina diaria. Las molestias bucales impactan en actividades básicas, como comer o incluso hablar, y a nadie le gusta tener una sonrisa fea", ha señalado la directora de Comunicación y Marketing de Institutos Odontológicos, Victòria Quintana.

Los participantes en el estudio puntúan su salud bucodental con un 7,2, la misma nota que dan a la salud física y un poco por debajo de la mental (7,5). Pese a que los españoles priorizan la salud sobre la estética, este año el barómetro aprecia un aumento del interés por los tratamientos y productos que mejoran la apariencia de los dientes.

Más cepillados

Según este barómetro, ha aumentado el número de personas que se cepillan los dientes. El 82% se los cepilla entre dos y tres veces al día, y la cantidad de personas que solo se cepillan una vez se ha reducido del 17% al 14%. Pero, en concreto, son mejorables los hábitos de higiene bucodental infantil: casi la mitad de los menores de cinco años se cepilla los dientes una vez al día o menos. La frecuencia aumenta con la edad, y casi el 80% de los mayores de 12 años se los cepilla dos o tres veces al día. Además, como ha destacado Miguel Ángel de Mingo, director médico de Institutos Odontológicos, el "cepillo eléctrico" ya es más utilizado que el de plástico.

"Solo un 5% de las familias lleva a sus hijos al dentista antes del primer año, como convendría -ha dicho de Mingo-. Los cinco años y medio es la edad media de la primera visita". El mismo ha advertido acerca de los peligros de los producto blanqueantes, promocionados por 'influencers', con niveles más altos de lo normal. "Esto puede hacer que haya efectos secundarios, como quemados de los tejidos blandos. Pueden cargarse los dientes", ha asegurado, y ha llamado a utilizar cualquier producto siempre bajo supervisión médica.

El barómetro de Institutos Odontólogicos también refleja que aumenta el número de personas con tratamientos pendientes. Así, casi la mitad de las personas entrevistadas (un 47%) está aplazando un tratamiento dental que debería realizarse, lo que supone un 12% más que en 2024. Sin embargo, los motivos económicos, ya sea esperar que la situación personal mejore o el coste del tratamiento, pierden algo de peso respecto a la edición anterior del barómetro (51% en 2024, 47% ahora). Otros factores que influyen son la pereza (15%), el preferir pensarlo más (11%) o la dificultad para conseguir cita con el especialista (9%). El miedo continúa siendo el motivo que esgrime una de cada veinte personas.

Tratamientos más realizados

Respecto a los tratamientos más realizados, la higiene dental mantiene un claro dominio, aunque con menos margen (pasa del 73% al 69%) sobre la revisión bucodental (54%). Empastes (23%), extracción de piezas dentales (18%), endodoncias (15%) e implantes (14%) continúan en números muy similares a los del año pasado. Por detrás, se aprecia un aumento de las férulas de descarga (del 9% al 11%) y de los blanqueamientos dentales (del 5% al 8%).

Las férulas de descarga son uno de los principales tratamientos para poner remedio al bruxismo, un trastorno de la mordida muy relacionado con el estrés que más de un tercio de las personas no conoce: un 20% no ha oído nunca hablar de él y a un 16% le suena, pero no sabe bien qué es.

Por último, el Barómetro revela que los españoles suelen compartir dentista con alguien de nuestro entorno: pareja (35%), padre o madre (24%), hermano/a (17%), amigo/a (17%) y otros familiares (14%). En comparación con el año pasado, baja la cantidad de pacientes que lo eligen sin tener en cuenta a sus allegados (pasan del 29% al 26%).