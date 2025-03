Más de 20.000 niños canarios carecen de ropa y zapatos nuevos

Los niños canarios se encuentran entre los que más carencias materiales tienen de todo el país. En las Islas, más de 20.000 menores de 16 años no disponen de ropa nueva, una cifra que se traduce en el 7% de la población total en ese rango de edad. Asimismo, el 6,7% no cuenta siquiera con dos pares de zapatos adecuados, según datos extraídos de la Encuesta de Condiciones de Vida del Instituto Nacional de Estadística (INE).

Estos parámetros no son los únicos en los que el Archipiélago supera la media nacional –4,5% para ropa y 2,2% para calzado, respectivamente–. Los datos de Canarias son peores que los del total de España en 11 de los 13 criterios medidos por el INE, entre los que se encuentran la ingesta de frutas y verduras o la posibilidad de celebrar ocasiones especiales. Los peques del Archipiélago también son los que peor parados salen en seis parámetros.

Además de las carencias textiles, la pobreza infantil también se manifiesta en su tiempo de ocio. En esta línea, tres de cada diez (29,6%) familias con menores a cargo reconocieron que no pueden irse de vacaciones fuera de casa, ni siquiera durante una semana al año. Muchos de estos hogares (9%) con pocos recursos tampoco pueden celebrar cumpleaños y otras ocasiones especiales.

Las Islas no destacan especialmente en aquellos criterios que miden las carencias alimentarias. Sin embargo, detrás de cada cifra, por baja que sea, hay niños que no tienen garantizada la ingesta de frutas y verduras (2,9%) ni de, al menos, una fuente de proteína al día (1,2%), como puede ser la carne, el pescado o el pollo. En este último aspecto, la encuesta desveló que los hogares en los que la persona de referencia era extranjera y, en especial de fuera de la Unión Europea (UE), fueron los más afectados, con un porcentaje del 6,7%.

Contar con menos recursos económicos también afecta a las necesidades educativas y de desarrollo de los menores. Un 4% de los niños no dispone de libros adecuados para su edad, un 10% no cuenta con equipos de ocio al aire libre y un 2,7% no tiene juguetes para utilizar dentro de casa. Un 13% tampoco puede permitirse participar en viajes o excursiones escolares.

Carencias heredadas

El sociólogo José León explica que muchas familias canarias tienen los ingresos más bajos del país, un hecho que repercute en la capacidad de estos jóvenes para adquirir bienes necesarios. «Los hijos heredan la pobreza de sus padres y es muy difícil que salgan de esta posición porque el ascensor social no está funcionando», señala.

El nivel de vida de muchos hogares canarios es bastante inferior al de las comunidades mejor situadas como País Vasco o Navarra. La falta de recursos empuja a muchas de estas familias a la desestructuración. «Tenemos uno de los índices de divorcios más altos y la nupcialidad es cada vez menor, por lo que hay muchas familias monoparentales. Todo esto influye en el desarrollo de los más pequeños y se traduce, por ejemplo, en mayores índices de fracaso escolar», apunta.

La economía de los hogares en Canarias sigue atravesando momentos difíciles. Según datos del Instituto Canario de Estadística, 1 de cada 3 familias reconoce que su situación económica ha empeorado en los últimos seis meses. La tendencia es aún más preocupante en el sur de Tenerife, el norte de Gran Canaria y La Palma, donde apenas 1 de cada 10 hogares afirma haber mejorado su economía en este periodo. Las familias numerosas, entre las más afectadas Las familias numerosas son uno de los colectivos que más sufren la crisis. Paula Cabrera, presidenta de la Asociación de Familias Numerosas de Canarias +2, explicó en declaraciones a Cope Canarias que la condición de territorio ultraperiférico encarece enormemente los gastos básicos. "Nosotros, por nuestra situación, tenemos que afrontar precios más altos en la cesta de la compra, las hipotecas y los alquileres. Si una familia promedio ya tiene dificultades, para nosotros el gasto puede duplicarse o incluso cuadruplicarse", señaló Cabrera en Cope Canarias. En Canarias, una familia numerosa puede gastar hasta 800 euros mensuales solo en alimentos, lo que supone una carga económica difícil de sostener. El valor de la familia numerosa pese a las dificultades A pesar de las dificultades económicas, Paula Cabrera defiende el valor de formar una familia numerosa. "Los valores y la sabiduría con los que crecen los niños en una familia numerosa son incalculables. Yo provengo de una y decidí formar otra. Ojalá mis hijas también sigan este camino", expresó en Cope Canarias. Cáritas alerta sobre el aumento de familias jóvenes Desde Cáritas, advierten que cada vez son más las familias jóvenes que necesitan ayuda. Juan Rognoni, director de Cáritas en Santa Cruz de Tenerife, indicó en Cope Canarias que el perfil de quienes acuden a la organización está cambiando. "El riesgo de exclusión social es cada vez mayor. No hablamos solo de situaciones de pobreza extrema, sino de familias que, ante cualquier imprevisto, pueden pasar de sobrevivir a encontrarse en una situación de exclusión". Ante este panorama, el papel de organizaciones solidarias y el apoyo institucional se vuelve fundamental para aliviar la presión económica que viven miles de familias en el archipiélago. / La Provincia

Pobreza infantil en Canarias

Según el último informe de EAPN, cerca de 158.000 menores de 18 años –uno de cada cuatro jóvenes– viven en hogares en riesgo de exclusión y pobreza en Canarias. Una tasa que se ha reducido en los últimos años pero que sigue siendo alta.

La EAPN subraya que las ayudas sociales y las prestaciones han logrado evitar que otros 27.000 menores isleños cayeran en la pobreza. Sin embargo, su impacto sigue siendo limitado frente a la magnitud del problema. Sin estas medidas, la tasa de pobreza infantil sería 7,8 puntos porcentuales más alta, lo que resalta la importancia de reforzar los mecanismos de apoyo.