Bárbara Rey revoluciona el estreno de una tienda de Dormitorum en Tenerife: «Duermo como una reina»

Vecinos despistados de Santa Cruz de Tenerife que caminaban por la calle de El Pilar se preguntaron este viernes qué pasaba en la entrada de un establecimiento. Era la presencia de Bárbara Rey La actriz, vedette, personaje mediático y presentadora de televisión acababa de llegar, en medio de un gran revuelo, a la apertura de la nueva tienda de la empresa tinerfeña Dormitorum, dedicada al sector del descanso.

Bárbara Rey llegó en una furgoneta roja a las 17:00 horas. Lo hizo junto a Alexis Amaya, CEO fundador de Dormitorum; y el canario Juan Espino 'El guapo', el mejor luchador hispano de la historia de artes marciales mixtas (Ultimate Fighting Championship, UFC) e imagen de otra campaña anterior de la marca que vende colchones, almohadas y otros productos relacionados con el descanso.

Más de cincuenta personas la esperaban con ansia, así como a las almohadas que regaló Dormitorum y al colchón Colossus Sport que sorteó la empresa. Antes de comenzar la inauguración, Amaya dirigió unas palabras a quienes estaban presentes: «Es un orgullo ver a tanta gente aquí, aunque entiendo que es por Bárbara». A continuación vino el corte de la cinta azul que inauguró una nueva tienda de Dormitorum. Pero la «reina del descanso» se llevó todas las miradas.

Bárbara Rey aseguró que está encantada de estar en Tenerife y de ser recibida por tantas personas que le mostraban su cariño. También dio las gracias a la empresa Dormitorum por haber contado con ella para «esta maravillosa campaña». «Desde que duermo en este colchón se me está poniendo la piel mejor, hasta dejé de tomar vitaminas», añadió. La gente le aplaudía y le gritaba piropos como "guapa" o "reina".

Momento de la inauguración de la tienda de Dormitorum en la calle de El Pilar en el que aparecen José Manuel Bermúdez, Juan Espino y Bárbara Rey. / Andrés Gutiérrez

La campaña, creada por el equipo de marketing de Dormitorum, arrancó el 20 de febrero con una gigantesca lona publicitaria en pleno centro de Madrid, en la Plaza de Chueca, donde se muestra a Bárbara Rey sentada en un trono, luciendo una imagen elegante junto a uno de los colchones de Dormitorum. En la lona se lee el mensaje «Duerme como una reina», que tiene como objetivo resaltar el concepto de confort y lujo que en esta ocasión la marca quiere transmitir.

Las alusiones indirectas a la relación amorosa de Bárbara Rey con el Rey Emérito Juan Carlos I protagonizan los spots de esta campaña, que la han viralizado: "A lo largo de mi vida he tenido que guardar muchos secretos, pero mi colchón ya no será uno de ellos", "Para mí cama yo solo confío en Dormitorum", "Con Dormitorum, en un día amueblas ese pisito que tienes", "El amor puede ser efímero, fugaz, fallar cuando menos te lo esperas; un buen colchón, no".

La campaña va acompañada de spots con la misma apuesta. Uno de ellos juega con una de las frases más célebres del Rey Emérito: "Nos llena de orgullo y satisfacción... presentar este colchón". Y acto seguido aparece Bárbara Rey asegurando a cámara, sentada sobre uno de los colchones estrella de Dormitorum, Colossus, lo siguiente: "Colossus, para dormir como una reina. Solo en Dormitorum, expertos en descanso real".

Respecto a la retirada de los anuncios en Telemadrid, Bárbara Rey aseguró que le parece "ridículo", ya que con esta decisión «demuestran que hay censura en algunas cadenas de televisión». Destacó que si tuviera que calificar con una palabra lo ocurrido, escogería «vergonzoso". "Los que tienen algo que esconder son ellos», remató la actriz en medio de una gran expectación.

Un admirador tinerfeño le regaló una corona a Bárbara Rey, y con ella puesta la actriz, que estuvo casada con el domador de leones Ángel Cristo, procedió a cortar la cinta azul de la tienda para comenzar de manera oficial la apertura en pleno centro de Santa Cruz.

El alcalde de la capital tinerfeña, José Manuel Bermúdez, también asistió a la inauguración de una nueva tienda de Dormitorum en Tenerife. «Es un orgullo que esta empresa se expanda también a la Península», dijo.

Las personas de la cola iban adquiriendo poco a poco su almohada gratuita y pasando al local donde ofrecían cáterin y música con una DJ para ambientar el acto. Mientras, Bárbara Rey se hacía fotos y escuchaba las palabras de sus admiradores. «Me llamo Bárbara Rey y duermo como una reina. Antes lo hacía, pero ahora más porque los colchones son maravillosos», aseguró en otro guiño a su relación amorosa con el Rey Emérito.

Dormitorum es una empresa tinerfeña dedicada al mobiliario (colchones, somieres, sillones, almohadas...) de calidad que tiene más de 40 tiendas, además de en Tenerife, en Madrid, Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura.