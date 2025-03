Javier Rodríguez Suárez: «Canarias ante el reto climático: Un llamado a la acción en el Día del Clima»

Buenas tardes, Javier. Apreciamos que te hayas tomado el tiempo para conversar con nosotros en esta jornada dedicada al clima. ¿Podrías compartirnos un poco acerca de tu función en la Fundación Canarias Recicla?

Buenas tardes, y gracias por la invitación. Como coordinador de la Fundación Canarias Recicla, mi labor se centra en promover la sostenibilidad y la correcta gestión de los residuos en las Islas Canarias. Trabajamos en proyectos educativos, campañas de sensibilización y colaboramos con diferentes entidades para fomentar el reciclaje y la economía circular.

¿Por qué es importante conmemorar el Día del clima?

El Día del Clima también es una forma de educar y concienciar respecto a llevar a cabo actitudes responsables y conscientes, así como necesarias para poder adaptarnos al cambio climático, donde no podemos esconder que es una realidad presente, en el que los habitantes del planeta, tenemos mucho que decir. Ya que es un desafío que no conoce fronteras. Creando una oportunidad para que personas de todo el mundo se unan cooperando no solamente en una llamada a la acción, sino también, como una forma de reafirmarse en el compromiso de que somos parte del problema y parte de la solución.

¿Cómo ha cambiado el clima en las últimas décadas y qué impacto ha tenido?

El clima ha cambiado de manera acelerada en las últimas décadas debido a la actividad humana, algunos de los principales cambios han sido el aumento de la temperatura media global, lo que ha llevado un aumento de eventos climáticos extremos, derretimiento de glaciares y aumento del nivel del mar con los consecuentes cambio en los ecosistemas, que derivan en pérdida de la biodiversidad.

¿Cuál es la situación actual del clima en Canarias y cómo se está viendo afectada la región por el cambio climático?

Canarias está experimentando cambios significativos debido al cambio climático. Hemos visto un aumento de temperaturas, variaciones en los patrones de lluvia y un incremento en la frecuencia de fenómenos meteorológicos extremos, como las tormentas. Estos cambios afectan no solo a los ecosistemas, sino también a la agricultura, la pesca y, por supuesto, al turismo, que es vital para nuestra economía.

Cada uno de nosotros, puede elegir ser partícipe en la reducción o mitigación de los efectos negativos del cambio climático

¿Qué consecuencias tiene el cambio climático en la vida cotidiana?

El cambio climático afecta nuestra vida cotidiana de muchas formas, algunas más evidentes que otras como, por ejemplo, hemos sufrido olas de calor con más frecuencia e intensidad, lo que aumenta el riesgo de golpes de calor y enfermedades, además inviernos más fríos o impredecibles e inesperados en algunas regiones. También, se ha visto afectada la frecuencia y aumento de huracanes, tormentas e inundaciones afectando a viviendas, infraestructuras, etc. Así como, sequías prolongadas que reducen la disponibilidad de agua potable en algunos territorios. E incluso no debemos obviar el impacto que puede suponer en nuestras viviendas y el costo de vida, mayor gasto en aire acondicionado o calefacción debido a temperaturas extremas y por supuesto afectando directamente a nuestra salud, y a nuestro entorno natural.

¿Qué podemos hacer como individuos para reducir los efectos del Cambio Climático?

Cada uno de nosotros, puede elegir ser partícipe en la reducción o mitigación de los efectos negativos del cambio climático, tomando la decisión de pasar a la acción y reduciendo su impacto ambiental, ayudando con ello en la lucha contra el cambio climático. Algunas de esas medidas van encaminadas en el uso de transporte público o uso compartido de vehículos, uso de bicicleta, etc. Así como, aquellas destinadas al ahorro energético (apagar luces y electrodomésticos que no se están usando, usar bombillas LED, llevar a cabo un consumo responsable, evitando productos con exceso de embalaje, optando cada vez más por opciones de reutilización, reciclar, etc. En definitiva, intentando ser cada vez “más circular”.

¿Estamos a tiempo de revertir los efectos del cambio climático?

Sí, aún estamos a tiempo de frenar y mitigar de alguna manera estos efectos adversos, si conseguimos reducir rápidamente las emisiones de gases de efecto invernadero, con ello, lograremos limitar el calentamiento a menos de 1,5°C, frenando la pérdida de biodiversidad, podemos incluso, desarrollar soluciones tecnológicas que nos permita reducir la contaminación del aire. Todo esto debe conducirnos a una transición hacia las energías renovables de una manera firme, orientados hacia una economía circular. Donde debemos además proteger nuestros bosques y nuestro entorno, insistiendo en una mayor presión política y consiguiendo regulaciones más estrictas en cuanto a las emisiones de los gases de efectos invernaderos (GEI). Por supuesto, estamos a tiempo, pero debemos actuar YA.

¿Qué papel juegan los acuerdos internacionales, en la lucha contra el cambio?

Los acuerdos internacionales juegan un papel fundamental en la lucha contra el cambio climático ya que, establecen compromisos globales, fomentando la cooperación entre países y crean marcos legales para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

Motivar a las nuevas generaciones a tomar acción frente al cambio climático es clave para un futuro más sostenible

¿Cómo podemos motivar a las nuevas generaciones a tomar acción?

Motivar a las nuevas generaciones a tomar acción frente al cambio climático es clave para un futuro más sostenible. Es fundamental que los jóvenes entiendan desde una edad temprana la importancia del cambio de hábitos en algunas facetas de nuestra vida, integrando la educación ambiental en los centros educativos, enseñando la relación entre nuestras acciones diarias (consumo de energía, residuos, etc.) y la repercusión en nuestro entorno. Además, debemos realizar más campañas de concienciación en este sentido utilizando la tecnología y las redes sociales, consiguiendo cada vez más que los jóvenes tengan un mayor activismo al respecto. Involucrando a los jóvenes en decisiones políticas y ambientales.

¿Qué mensaje de manera global enviaría a los ciudadanos sobre la necesidad de actuar sobre el cambio climático?

El tiempo para debatir ha pasado; ahora es el momento de actuar. El cambio climático ya está afectando nuestras vidas, nuestras comunidades y nuestro planeta. No se trata solo de salvar el medio ambiente, sino de proteger nuestro futuro, nuestra salud y nuestro bienestar. Cada acción cuenta, y aunque los desafíos son grandes, entre todos y todas podemos marcar la diferencia. Reduciendo nuestra huella de carbono, consumiendo de manera responsable, apoyando políticas que prioricen la sostenibilidad y educarnos para tomar decisiones cruciales que nos ayuden a mitigar y a ser resilientes con los efectos del cambio climático. El cambio está en nuestras manos. Debemos tener muy en cuenta que las decisiones diarias, aunque pequeñas, tienen un impacto profundo en la salud del planeta y en nuestro futuro. ¡Es hora de ser parte de la solución!

Espero que todos podamos inspirarnos y actuar por un futuro más sostenible en Canarias.