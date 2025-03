Juan Luis Gómez Pinchetti: «La falta de regulación frena el gran potencial de las algas»

El investigador de la ULPGC, Juan Luis Gómez Pinchetti, director científico del Banco Español de Algas, Infraestructura de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria gestionada por la Fundación Canaria Parque Científico Tecnológico (FCPCT), ha abordado en la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Gran Canaria el «revolucionario» papel de las algas para potenciar la economía circular ante el cambio climático y el peso de Canarias en este sector en Europa.

‘La revolución de las algas’ es el título de la conferencia que ha impartido en la RSEAPGC. ¿Qué tiene de revolucionario este sector para la economía circular y la mitigación del cambio climático?

La revolución de las algas es un término que se está usando mucho en Europa. Hay un grupo de gente trabajando en el desarrollo del sector emergente de las algas en Europa y lo han llamado así porque ya tenemos muy claro que las algas no solo nos sirven para lo que es producción de alimentos y obtención de metabolitos originales para el desarrollo de productos en muchos sectores. También por lo que llamamos los servicios ecosistémicos, es decir, a través de los sistemas de cultivo de algas, desarrollar sistemas que ayuden a biofiltrar aguas residuales o simplemente mitigar el cambio climático con la reducción de la huella de carbono a través del proceso fotosintético. Todo ello está asociado al concepto de sostenibilidad, de economía circular, economía azul y mitigación del cambio climático.

¿Qué papel juega Canarias, a través del BEA, en este despegue de la biotecnología marina?

No solo con respecto al BEA, también estamos trabajando en muchos proyectos con el Instituto Tecnológico de Canarias (ITC), ellos se encargan de la escala más industrial y nosotros de la investigación básica. Además, hay un escenario aquí muy interesante con el apoyo de la SPEGC -Sociedad de Promoción Económica de Gran Canaria- del Cabildo de Gran Canaria y de la Agencia Canaria de Investigación, Innovación y Sociedad de la Información (Aciisi) del Gobierno de Canarias, para ver cuáles son las posibilidades del sector en Canarias. Vemos que hay algunos aspectos como la falta de regulación que frena el gran potencial de las algas, son cuellos de botella para que las empresas se puedan instalar y desarrollar su actividad en Canarias, no hay una regulación específica para el tema de las algas. Pero bueno, en ese escenario nosotros estamos intentando poner en valor las algas que tenemos en Canarias, cómo podemos desarrollar los sistemas de producción, los sistemas de cultivo y cómo a partir de lo que producimos y de lo que generamos podemos beneficiarnos, desarrollar productos para la sociedad y procesos que nos sirvan para mitigar los efectos del cambio climático, combinado con otro tipo de actuaciones.

¿En qué lugar posiciona esta actividad a Canarias en Europa?

Canarias es referente en Europa por sus condiciones medioambientales. Estamos rodeados de océano, de agua de mar por todas partes, tenemos luz del sol 365 días al año y desde ese punto de vista es un lugar ideal para poder trabajar en esta línea. Tenemos una alta biodiversidad de especies de algas que además estamos valorando desde el punto de vista biotecnológico, lo que son algas nativas de Canarias, tanto microalgas como macroalgas, y estamos haciendo esfuerzos importantes para que la gente conozca lo que puede ser el beneficio, el desarrollo del sector en Canarias y, por extensión, insisto, en Europa nos están mirando porque somos una región privilegiada para ello. De hecho, estamos incorporados a dos grandes consorcios de infraestructuras europeas de investigación, que son el Centro Europeo de Recursos Biológicos Marinos (EMBRC) -The European Marine Biological Resource Centre-; y MIRRI, que es el consorcio de infraestructura de las colecciones de cultivo de microorganismos muy importante en Europa. Estamos situados en el mapa de esos consorcios de infraestructuras europeas y eso nos sitúa en el mapa de las infraestructuras europeas en investigación marina más relevantes.

Hablaba antes de las trabas regulatorias que impiden un desarrollo más rápido el sector. Precisamente el BEA participa en un estudio dirigido a eliminar esas trabas para impulsar un poco la producción. ¿Qué pasos se están dando en este sentido?

La cuestión es que no existe una regulación y este problema lo está teniendo mucha gente en Europa, porque el sector de las algas es un sector emergente, nuevo, y carece de una regulación específica. Todo se mezcla con el tema de la acuicultura y la acuicultura está muy dirigida también al cultivo de organismos animales y las algas son un poco diferentes. Entonces, claro, desde la administración todavía están identificando cuál es el posible papel de las algas y como no hay una regulación específica para ello, ajustarlo a otro tipo de regulación es bastante complejo. Nosotros, junto con la SPEGC , la Aciisi y con el ITC, estamos viendo cuál es el marco regulatorio y cómo podemos afrontarlo para beneficiar que las empresas puedan implantarse en Canarias para el desarrollo de esta actividad, pero esto va todo muy lento, todos los aspectos regulatorios no se modifican de un día para otro, hay que concienciar a la administración.

¿En qué proyectos están trabajando actualmente en el Banco Español de Algas?

En la actualidad tenemos varios proyectos que están dirigidos a la valoración, tanto de microalgas como de macroalgas, desde el punto de vista biotecnológico, y también estamos haciendo proyectos para valorar cuál puede ser el papel de las algas en la reducción de la huella de carbono en algunas de las actividades industriales que se generan en Canarias. Por ejemplo, trabajamos con la Autoridad Portuaria, tenemos proyectos InterregMAC de la nueva convocatoria, proyectos europeos para valorar algas que crezcan en altos contenidos en dióxido de carbono para valorar la posible disminución de la huella de carbono, la mitigación del cambio climático y el aprovechamiento de todas esas algas que producimos en el desarrollo de productos. Últimamente estamos trabajando mucho en posibles aplicaciones en agricultura para temas de obtención de biostimulantes, de sustancias que tengan actividad biopesticida, e incluso lo que es la estructuración de suelos degradados.

¿Cómo va el proyecto dirigido a crear granjas marinas de macroalgas?

Ese es el proyecto que tenemos con la Autoridad Portuaria y donde hay también una empresa que está dando sus primeros pasos en este campo. Estamos empezando a obtener los primeros resultados porque, además, estas actividades nunca se habían realizado en Canarias y estamos viendo cuáles son los beneficios, los resultados positivos y también cuáles son los problemas. Hay problemas siempre técnicos y problemas que estamos intentando resolver, pero estas primeras experiencias nos están dando muchísima información relevante para ver cuáles son esas posibilidades del cultivo de algas en el mar abierto en Canarias.

¿Cuál es es el capital biológico que tiene actualmente el Banco Español de Algas?

Seguimos trabajando con nuestra colección de microalgas y cianobacterias y desde hace ya unos años hemos incorporado macroalgas, que estamos conservando y caracterizando para tener material original que se pueda utilizar en el desarrollo de este tipo de actuaciones, cultivos, etc. En la actualidad tenemos más de 2.200 cepas mantenidas en la colección, y la mayor parte de ellas son bioprospectadas aquí en Canarias, de las que estamos estudiando su potencial desde el punto de vista biotecnológico.